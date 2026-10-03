Anteprima quarta giornata UEFA Nations League: osservati speciali e storie delle partite

La Grecia è ancora imbattuta e al primo posto nonostante il pareggio in rimonta dei Paesi Bassi per 2-2 alla terza giornata. Il difensore Kostas Tsimikas è ottimista: "Credo in questa squadra. Stiamo costruendo qualcosa di grande, ma dobbiamo tenere i piedi per terra". Ivan Jovanović ha mandato un avvertimento ai prossimi avversari: "Sono sicuro che domenica lo stadio sarà di nuovo gremito e questo ci darà una grossa mano. I tifosi greci amano il calcio, ma amano ancora di più un buon risultato".

La Germania ha vinto la sua prima partita di questa edizione, battendo 2-0 la Serbia, ma il Ct Jürgen Klopp ha ribadito che questa sfida rappresenterà un ulteriore passo avanti. "Questa partita è davvero importante per noi, ma sappiamo che in Grecia sarà estremamente difficile giocare in trasferta in uno stadio tutto esaurito. Abbiamo tanta strada da fare, ma abbiamo già un buon punto di partenza".