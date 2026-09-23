Nations League &amp; Women's EURO Risultati e statistiche live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo <a href='https://www.google.com/chrome/'>Chrome</a>, <a href='https://www.mozilla.org/firefox/'>Firefox</a> or <a href='https://www.microsoft.com/edge'>Microsoft Edge</a>.

Frattesi si gode il Mancini-bis: "Siamo felici che sia tornato"

mercoledì 23 settembre 2026 di Fabio Balaudo

Il centrocampista, protagonista di un grande avvio di stagione, fa il punto sul nuovo percorso dell'Italia con Roberto Mancini in panchina.

Davide Frattesi è stato protagonista di un ottimo avvio di stagione
Davide Frattesi è stato protagonista di un ottimo avvio di stagione FIGC via Getty Images

Davide Frattesi guarda con fiducia alla nuova avventura dell’Italia sotto la guida di Roberto Mancini. Il centrocampista azzurro ha sottolineato l’entusiasmo del gruppo per il ritorno del Ct e l’importanza di costruire un percorso pensando anche al futuro in vista dell'esordio in UEFA Nations League.

UEFA Nations League: le partite e i temi della prima giornata

"Ho ritrovato il Mancini che avevamo lasciato", ha spiegato Frattesi. "Non guardiamo alla settimana prossima, ma più lontano. Anche sbagliando, ma l'importante è lavorare, perché poi quando le partite diventeranno pesanti solo sbagliando potremo fare bene. E i nuovi ci daranno una grande mano, ma ripeto, guardiamo a lungo raggio e non solo alla prossima settimana".

Il centrocampista della Lazio ha poi parlato del ritorno di Mancini sulla panchina azzurra: "Io e il gruppo siamo felici che sia tornato, del resto non ci importa".

Frattesi si è quindi soffermato sull’atmosfera che attende l’Italia all’Olimpico: "Tornare all’Olimpico è sempre bello, è bello avere parenti e amici lì. La preparazione alla sfida è sempre la stessa, possesso palla e fase difensiva, oggi proveremo le palle inattive".

L'Italia di Mancini: la ripartenza col sorriso

Il primo impegno degli Azzurri sarà contro il Belgio, una sfida che Frattesi si aspetta particolarmente impegnativa dopo il cambio in panchina: "Il Belgio ha cambiato allenatore, con [Mark] van Bommel non sappiamo bene cosa aspettarci. Loro sono molto bravi in riaggressione, hanno giocatori dinamici, sarà una partita complicata e aperta".

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: mercoledì 23 settembre 2026

Scelti per te

Le partite e i temi della prima giornata
Live 22/09/2026

Le partite e i temi della prima giornata

Partite da non perdere, giocatori chiave e statistiche: guida alla prima giornata di UEFA Nations League.