Anteprima quarta giornata UEFA Nations League: osservati speciali e storie delle partite
sabato 3 ottobre 2026
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Virgil van Dijk, Michael Olise e Kevin De Bruyne: i protagonisti e le storie da seguire alla quarta giornata di UEFA Nations League.
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La Grecia ospita la Germania nel tentativo di consolidare la sua posizione in testa al Gruppo A2 e il Portogallo cerca di prolungare la sua imbattibilità contro la Norvegia alla quarta giornata, che prende il via domenica 4 ottobre.
UEFA.com presenta in anteprima le partite più importanti.
Guida alle partite della Lega A
Calendario Lega A
Domenica 4 ottobre
A2 Grecia - Germania
A2 Paesi Bassi - Serbia
A4 Portogallo - Norvegia
A4 Galles - Danimarca
Lunedì 5 ottobre
A1 Francia - Belgio
A1 Italia - Turchia
Martedì 6 ottobre
A3 Croazia - Spagna
A3 Inghilterra - Cechia
Orari CET; calcio d'inizio ore 20:45 se non indicato.
La Grecia è ancora imbattuta e al primo posto nonostante il pareggio in rimonta dei Paesi Bassi per 2-2 alla terza giornata. Il difensore Kostas Tsimikas è ottimista: "Credo in questa squadra. Stiamo costruendo qualcosa di grande, ma dobbiamo tenere i piedi per terra". Ivan Jovanović ha mandato un avvertimento ai prossimi avversari: "Sono sicuro che domenica lo stadio sarà di nuovo gremito e questo ci darà una grossa mano. I tifosi greci amano il calcio, ma amano ancora di più un buon risultato".
La Germania ha vinto la sua prima partita di questa edizione, battendo 2-0 la Serbia, ma il Ct Jürgen Klopp ha ribadito che questa sfida rappresenterà un ulteriore passo avanti. "Questa partita è davvero importante per noi, ma sappiamo che in Grecia sarà estremamente difficile giocare in trasferta in uno stadio tutto esaurito. Abbiamo tanta strada da fare, ma abbiamo già un buon punto di partenza".
Scendendo in campo a Eindhoven, Virgil van Dijk diventerà l'11° giocatore ad aver vestito per 100 volte la maglia dei Paesi Bassi, ma dopo il pari in rimonta in Grecia l'obiettivo sono i tre punti. "È un traguardo importante, ma non è su questo che ci stiamo concentrando in questo momento", ha detto dopo aver dato il via alla rimonta. "Per prima cosa dovremo riflettere tutti insieme, perché quel primo tempo è stato inaccettabile".
La Serbia invece è ancora alla ricerca dei primi punti in un girone difficile, ma il portiere Djordje Petrović ritiene che la squadra possa fare tesoro dell’ultima sfida contro gli Orange."Abbiamo affrontato i Paesi Bassi a Belgrado e abbiamo vinto 2-1", ha raccontato. "Hanno dominato la partita, ma anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni per ribaltare il risultato e magari strappare un pareggio".
Il Portogallo è a punteggio pieno nel Gruppo A4, grazie ai gol di João Félix (tre gol in tre partite) e Gonçalo Ramos (due gol in tre). I portoghesi giovedì hanno battuto la Danimarca in una sfida ricca di gol (6) ed emozioni. Il milanista Ramos apprezza molto lo stile di gioco basato sul pressing alto dell'allenatore Jorge Jesus. "Si adatta perfettamente al mio stile di gioco e ci sta permettendo di recuperare molti palloni in zone pericolose".
La Norvegia si presenta all'appuntamento dopo due sconfitte consecutive per 2-1, di cui la più recente contro il Galles dopo la sconfitta casalinga contro il Portogallo. Il centrocampista Fredrik Aursnes ha sottolineato "non sarebbe stato sorprendente se avessimo segnato altri due o tre gol" in quella partita a Oslo, quindi la precisione sotto porta è in cima alla lista delle priorità per la rivincita – una sfida che Erling Haaland non vedrà certo l’ora di affrontare.
Il Galles ha battuto giovedì la Norvegia per 2-1 e adesso si presenta alla sfida sulle ali dell'entusiasmo. Il centrocampista Dan James ha detto: "La Danimarca è un’altra grande squadra. Dobbiamo fare ancora una volta una buona prestazione. Per fortuna abbiamo vinto e domenica potremo giocare con la mente più serena".
Mikkel Damsgaard ritiene che la Danimarca abbia pagato il prezzo degli errori difensivi nella sconfitta per 4-2 contro il Portogallo in una partita altrimenti equilibrata, ma rimane fiducioso che la squadra possa rifarsi contro il Galles. "È una squadra molto difficile da battere, ma se facciamo bene il nostro lavoro, abbiamo buone possibilità di vincere".
Francia e Belgio arrivano a questa sfida con i loro migliori giocatori in forma straordinaria. Michael Olise aveva deciso il confronto diretto della seconda giornata con uno splendido gol e si è ripetuto nell’ultima partita aprendo le marcature su punizione nell'1-1 contro l’Italia.
A Liegi, invece, Kevin De Bruyne è stato protagonista assoluto con una spettacolare doppietta che ha permesso alla squadra di Mark van Bommel di portarsi a un solo punto dalla Francia. "Mi diverto ed è questa la cosa più importante", ha dichiarato il giocatore del Napoli. "Abbiamo iniziato bene e ora cercheremo di continuare su questa strada".
L'Italia si è ripresa dalla sconfitta iniziale contro il Belgio vincendo in Turchia alla seconda giornata e pareggiando in Francia alla terza. "È stato un ottimo risultato contro un'ottima squadra", ha concluso l'attaccante Sebastiano Esposito.
La Turchia è ancora a zero punti al suo ritorno in Lega A, ma ritiene che i risultati positivi siano a portata di mano. "È stata una partita equilibrata, ma a questo livello non possiamo permetterci errori", ha dichiarato il tecnico Vincenzo Montella.
"Non abbiamo avuto grinta, questo è quanto", ha dichiarato l'attaccante Igor Matanović dopo la pesante sconfitta casalinga per 7-0 subita dalla Croazia contro l'Inghilterra. Gli uomini di Slaven Bilić cercheranno di rifarsi contro la squadra che li ha battuti 4-1 a Siviglia alla seconda giornata. Matanović ha aggiunto: "Dobbiamo cambiare approccio, mostrare un lato completamente diverso di noi e dare il massimo".
Ma potrebbe non bastare: la Spagna ha infatti vinto le ultime dieci partite, è reduce dal 3-1 di sabato contro la Cechia ed è imbattuta da 41 incontri. "Ci sono stati molti cambiamenti, ma la squadra continua a giocare ad altissimo livello", ha dichiarato il capitano Rodri dopo l'ultima vittoria. Ci vorrà qualcosa di speciale per spezzare il ritmo delle furie rosse.
Dopo l'entusiasmante vittoria per 7-0 in Croazia, Harry Kane raggiungerà Peter Shilton come giocatore con più presenze nella nazionale inglese se disputerà la sua 125esima gara. Tuttavia, l'attaccante del Bayern avverte: "Dopo una prestazione del genere non bisogna lasciarsi prendere dall'entusiasmo. Dobbiamo avere la stessa energia e fare la stessa prestazione".
La Cechia ha perso 2-0 in casa contro l'Inghilterra alla seconda giornata e ha subito una pesante sconfitta per 5-0 nell'ultima trasferta a Wembley nel 2019. Tuttavia, per Jiří Sláma, autore di un gol nella sconfitta di sabato per 3-1 in Spagna, la prossima sfida sarà relativamente facile rispetto all'ultima. "Non c'è da stupirsi che la Spagna sia campione del mondo", ha affermato. "È superiore anche a Croazia e Inghilterra".
Guida alle partite della Lega B
Calendario Lega B
Domenica 4 ottobre
B3 Kosovo - Austria (18:00)
B3 Repubblica d'Irlanda - Israele
Lunedì 5 ottobre
B2 Irlanda del Nord - Georgia
B2 Ucraina - Ungheria
B4 Bosnia-Erzegovina - Polonia
B4 Romania - Svezia
Martedì 6 ottobre
B1 Scozia - Slovenia
B1 Svizzera - Macedonia del Nord
Orari in CET; calcio d'inizio ore 20:45 se non indicato.
Storie e giocatori da tenere d'occhio
- La Svizzera è l'unica squadra del Gruppo B con tre vittorie e cercherà di chiudere la sosta per le nazionali con 12 punti. Ad affrontarla ci sarà la Macedonia del Nord, ancora a secco di gol e di punti nel Gruppo B1.
- L'Austria, capolista e imbattuta, ha dato spettacolo nel Gruppo B3, con quattro gol complessivi in ogni partita disputata. È stato un vero e proprio lavoro di squadra, perché gli otto gol della formazione di Ralf Rangnick sono stati realizzati da otto giocatori diversi.
- L'Irlanda del Nord arrivava a questa edizione dopo dieci partite senza vittorie ma ora ha sette punti in tre incontri. La striscia positiva è iniziata con la vittoria in Georgia, contro cui potrebbe completare una doppietta alla quarta giornata.
- Alla terza giornata, Viktor Gyökeres ha stabilito un nuovo record segnando per la sesta gara consecutiva di Nations League. Riuscirà a mantenere questa striscia anche contro la Romania?
Guida alle partite della Lega C
Calendario Lega C
Lunedì 5 ottobre
C2 Cipro - Lettonia (18:00)
C2 Montenegro - Armenia
Martedì 6 ottobre
C3 Kazakistan - Isole Faroe (16:00)
C1 Albania - San Marino
C1 Bielorussia - Finlandia
C3 Moldavia - Slovacchia
C4 Estonia - Islanda
C4 Lussemburgo - Bulgaria
Orari CET; calcio d'inizio ore 20:45 se non indicato.
- Il Montenegro è l'unica squadra della Lega C a punteggio pieno e cerca la quarta vittoria. A sfidarla c'è l'Armenia, battuta in casa per 3-2 alla seconda giornata.
- Le prime due in classifica si incontrano nel Gruppo C3: la Moldavia è a tre punti dalla Slovacchia e cerca di riscattare la sconfitta per 2-0 a Presov alla prima giornata.
- La Finlandia, capolista del Gruppo C1, ha segnato nove gol finora, di cui quattro con Leo Walta e tre con Joel Pohjanpalo. La Bielorussia avrà il compito di tenere a bada i due attaccanti alla quarta giornata.
Guida alle partite della Lega D
Calendario Lega D
Domenica 4 ottobre
P2 Azerbaigian - Lituania (15:00)
P1 Malta - Andorra (18:00)
Orari CET; calcio d'inizio alle 20:45 salvo diversa indicazione.
- Malta è in testa al Gruppo D1 avendo registrato l'unica vittoria del girone, 2-1 contro Andorra alla prima giornata. Se ripeterà l'impresa potrà allungare a cinque punti di vantaggio.
- Nel Gruppo D2 si affrontano due squadre ancora imbattute, Lituania (prima) e Azerbaigian (seconda). L'Azerbaigian deve vincere per poter superare gli avversari in testa alla classifica.