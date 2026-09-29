Classifica marcatori Nations League 2026/27: Zeki Amdouni, Erling Haaland, Joel Pohjanpalo e Lamine Yamal in vetta

Zeki Amdouni e Lamine Yamal raggiungono Erling Haaland e Joel Pohjanpalo in vetta alla classifica marcatori della ﻿UEFA Nations League 2026/27.

Classifica marcatori 3 Zeki Amdouni (Svizzera)

3 Erling Haaland (Norvegia)

3 Joel Pohjanpalo (Finlandia)

3 Lamine Yamal (Spagna) 2 João Félix (Portogallo)

2 Anthony Gordon (Inghilterra)

2 Andri Gudjohnsen (Islanda)

2 Viktor Gyökeres (Svezia)

2 Harry Kane (Inghilterra)

2 Nikola Krstović (Montenegro)

2 Mexx Meerdink (Paesi Bassi) ﻿

2 Leo Walta (Finlandia)﻿

Dopo la doppietta alla prima giornata contro la Danimarca, Haaland ha segnato un gol nella sconfitta di domenica contro il Portogallo, mentre l'attaccante del Palermo ha segnato una tripletta nel 7-0 della Finlandia contro San Marino.

Yamal ha invece dato seguito al gol della prima giornata contro l'Inghilterra con una doppietta nel 4-1 contro la Croazia a Siviglia. Amdouni ha segnato due gol contro la Macedonia del Nord alla prima giornata e la terza rete della Svizzera in Scozia martedì.

Subito dietro di loro in classifica ci sono otto giocatori con due gol. Anthony Gordon e Harry Kane (Inghilterra), João Félix (Portogallo), Andri Gudjohnsen (Islanda), Nikola Krstović (Montenegro) e Viktor Gyökeres (Svezia, capocannoniere della stagione 2024/25) hanno segnato nelle prime due partite delle rispettive squadre.

Mexx Meerdink ha realizzato una doppietta nella vittoria dei Paesi Bassi per 2-1 contro la Serbia alla seconda giornata, mentre il finlandese Leo Walta ha messo a segno due gol contro San Marino.

Classifica marcatori completa

Chi ha segnato una tripletta nella Nations League 2026/27?

La tripletta di Pohjanpalo è l'unica della prima giornata. Nell'edizione 2024/25 sono state realizzate sette triplette.

Joel Pohjanpalo (San Marino - Finlandia 0-7, 26/09/2026)

Classifica assist Nations League 2026/27

2 Zachary Athekame (Svizzera)

2 Álex Baena (Spagna)

2 Esmir Bajraktarević (Bosnia ed Erzegovina)

2 Rei Manaj (Albania)

2 Dan Ndoye (Svizzera)

2 Martin Ødegaard (Norvegia)

2 Ivan Perišić (Croazia)

2 Adrian Svanbäck (Finlandia)

Classifica assist completa

Albo d'oro capocannonieri Nations League per stagione (dalla fase a leghe alla finale)

Viktor Gyökeres è stato il capocannoniere della Nations League 2024/25 TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Ima

2024/25: Viktor Gyökeres (Svezia) 9

2022/23: Erling Haaland (Norvegia), Aleksandar Mitrović (Serbia) 6

2020/21: Erling Haaland (Norvegia), Romelu Lukaku (Belgio), Ferran Torres (Spagna) 6

2018/19: Aleksandar Mitrović (Serbia) 6

Albo d'oro capocannonieri della fase finale di Nations League (solo fase finale)

2024/25: Kylian Mbappé (Francia), Cristiano Ronaldo (Portogallo), Lamine Yamal (Spagna) 2

2022/23: Steven Bergwijn (Paesi Bassi), Federico Chiesa (Italia), Federico Dimarco (Italia), Davide Frattesi (Italia), Ciro Immobile (Italia), Joselu (Spagna), Andrej Kramarić (Croazia), Noa Lang (Paesi Bassi), Donyell Malen (Paesi Bassi), Luka Modrić (Croazia), Mario Pašalić (Croazia), Bruno Petković (Croazia), Yeremy Pino (Spagna), Georginio Wijnaldum (Paesi Bassi) 1

2020/21: Kylian Mbappé (Francia), Ferran Torres (Spagna), Karim Benzema (Francia) 2

2018/19: Cristiano Ronaldo (Portogallo) 3