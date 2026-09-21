L'Italia di Mancini: la ripartenza col sorriso

La seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, dopo il trionfo a UEFA EURO 2020 nel 2021, a cui fece però seguito la mancata qualificazione alla Coppa del Mondo 2022, riparte ufficialmente dalla UEFA Nations League.

Gli Azzurri sono attesi da un impegnativo quadruplo impegno contro Belgio (venerdì 25 settembre, Roma), Turchia (lunedì 28 settembre, Bursa), Francia (venerdì 2 ottobre, Saint-Denis) e ancora Turchia (lunedì 5 ottobre, Bologna).

Quattro sfide dal coefficiente elevato, che potrebbero orientare fin da subito il cammino dell'Italia nella competizione, ma che Mancini intende affrontare con un mood ben preciso, nonostante il calibro delle avversarie: quello del divertimento.

"Per me è un piacere essere tornato", ha dichiarato il Ct nella conferenza stampa di lunedì. "I concetti saranno molto semplici: per vincere occorre giocare bene, divertirsi e avere voglia di fare qualcosa di importante".

In merito alle convocazioni, Mancini spiega qual è stato il ragionamento che ha orientato le sue scelte: "Ho chiamato giocatori giovani perché è giusto conoscerli direttamente per avere una squadra forte in futuro, dobbiamo essere veloci nel capire chi potrà stare con noi per i prossimi quattro anni. Ho convocato più giocatori del solito perché voglio vederli direttamente sul campo".

Ma che Italia sarà quella del secondo regno manciniano? Il Ct ha le idee chiare: "Io parto per avere una squadra che domina, che gioca bene, che dia sempre il massimo. Non si può sempre vincere ma noi partiremo per fare questo, per vincere".

"Molti giocatori sono qui per la prima volta, dai loro compagni più esperti mi aspetto che li aiutino nell'inserimento. Tatticamente siamo aperti a ogni soluzione: possiamo giocare con le due punte, col 4-3-3, ma anche in altri modi. I giocatori sono capaci di fare tante cose, inizieremo ad allenarci e poi vedremo in questi giorni".

L'obiettivo resta comunque uno solo: "Sono qui per vincere il più velocemente possibile. Sono curioso di vedere i ragazzi più giovani, di costruire una squadra con loro. Sono certo che avremo delle belle soddisfazioni".