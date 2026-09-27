Anteprima seconda giornata UEFA Nations League: osservati speciali e storie delle partite
domenica 27 settembre 2026
Intro articolo
Partite di cartello, giocatori da tenere d’occhio e statistiche: la tua guida alle partite della seconda giornata della UEFA Nations League.
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Jürgen Klopp e Xavi Hernández sono ancora alla ricerca della loro prima vittoria alla guida rispettivamente della Germania e dei Paesi Bassi, mentre Erling Haaland e Cristiano Ronaldo si affronteranno per la prima volta quando si sfideranno nella seconda giornata di UEFA Nations League il 27 settembre.
Vi raccontiamo gli spunti più interessanti della seconda giornata.
Guida alle partite della Lega A
Calendario Lega A
Domenica 27 settembre
A2 Serbia - Paesi Bassi (18:00)
A4 Danimarca - Galles (18:00)
A2 Germania - Grecia
A4 Norvegia - Portogallo
Lunedì 28 settembre
A1 Belgio - Francia
A1 Turchia - Italia
Martedì 29 settembre
A3 Cechia - Inghilterra
A3 Spagna - Croazia
Orari sono indicati in CET; calcio d'inizio alle 20:45, salvo diversa indicazione.
Il punto sui giocatori
Dopo aver lasciato la nazionale, il serbo Dušan Tadić ha vissuto cinque anni di successi all’Ajax, dove ha giocato al fianco di Ryan Gravenberch e Kenneth Taylor. Virgil van Dijk è stato uno dei suoi compagni di squadra al Southampton, ma adesso l’attaccante è tornato in Eredivisie con il NEC Nijmegen.
Altri compagni di club potrebbero affrontarsi a Belgrado; Sergej Milinković-Savić e Crysencio Summerville (Al-Hilal), Filip Kostić, Lutsharel Geertruida, Joey Veerman e Ruben van Bommel (PSV), nonché Noa Lang e Vanja Milinković-Savić (Napoli).
La storia
- Il ct della Serbia, Veljko Paunović, ha esortato la sua squadra ad “avere più fiducia in sé stessa e a non aver fretta di finalizzare le azioni offensive” dopo la sconfitta per 2-1 contro la Grecia a Belgrado, nonostante fosse passata in vantaggio al quarto minuto.
- Anche per i Paesi Bassi c’è stato un gol nei minuti di recupero giovedì: la rete di Cody Gakpo contro la Germania ha permesso a Xavi Hernández di conquistare un punto nella sua prima partita alla guida degli Orange.
Il punto sui giocatori
L'attaccante danese Adam Daghim ha avuto un esordio positivo da quando è approdato all'Hoffenheim, in Bundesliga, in estate e questa sarebbe un'ottima occasione per segnare il suo primo gol con la maglia della nazionale; compirà 21 anni il giorno dopo la partita.
La partita memorabile: Galles - Danimarca 0-4 (ottavi di finale EURO 2020, 26/06/2021)
In quella partita, due reti di Kasper Dolberg ad Amsterdam hanno spianato la strada alla Danimarca verso i quarti di finale.
La storia
- "Dobbiamo essere più incisivi nei momenti decisivi della partita", ha dichiarato il centrocampista Victor Froholdt dopo che la Danimarca era riuscita a rimontare da uno svantaggio di 2-0 in Norvegia prima della rete della vittoria di Erling Haaland.
- Anche il Galles è alla ricerca del primo punto dopo la sconfitta per 1-0 in Portogallo, ma il commissario tecnico Craig Bellamy ha ribadito di essere "incredibilmente orgoglioso" della prestazione della sua squadra nella prima giornata.
Il punto sui giocatori
Il 18enne centrocampista greco Konstantinos Karetsas ha lasciato il Genk per il Dortmund quest’estate e sta giocando con regolarità, con la sua squadra in testa alla Bundesliga dopo quattro partite. Ad Augusta potrebbe trovarsi di fronte ai compagni di squadra Nico Schlotterbeck e Felix Nmecha.
L’ala greca Christos Tzolis, arrivato quest’estate dal Club Brugge, è stato titolare fisso dell’Arsenal in questa stagione. L’attaccante tedesco Kai Havertz, attualmente infortunato, ha espresso parole d'elogio per il suo nuovo compagno di squadra, dicendo del ventiquattrenne: "Ha tantissimo potenziale ed è già molto forte".
La partita memorabile: Germania - Grecia 4-2 (quarti di finale EURO 2012, 22/06/2012)
Tre gol segnati nel secondo tempo a Danzica, tra cui uno splendido tiro al volo di Sami Khedira, hanno permesso alla Germania di qualificarsi in semifinale.
La storia
- Giovedì Felix Nmecha ha segnato il primo gol della nuova era della Germania targata Jürgen Klopp, ma la squadra non è riuscita a portare a casa i tre punti per via del pareggio per via del gol di Cody Gakpo per i Paesi Bassi.
- Dopo la vittoria per 2-1 della Grecia contro la Serbia nella prima giornata, il ct Ivan Jovanović ha detto: "La Germania sarà una delle prove più difficili del girone. Questa vittoria, e il modo in cui l'abbiamo ottenuta, dovrebbe darci maggiore fiducia".
Il punto sui giocatori
A Oslo potrebbe verificarsi il primo incontro tra Cristiano Ronaldo ed Erling Haaland. Haaland non ha nascosto la sua ammirazione per il numero 7 del Portogallo, affermando: "Mi ha ispirato a diventare il calciatore che sono oggi. È il mio idolo calcistico e mi ha aiutato in tantissimi modi". Ronaldo, dal canto suo, spera che la Norvegia possa diventare la 50ª nazionale contro cui va a segno.
João Neves ha un motivo in più per fare bene: la partita si svolgerà proprio nel giorno del 22° compleanno del centrocampista del Paris. Nel frattempo, i norvegesi Fredrik Aursnes e Andreas Schjelderup avranno l’opportunità di affrontare i loro compagni di squadra del Benfica, Tomás Araújo e João Palhinha.
La storia
- Haaland ha segnato una doppietta nella vittoria per 3-2 della Norvegia contro la Danimarca nella prima giornata, dopo essersi fatti rimontare dal 2-0 a Oslo.
- Il gol di João Félix al 22° minuto è bastato al Portogallo per aggiudicarsi la vittoria nella partita d’esordio contro il Galles; l’autore del gol decisivo ha dichiarato: "Oggi ne abbiamo segnato solo uno, ma se continuiamo così ne segneremo tanti altri".
Il punto sui giocatori
Il portiere del Milan, Mike Maignan (che a Bruxelles potrebbe raggiungere le 50 presenze con la nazionale francese) e il compagno di club, il centrocampista Adrien Rabiot potrebbero ritrovarsi di fronte al loro compagno di squadra belga Diego Moreira nella seconda giornata, con entrambe le squadre alla ricerca della seconda vittoria. Potrebbero scontrarsi anche i compagni di squadra della Juventus, Loïs Openda (Belgio) e Pierre Kalulu (Francia), così come i compagni del Chelsea, Roméo Lavia (Belgio) e Maxence Lacroix (Francia).
Il francese Kylian Mbappé sarà assente per infortunio, ma la stella dei Red Devils, Kevin De Bruyne, ha dimostrato nella vittoria contro l’Italia nella prima giornata di essere in un gran momento di forma.
La partita memorabile: Belgio - Francia 1-2 (Nations League)
La doppietta di Randal Kolo Muani ha regalato alla Francia la vittoria nella trasferta in Belgio nella scorsa edizione.
La storia
- La Francia ha vinto gli ultimi cinque precedenti dal successo per 4-3 dei Red Devils in un'amichevole disputata nel giugno 2015 allo Stade de France. L'ultima volta che il Belgio ha battuto i vicini è stato a Bruxelles in una partita di qualificazione ai Mondiali del 1981, con Alexandre Czerniatynski ed Erwin Vandenbergh a segno nella vittoria per 2-0.
- Mika Godts ha aperto le marcature nella vittoria per 2-0 del Belgio in Italia nella prima giornata, e pur essendo grato a Kevin De Bruyne per i suoi passaggi “fantastici”, ha dichiarato alla UEFA: “Dobbiamo rimanere umili”.
- Il discorso fatto alla squadra durante l’intervallo della partita vinta per 1-0 in Turchia ha dato alla Francia un’idea di cosa ci si possa aspettare dal nuovo allenatore Zinédine Zidane; come ha detto Jules Koundé: "ZZ era molto tranquillo. Ci ha semplicemente detto di continuare a giocare".
Il punto sui giocatori
La difesa della Turchia è stata in parte plasmata dall’Italia. Oltre ad essere guidata da un italiano, Vincenzo Montella, in squadra ci sono giocatori che vantano una grande esperienza in Serie A, ovvero Merih Demiral (Sassuolo, Juventus e Atalanta) e Zeki Çelik (passato alla Juve dalla Roma quest’estate).
Priva di diversi titolari a causa di infortuni, la Turchia ha perso 1-0 contro la Francia a Kocaeli nella prima giornata, ma può trarre coraggio da una prestazione combattiva, con Arda Güler che probabilmente si rivelerà un avversario altrettanto difficile da affrontare per gli Azzurri quanto lo è stato per i Bleus.
La partita memorabile: Turchia - Italia 0-3 (fase a gironi EURO 2020, 11/06/2021)
Il cammino trionfale dell'Italia a UEFA EURO 2020 è iniziato con una vittoria netta contro la Turchia.
La storia
- Montella cercherà di guidare la Turchia alla sua prima vittoria in assoluto contro gli Azzurri, con cui ha collezionato 20 presenze in Nazionale. La Turchia non è ancora riuscita a imporsi in 13 partite contro l'Italia (4 pareggi e 9 sconfitte).
- "A prescindere dall'avversario, cerchiamo di giocare il nostro calcio", ha dichiarato con orgoglio Montella dopo la sconfitta per 1-0 contro la Francia nella prima giornata. "Questa partita ci ha dimostrato che possiamo giocarcela con chiunque".
- La sconfitta casalinga per 2-0 contro il Belgio non è stata un esordio ideale per l’Italia, ma il commissario tecnico Roberto Mancini è sicuro che i suoi ragazzi daranno il meglio di sé: "Il talento c’è; l’unico consiglio che posso dare loro è di giocare con coraggio".
Il punto sui giocatori
La rinascita della Cechia potrebbe basarsi su giocatori che attualmente militano in Inghilterra: il difensore Ladislav Krejčí potrebbe essere schierato davanti a Lukáš Horníček o Antonín Kinský.
Harry Kane, Bukayo Saka e Jordan Pickford erano tutti titolari nell'Inghilterra che ha battuto la Cechia per 1-0 nell’ultimo incontro tra le due formazioni, una partita della fase a gironi di EURO 2020.
La storia
- L'ultima trasferta dell'Inghilterra a Praga si è conclusa con una sconfitta in una partita di qualificazione a EURO 2020: i padroni di casa hanno vinto 2-1, nonostante Harry Kane avesse portato in vantaggio i Tre Leoni nelle prime fasi della partita
- Anche a Praga la Cechia dovrà invertire la rotta: il gol di Adam Karabec non è bastato a evitare la sconfitta per 2-1 contro la Croazia nella prima giornata.
- L'allenatore dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, ha lamentato le occasioni mancate e le lacune difensive dopo la sconfitta per 3-2 subita dalla sua squadra all'esordio contro la Spagna. "Dobbiamo imparare e andare avanti", ha detto. "Dobbiamo trarre il positivo da questa esperienza e portare a casa i punti dalla sfida contro la Cechia".
Il punto sui giocatori
Dani Olmo ha trascorso diverse stagioni alla Dinamo Zagabria, esordendo con la nazionale spagnola quando vestiva ancora la maglia del club croato. Fabián Ruiz e Rodri formavano la coppia di centrocampo alle sue spalle quando la Spagna superò la Croazia nella finale della Nations League 2023.
Luka Modrić ha conquistato sei titoli di UEFA Champions League, record assoluto, con il Real Madrid e a 41 anni continua a essere il regista della Croazia, che torna in Spagna. Joško Gvardiol e Mateo Kovačić ritroveranno invece da avversari due ex compagni del Manchester City, Aymeric Laporte e Rodri.
La partita memorabile: Croazia - Spagna 0-0 (dts, vittoria Spagna 5-4 dcr, finale Nations League 2023)
Unai Simon ha effettuato due parate ai rigori nella finale di Rotterdam, quando Luis de la Fuente ha vinto il suo primo titolo da allenatore della Spagna.
La storia
- L’ultima trasferta della Croazia in Spagna in questa competizione si è conclusa con una pesante sconfitta per 6-0 nel 2018.
- Marco Pašalić non vede l’ora di affrontare i campioni del mondo. "Credo che dovremo essere motivati e concentrati al massimo, sia mentalmente che fisicamente. Quando giochi da squadra, tutto è possibile e puoi vincere qualsiasi partita!", ha dichiarato dopo la vittoria di sabato in Cechia.
- Il Ct della Spagna Luis de la Fuente ha piena fiducia nella sua squadra. Dopo il successo per 3-2 sull’Inghilterra ha dichiarato: «Una partita racchiude tante partite diverse e noi abbiamo dimostrato di saperle affrontare tutte, momento dopo momento».
Guida alle partite della Lega B
Calendario Lega B
Domenica 27 settembre
B3 Austria - Kosovo (18:00)
B3 Israele - Repubblica d'Irlanda
Lunedì 28 settembre
B2 Georgia - Ucraina (18:00)
B2 Irlanda del Nord - Ungheria
B4 Romania - Bosnia-Erzegovina
B4 Svezia - Polonia
Martedì 29 settembre
B1 Scozia - Svizzera
B1 Slovenia - Macedonia del Nord
Orari in CET; calcio d'inizio ore 20:45 se non indicato.
La storia
- Austria, Kosovo, Irlanda del Nord, Svezia, Ucraina e Svizzera hanno vinto alla prima giornata nella Lega B.
- Polonia e Bosnia-Erzegovina hanno pareggiato la gara d’esordio e ora vanno a caccia della prima vittoria stagionale in trasferta nella seconda giornata.
- Scozia e Slovenia sono ancora alla ricerca del loro primo gol e della loro prima vittoria dopo il pareggio a reti inviolate nella partita d'esordio del Gruppo B1.
Trame e giocatori da tenere d’occhio
- Dopo aver segnato il primo gol dell’Austria ai Mondiali di questa estate, il centrocampista del Frosinone, Romano Schmid, ha segnato il suo primo gol anche nella UEFA Nations League 2026/27. Il capitano del Kosovo, Vedat Muriqi, sta attraversando un buon momento di forma, come testimonia la rete di giovedì nella vittoria contro la Repubblica d’Irlanda, dopo i quattro gol segnati con il Fenerbahçe domenica scorsa.
- Le stelle dell’attacco svedese Alexander Isak e Viktor Gyökeres sono andati entrambi a segno nella vittoria della prima giornata contro la Romania e cercheranno di continuare a segnare anche in casa contro la Polonia.
- Zeki Amdouni ha realizzato una doppietta nel 3-0 della Svizzera in Macedonia del Nord, portando a quattro i suoi gol nelle ultime quattro partite disputate con il club e la nazionale.
Guida alle partite della Lega C
Calendario Lega C
Lunedì 28 settembre
C2 Armenia - Montenegro (18:00)
C2 Lettonia - Cipro (18:00)
Martedì 29 settembre
C1 Finlandia - Bielorussia (18:00)
C3 Moldavia - Isole Faroe (18:00)
C1 San Marino - Albania
C3 Slovacchia - Kazakistan
C4 Bulgaria - Estonia
C4 Lussemburgo - Islanda
Orari in CET; calcio d'inizio ore 20:45 se non indicato.
- Armenia e Montenegro hanno esordito con due vittorie nella prima giornata e si affronteranno nell'ultima giornata con in palio il primo posto nel Gruppo C2.
- Joel Pohjanpalo ha segnato la prima tripletta dell'edizione 2026/27, portandosi subito in testa alla classifica dei marcatori; la sua tripletta ha aiutato la Finlandia a conquistare una netta vittoria per 7-0 a San Marino nel Gruppo C1.
- Il Lussemburgo è in testa al Gruppo C4 dopo una bella vittoria in Bulgaria, ma dovrà affrontare un’altra grande sfida con la visita dell’Islanda.
Guida alle partite della Lega D
Calendario Lega D
Domenica 27 settembre
D2 Lituania - Azerbaigian (15:00)
D1 Gibilterra - Andorra (18:00)
Orari in CET; calcio d'inizio ore 20:45 se non indicato.
- Andorra proverà a conquistare i suoi primi punti contro Gibilterra dopo la sconfitta per 2-1 alla prima giornata in casa contro Malta.
- La Lituania ha vinto 2-0 in Liechtenstein giovedì, ma contro l'Azerbaigian dovrà fare molto meglio se vorrà vincere a Kaunas.
- Gibilterra e Azerbaigian scenderanno in campo dopo non aver giocato nella prima giornata.