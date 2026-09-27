Anteprima seconda giornata UEFA Nations League: osservati speciali e storie delle partite

Il punto sui giocatori

A Oslo potrebbe verificarsi il primo incontro tra Cristiano Ronaldo ed Erling Haaland. Haaland non ha nascosto la sua ammirazione per il numero 7 del Portogallo, affermando: "Mi ha ispirato a diventare il calciatore che sono oggi. È il mio idolo calcistico e mi ha aiutato in tantissimi modi". Ronaldo, dal canto suo, spera che la Norvegia possa diventare la 50ª nazionale contro cui va a segno.

João Neves ha un motivo in più per fare bene: la partita si svolgerà proprio nel giorno del 22° compleanno del centrocampista del Paris. Nel frattempo, i norvegesi Fredrik Aursnes e Andreas Schjelderup avranno l’opportunità di affrontare i loro compagni di squadra del Benfica, Tomás Araújo e João Palhinha.

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