Anteprima terza giornata UEFA Nations League: osservati speciali e curiosità

La Danimarca ha battuto il Galles grazie a un ottimo secondo tempo e ha conquistato la prima vittoria nel Gruppo A4. I danesi vogliono adesso sfruttare questo slancio al loro ritorno al Parken. "Giovedì affronteremo il Portogallo, e non c’è occasione migliore per dimostrare che siamo davvero una grande squadra", ha detto il marcatore Gustav Isaksen.

Il Portogallo ha vinto le prime due partite sotto la guida del neo ct Jorge Jesus, e si affiderà anche questa volta a João Félix, che sta vivendo un ottimo momento di forma. L'attaccante portoghese ha prima segnato il gol della vittoria contro il Galles e poi sbloccato il risultato nel successo contro la Norvegia. "La squadra ha una buona intesa. Stiamo rispondendo bene alle indicazioni dell'allenatore e lui è soddisfatto", ha detto l'attaccante portoghese che punta a vincere la terza partita consecutiva.