UEFA Nations League: Edin Džeko saluta la nazionale della Bosnia-Erzegovina dopo la sfida con la Svezia

Edin Džeko giocherà la sua ultima partita con la maglia della Bosnia-Erzegovina nella sfida contro la Svezia nella terza giornata di UEFA Nations League, ponendo così fine a una carriera in nazionale ricca di successi, iniziata nel giugno 2007.

Rendiamo omaggio alla carriera di Džeko in nazionale, soffermandoci sui gol in UEFA Nations League e sulle dichiarazioni del “Dijamant” (Diamante) e dei suoi compagni sul suo ritiro dalla nazionale.

I successi di Edin Džeko in nazionale

Con 151 presenze e 73 gol all’attivo prima della partita di venerdì, Džeko detiene il record assoluto della Bosnia-Erzegovina in entrambe le categorie; ha esordito il 2 giugno 2007 nella vittoria casalinga per 3-2 contro la Turchia, segnando un gol proprio in quell’occasione.

Nel 2014 Džeko ha aiutato la Bosnia-Erzegovina a qualificarsi per la prima volta ai Mondiali FIFA e quest’estate ha guidato la sua squadra come capitano nella fase finale, alla sua seconda partecipazione.

Con 73 gol, Džeko è al 7° posto nella classifica generale dei migliori marcatori europei.

Džeko ha segnato nove gol e fornito cinque assist in 19 presenze in Nations League.

Guarda i più bei gol di Edin Džeko in Nations League

I grandi gol di Edin Džeko in Nations League

Edin Džeko sul suo ritiro dalla nazionale

"Nulla nella mia carriera può eguagliare l’orgoglio che provavo ogni volta che indossavo quella maglia. Nulla. Era il sogno della mia infanzia, un sogno che ho portato con me in ciascuna delle 151 partite in cui ho avuto l’onore di rappresentare il mio Paese su un campo da calcio. Ne sono sempre stato orgoglioso, proprio come la prima volta".

"Sono passati quasi 20 anni da quella partita contro la Turchia. Da allora sono cambiate molte cose, e anch’io sono cambiato, ma il mio amore per questa maglia non è mai cambiato. Ora sento che è giunto il momento di ritirarmi. Se ho giocato fino ai 40 anni in Nazionale, è perché ho dato tutto quello che avevo".

"Giocare per il mio Paese è stato il privilegio più emozionante che il calcio mi abbia mai regalato. La qualificazione alla nostra prima Coppa del Mondo nel 2014 rimane uno dei momenti più felici della mia vita da calciatore. Le emozioni che ho provato quella sera dopo il gol contro il Galles, e poi a Zenica contro l’Italia a marzo, rimarranno per sempre nel mio cuore. Vedere la mia gente festeggiare per le strade delle nostre città è stato un altro incredibile dono che il calcio mi ha fatto".

Edin Džeko festeggia con i compagni la qualificazione al Mondiale del 2026 UEFA via Getty Images

"Ci sarà tempo per ringraziare tutti coloro che mi sono stati accanto e mi hanno sostenuto durante questo meraviglioso percorso. Per ora, voglio solo che siate lì quella sera contro la Svezia, così potremo condividere ancora una volta un’emozione insieme".

"Perché ognuno di questi momenti incredibili è stato qualcosa che abbiamo vissuto insieme. Ed è proprio così che voglio vivere la mia ultima serata con la maglia della Nazionale: con tutti voi al mio fianco, indossando la maglia che amo da quando ero un bambino e che amerò per il resto della mia vita".

Le parole del ct e dei compagni di squadra di Edin Džeko

Sergej Barbarez, ct Bosnia-Erzegovina: "Il piano era di arrivare a quattro o sei punti prima della partita contro la Svezia, per poi puntare ai tre punti contro la Svezia con Edin. Nei prossimi quattro o cinque giorni ci sarà euforia in tutto il Paese, ma ce la meritiamo. Rimarremo concentrati e punteremo alla vittoria contro la Svezia".

Esmir Bajraktarević, attaccante Bosnia-Herzegovina: "Edin Džeko era il mio idolo quando ero bambino, e contro la Svezia daremo il massimo per lui e per la Bosnia-Erzegovina".

Ivan Bašić, centrocampista Bosnia-Erzegovina: "La Svezia è la prossima avversaria, e sarà un grande onore per noi partecipare alla partita d'addio di Edin Džeko".