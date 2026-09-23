Frattesi si gode il Mancini-bis: "Siamo felici che sia tornato"

Davide Frattesi guarda con fiducia alla nuova avventura dell’Italia sotto la guida di Roberto Mancini. Il centrocampista azzurro ha sottolineato l’entusiasmo del gruppo per il ritorno del Ct e l’importanza di costruire un percorso pensando anche al futuro in vista dell'esordio in UEFA Nations League.

"Ho ritrovato il Mancini che avevamo lasciato", ha spiegato Frattesi. "Non guardiamo alla settimana prossima, ma più lontano. Anche sbagliando, ma l'importante è lavorare, perché poi quando le partite diventeranno pesanti solo sbagliando potremo fare bene. E i nuovi ci daranno una grande mano, ma ripeto, guardiamo a lungo raggio e non solo alla prossima settimana".

Il centrocampista della Lazio ha poi parlato del ritorno di Mancini sulla panchina azzurra: "Io e il gruppo siamo felici che sia tornato, del resto non ci importa".

Frattesi si è quindi soffermato sull’atmosfera che attende l’Italia all’Olimpico: "Tornare all’Olimpico è sempre bello, è bello avere parenti e amici lì. La preparazione alla sfida è sempre la stessa, possesso palla e fase difensiva, oggi proveremo le palle inattive".

Il primo impegno degli Azzurri sarà contro il Belgio, una sfida che Frattesi si aspetta particolarmente impegnativa dopo il cambio in panchina: "Il Belgio ha cambiato allenatore, con [Mark] van Bommel non sappiamo bene cosa aspettarci. Loro sono molto bravi in riaggressione, hanno giocatori dinamici, sarà una partita complicata e aperta".