Anteprima terza giornata UEFA Nations League: osservati speciali e curiosità
mercoledì 30 settembre 2026
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Erling Haaland, João Félix, Jürgen Klopp, Zinédine Zidane e tutte le trame da seguire nella terza giornata di UEFA Nations League.
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Nella terza giornata che inizia giovedì 1° ottobre, Jürgen Klopp continua la sua ricerca della prima vittoria da commissario tecnico della Germania, il Galles proverà a fermare l’inarrestabile Erling Haaland, mentre Portogallo e Grecia puntano a rimanere a punteggio pieno dopo tre partite.
Vi raccontiamo l'anteprima delle partite.
Guida alle partite della Lega A
Calendario Lega A
Giovedì 1° ottobre
A2 Germania - Serbia
A2 Grecia - Paesi Bassi
A4 Danimarca - Portogallo
A4 Galles - Norvegia
Venerdì 2 ottobre
A1 Belgio - Turchia
A1 Francia - Italia
Sabato 3 ottobre
A3 Croazia - Inghilterra (18:00)
A3 Spagna - Cechia
Orari in CET; calcio d'inizio ore 20:45 se non indicato.
Jürgen Klopp è ancora alla ricerca della sua prima vittoria come commissario tecnico della Germania, dopo che la sua squadra è stata sconfitta dalla Grecia ad Augusta. "Siamo una squadra che deve ancora trovare la propria identità", ha spiegato Klopp, che comunque rimane ottimista. "Credetemi, ce la faremo".
La Serbia non è ancora riuscita a conquistare un punto nel Gruppo A2 dopo aver subito due sconfitte consecutive in casa per 2-1. Il portiere Vanja Milinković-Savić si è comunque mostrato ottimista dopo l’ultima di queste, quella contro i Paesi Bassi: "Stasera tutti hanno dato il massimo, ma contro una squadra come i Paesi Bassi bisogna fare qualcosa di straordinario per vincere".
La Grecia ha scritto una pagina di storia battendo per la prima volta la Germania nella sfida della seconda giornata, e adesso punta a un altro successo storico a Salonicco, avendo battuto i Paesi Bassi solo una volta in passato. "Due vittorie nelle prime due partite sono molto importanti per la crescita del gruppo", ha ammesso l’allenatore Ivan Jovanović a proposito dell’ottimo inizio.
I Paesi Bassi hanno ottenuto la prima vittoria sotto la guida di Xavi Hernández e adesso sono a quota quattro punti nel Gruppo A2 grazie alla doppietta di Mexx Meerdink, al suo esordio da titolare, a Belgrado. "Ha giocato con sicurezza e ha sfruttato le occasioni capitate", ha detto il capitano Virgil van Dijk parlando dell’attaccante dell’AZ Alkmaar, anche se ha definito la prestazione complessiva della squadra "non la nostra migliore".
La Danimarca ha battuto il Galles grazie a un ottimo secondo tempo e ha conquistato la prima vittoria nel Gruppo A4. I danesi vogliono adesso sfruttare questo slancio al loro ritorno al Parken. "Giovedì affronteremo il Portogallo, e non c’è occasione migliore per dimostrare che siamo davvero una grande squadra", ha detto il marcatore Gustav Isaksen.
Il Portogallo ha vinto le prime due partite sotto la guida del neo ct Jorge Jesus, e si affiderà anche questa volta a João Félix, che sta vivendo un ottimo momento di forma. L'attaccante portoghese ha prima segnato il gol della vittoria contro il Galles e poi sbloccato il risultato nel successo contro la Norvegia. "La squadra ha una buona intesa. Stiamo rispondendo bene alle indicazioni dell'allenatore e lui è soddisfatto", ha detto l'attaccante portoghese che punta a vincere la terza partita consecutiva.
Per il gallese Sorba Thomas, la sconfitta per 2-0 in Danimarca è stata una lezione da non dimenticare: "Dobbiamo iniziare a punire le squadre quando siamo in vantaggio, come hanno fatto gli altri". Mentre l’attacco cerca quella precisione necessaria per concretizzare le occasioni, l'obiettivo in difesa è migliorare la gestione delle palle inattive. "Di solito siamo molto bravi in questo", ha dichiarato il capitano Ben Davies dopo aver subito due gol in questa maniera.
Erling Haaland ha allungato il suo record di marcature in UEFA Nations League nella seconda giornata, a testimonianza del suo straordinario fiuto per il gol e del talento creativo dei compagni di squadra che lo mettono in condizione di segnare. Martin Ødegaard e Antonio Nusa hanno entrambi giocato una grande partita nonostante la sconfitta contro il Portogallo, tanto che il terzino Fredrik Aursnes ha detto: "Non ci sarebbe stato da stupirsi se avessimo segnato altri due o tre gol".
Mark van Bommel ha iniziato col piede giusto da ct del Belgio. Nella prima giornata il suo Belgio ha battuto 2-0 l'Italia in trasferta, mentre nella seconda se l'è giocata fino alla fine con la Francia prima del gol a due minuti dalla fine del francese Michael Olise. "Non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori", ha detto dopo la sconfitta subita sul finire della gara. "Tanta intensità, tanta qualità. Stiamo facendo progressi".
La prossima tappa per il Belgio sarà a Liegi, con una partita in casa contro la Turchia, alla ricerca dei primi punti nel Gruppo A1. "Due anni e mezzo fa questa squadra era in Lega C", ha dichiarato l’allenatore Vincenzo Montella dopo la sconfitta di lunedì per 4-1 in casa contro l'Italia. "Ora siamo in Lega A, e affrontare avversari di questo livello in partite consecutive è difficile. Dobbiamo abituarci in fretta".
Zinédine Zidane ha un legame storico con l’Italia: cinque stagioni alla Juventus, la gioia del 1998 e del 2000, l’amarezza del 2006. Chi meglio degli Azzurri, quindi, per segnare la sua prima partita in casa come allenatore della Francia? Il 54enne ha guidato finora la squadra a due vittorie consecutive in trasferta per 1-0, e si intravedono già i primi segnali della direzione che intende prendere. "Siamo stati coraggiosi", ha dichiarato dopo aver battuto il Belgio. "Non abbiamo avuto paura di entrare nella metà campo avversaria".
Michael Kayode è stato uno dei protagonisti del successo di lunedì per 4-1 in casa della Turchia dopo la sconfitta interna alla prima giornata per 2-0 contro il Belgio. "Semplicità e determinazione straordinarie", ha dichiarato il difensore al termine di un esordio memorabile, mentre la rivoluzione di Roberto Mancini ha preso davvero il via. Un'altra vittoria, allo Stade de France, sarebbe un segnale fortissimo per il movimento calcistico italiano.
Harry Kane e Anthony Gordon sono andati a segno in entrambe le partite giocate finora dall’Inghilterra e puntano a confermarsi anche a Rijeka. "È stata una buona prestazione, abbiamo avuto il controllo della partita", ha commentato Gordon dopo il 2-0 contro la Cechia di martedì. La Croazia aveva superato 2-1 i cechi alla prima giornata, ma il pesante 4-1 incassato in Spagna l’ha lasciata a tre punti, alla pari con l’Inghilterra di Thomas Tuchel.
L’Inghilterra ha battuto la Croazia 4-2 ai Mondiali di quest’estate e 1-0 a UEFA EURO 2020, ma il precedente più significativo resta la semifinale del Mondiale 2018. In quell’occasione la Croazia vinse 2-1 e raggiunse per la prima volta la finale mondiale. Pochi mesi dopo, le due squadre si ritrovarono di fronte in Nations League proprio a Rijeka, dove pareggiarono 0-0.
Lamine Yamal è stato il grande protagonista del 4-1 con cui la Spagna ha superato la Croazia martedì. Nico Williams, autore del quarto gol, ha detto di lui: "Quando Lamine sorride, gioca meglio. È un giocatore speciale". La Cechia, ancora a secco di punti dopo le prime due gare, proverà a diventare la prima squadra nel Gruppo A3 a impedirgli di andare a segno.
L’ultimo confronto tra le due squadre, disputato a Praga nella Nations League 2022, vide la Cechia passare per due volte in vantaggio. Alla fine fu un gol nel finale di Iñigo Martínez a permettere alla Spagna di strappare il 2-2. Un risultato che ha contribuito a prolungare a sette partite l’imbattibilità della Roja contro i cechi (5 vittorie e 2 pareggi).
Guida alle partite della Lega B
Calendario Lega B
Giovedì 1° ottobre
B3 Israele - Kosovo
B3 Repubblica d'Irlanda - Austria
Venerdì 2 ottobre
B2 Ungheria - Georgia
B2 Ucraina - Irlanda del Nord
B4 Bosnia-Erzegovina - Svezia
B4 Polonia - Romania
Sabato 3 ottobre
B1 Macedonia del Nord - Scozia
B1 Svizzera - Slovenia
Orari in CET; calcio d'inizio ore 20:45 se non indicato.
Trame e osservati speciali
- L’Austria è attualmente in testa al Gruppo B3 e ha segnato tre gol in ciascuna delle vittorie ottenute finora. Questi sei gol sono stati realizzati da sei marcatori diversi, a dimostrazione dell’impressionante varietà di talenti in attacco di cui dispone la squadra.
- Viktor Gyökeres sembra sempre più a suo agio in questa competizione. Capocannoniere nella stagione 2024/25, ha segnato in tutte le partite disputate dalla Svezia in questa edizione, portando a cinque il numero di reti realizzate in partite consecutive della Nations League; nessuno è mai riuscito a segnare per sei di fila.
- Venerdì a Zenica, però, Gyökeres non sarà il protagonista assoluto. Questo onore spetta al quarantenne capitano della Bosnia-Erzegovina, Edin Džeko, che chiuderà in bellezza una leggendaria carriera con la nazionale durata 19 anni.
- Pierce Charles ha quasi rubato la scena al fratello maggiore Shea, autore del gol della vittoria al 99° minuto, nella partita d’esordio dell’Irlanda del Nord. Il ventunenne ha portato a cinque il numero di partite senza subire gol in sette presenze ufficiali con la nazionale nella seconda giornata
- Zeki Amdouni, decisivo nel successo per 3-0 della Svizzera contro la Scozia, ha segnato il suo terzo gol in due partite . La Slovenia dovrà quindi tenerlo particolarmente d’occhio se vorrà mantenere l’imbattibilità nel Gruppo B1.
Guida alle partite della Lega C
Calendario Lega C
Venerdì 2 ottobre
C3 Kazakistan - Moldavia (16:00)
C2 Cipro - Armenia (18:00)
C2 Lettonia - Montenegro (18:00)
C3 Isole Faroe - Slovacchia
Sabato 3 ottobre
C1 Finlandia - Albania (15:00)
C1 Bielorussia - San Marino (18:00)
C4 Estonia - Lussemburgo (18:00)
C4 Islanda - Bulgaria (18:00)
Orari in CET; inizio ore 20:45 se non indicato.
- Mai sottovalutare il Montenegro. Gli uomini di Mirko Vučinić hanno segnato il gol della vittoria all’85° minuto contro Cipro nella loro partita d’esordio e, tre giorni dopo, in Armenia, hanno aspettato ancora più a lungo.
- L’Albania ha iniziato il Gruppo C1 con due vittorie, ma ad Helsinki affronterà il test più impegnativo: la Finlandia; entrambe le squadre non hanno ancora subito gol in questa fase.
- Andri Gudjohnsen, figlio del grande ex Chelsea Eidur, potrebbe essere l’uomo da tenere d’occhio nel Gruppo C4: ha segnato in entrambe le partite disputate dall’Islanda e cercherà di andare ancora a segno contro la Bulgaria.
Guida alle partite della Lega D
Calendario Lega D
Giovedì 1° ottobre
D2 Azerbaigian - Liechtenstein (18:00)
D1 Malta - Gibilterra
Orari in CET; inizio ore 20:45 se non indicato.
- Dopo ogni incontro con la terza squadra del Gruppo D1 (Andorra) Malta e Gibilterra si affrontano a Ta' Qali. La squadra di casa, Malta, ha battuto Andorra per 2-1 nella prima giornata, mentre Gibilterra ha pareggiato 0-0.
- Sia l’Azerbaigian che il Liechtenstein puntano alla prima vittoria nell’incontro di Baku, dopo aver rispettivamente pareggiato e perso contro la Lituania.