Dove guardare la Nations League: TV e live streaming
mercoledì 16 settembre 2026
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Scopri come guardare la UEFA Nations League 2026/27 in ogni parte del mondo.
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I nostri partner trasmetteranno la quinta edizione della UEFA Nations League ai tifosi di tutta Europa e del mondo.
Di seguito l'elenco delle emittenti trasmetteranno la Nations League in ogni paese.
Dove guardarla: emittenti partner
Europa
Albania: Digitalb, TV Klan
Andorra: TF1+, la chaine L'Équipe, RTVE PLAY
Armenia: Fast TV, First Channel of Public TV Company of Armenia
Austria: ORF ON, PULS 4, DAZN
Azerbaigian: CBC Sport
Belgio: VTM GO
Bosnia ed Erzegovina: MY TV, Radio and Television of Bosnia and Herzegovina - BHRT, Arena Sport
Bulgaria: gong.bg, MAX One
Croazia: gol
Cipro: CyBC, Cytavision
Repubblica Ceca: CT Sport, Sport1 TV
Danimarca: TV2 PLAY
Estonia: Go3, ERR
Isole Faroe: TV2 PLAY, KVF
Finlandia: MTV Katsomo, Yle A
Francia: la chaine L'Équipe, TF1+
Georgia: Channel1, SILK GO
Germania: DAZN, DasErste, RTL+, ZDF sportstudio
Gibilterra: Gibraltar Broadcasting Corporation
Grecia: NOVA Greece, Alpha TV
Groenlandia: TV2 PLAY
Ungheria: M4 Sport Online, TV2 Play, NET4+
Islanda: Viaplay, Vefsjónvarp Sýnar
Israele: sport1, THE SPORTS CHANNEL
Italia: RAI PLAY, Mediaset, Sky Italia
Kazakistan: QAZSPORT
Kosovo: Artmotion
Lettonia: Go3, LTV7
Liechtenstein: Liechtensteiner Landeskanal
Lituania: Go3, LRT
Lussemburgo: RTL Luxemburg
Malta: TVMSPORT
Moldavia: TRM
Monaco: la chaine L'Équipe, TF1+
Montenegro: Radio and Television of Montenegro, Arena Sport
Paesi Bassi: Ziggo Sport, NOS
Macedonia del Nord: play.mrt.com.mk, Arena Sport
Norvegia: TV 2 Play
Polonia: Polsat Box Go, TVP Sport
Portogallo: RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL, Sport TV Portugal
Repubblica d'Irlanda: RTÉ, Virgin Media Ireland
Romania: Antena 1, Digi Sport, Clever Media
Russia: Okko
San Marino: RAI PLAY, RTV San Marino, Mediaset
Serbia: RTS Serbia, Arena Sport
Slovacchia: STVR Sport online, Sport1 TV
Slovenia: Sportklub
Spagna: RTVE PLAY
Svezia: Viaplay
Svizzera: Play RSI - Sport in diretta, Play RTS - Sport-Livestreams, Play SRF - Sport-Livestreams, DAZN
Turchia: S Sport TV, ATV
Ucraina: Megogo
Regno Unito: S4C (solo partite del Galles), BBC iPlayer (solo partite di Scozia e Irlanda del Nord), ITV1 (solo partite dell'Inghilterra), Prime Video UK (partite che non coinvolgono Inghilterra, Scozia, Galles o Irlanda del Nord)
Città del Vaticano: RAI PLAY, RTV San Marino, Mediaset
Altri territori
Afghanistan: Sony Sports Network
Algeria: bein connect
Samoa Americane: Fox Sports, FuboTV, ViX
Angola: DStv Stream
Anguilla: Bluu
Antigua e Barbuda: Bluu
Argentina: Disney+
Aruba: Bluu, NOS
Australia: beIN SPORTS
Bahamas: Bluu
Bahrein: bein connect
Bangladesh: Sony Sports Network
Barbados: Bluu
Belize: Bluu, Disney+
Benin: New World TV, DStv Stream
Bermuda: Bluu
Bhutan: Sony Sports Network
Bolivia: Disney+
Bonaire: Bluu, NOS
Botswana: DStv Stream
Brasile: Disney+, sportv | Ao Vivo
Isole Vergini britanniche: Bluu
Burkina Faso: New World TV, DStv Stream
Burundi: New World TV, DStv Stream
Cambogia: Hang Meas HDTV
Camerun: New World TV, DStv Stream
Canada: DAZN Canada OTT
Capo Verde: DStv Stream
Isole Cayman: Bluu
Repubblica Centrafricana: New World TV, DStv Stream
Ciad: bein connect, New World TV, DStv Stream
Cile: Disney+
Cina: iQIYI Sports
Colombia: Disney+
Comore: New World TV, DStv Stream
Repubblica del Congo: New World TV, DStv Stream
Isole Cook: Digicel TV
Costa Rica: Disney+
Cuba: Bluu
Curaçao: Bluu, NOS
Repubblica Democratica del Congo: New World TV, DStv Stream
Gibuti: bein connect, New World TV
Dominica: Bluu
Repubblica Dominicana: Bluu, Disney+
Ecuador: Disney+
Egitto: bein connect
El Salvador: Disney+
Guinea Equatoriale: DStv Stream
Eritrea: DStv Stream
Eswatini: DStv Stream
Etiopia: DStv Stream
Fiji: Digicel TV
Guyana francese: Disney+, la chaine L'Équipe, TF1+
Polinesia francese: Disney+, la chaine L'Équipe, TF1+
Territori francesi dell'Australia e dell'Antartide: la chaine L'Équipe, TF1+
Gabon: New World TV, DStv Stream
Gambia: DStv Stream
Ghana: DStv Stream
Grenada: Bluu
Guadalupa: Bluu, la chaine L'Équipe
Guam: FOX Sports, FuboTV, ViX
Guatemala: Disney+
Guinea: New World TV, DStv Stream
Guinea-Bissau: DStv Stream
Guyana: Disney+, la chaine L'Équipe, TF1+
Haiti: Bluu
Honduras: Disney+
India: Sony Sports Network
Indonesia: Vision+
Iran: bein connect
Iraq: bein connect
Costa d'Avorio: New World TV, DStv Stream
Giamaica: Bluu
Giappone: DAZN
Giordania: bein connect
Kenya: DStv Stream
Kiribati: Digicel TV
Kuwait: bein connect
Libano: bein connect
Lesotho: DStv Stream
Liberia: DStv Stream
Libia: bein connect
Macao: iQIYI Sports
Madagascar: New World TV, DStv Stream
Malawi: DStv Stream
Maldive: Sony Sports Network
Mali: New World TV, DStv Stream
Isole Marianne: FOX Sports, FuboTV, ViX
Isole Marshall: Digicel TV
Martinica: Bluu
Mauritania: bein connect, New World TV, DStv Stream
Mauritius: New World TV, DStv Stream, la chaine L'Équipe
Mayotte: la chaine L'Équipe, TF1+
Messico: Sky Mexico
Micronesia: Digicel TV
Midway: FOX Sports, FuboTV, ViX
Mongolia: looktv
Montserrat: Bluu
Marocco: bein connect
Mozambico: DStv Stream
Namibia: DStv Stream
Nauru: Digicel TV
Nepal: Sony Sports Network
Nuova Caledonia: la chaine L'Équipe, TF1+
Nuova Zelanda: beIN SPORTS
Nicaragua: Disney+
Niger: New World TV, DStv Stream
Nigeria: DStv Stream
Niue: Digicel TV
Oman: bein connect
Pakistan: Sony Sports Network
Palau: Digicel TV
Palestina (striscia di Gaza e Cisgiordania): bein connect
Panama: Disney+
Papua Nuova Guinea: EMTV
Paraguay: Disney+
Perù: Disney+
Porto Rico: FOX Sports, FuboTV, ViX
Qatar: bein connect
Réunion: la chaine L'Équipe, TF1+
Ruanda: New World TV, DStv Stream
Saba: Bluu, NOS
Samoa: Digicel TV
São Tomé e Príncipe: DStv Stream
Arabia Saudita: bein connect
Senegal: New World TV, DStv Stream
Seychelles: New World TV, DStv Stream
Sierra Leone: DStv Stream
Isole Salomone: Digicel TV
Somalia: bein connect, DStv Stream
Sudafrica: DStv Stream
Corea del Sud: SPOTV NOW
Sud Sudan: bein connect, DStv Stream
Sri Lanka: Sony Sports Network
St. Barts: Bluu, la chaine L'Équipe, TF1+
St. Christopher: Bluu
St. Eustatius: Bluu, NOS
St. Helena and Ascension: DStv Stream
St. Kitts and Nevis: Bluu
St. Lucia: Bluu
St. Martin: TF1+
St. Pierre e Miquelon: Bluu, la chaine L'Équipe, TF1+
St. Vincent e Grenadines: Bluu
Sudan: bein connect, DStv Stream
Suriname: Bluu
Swaziland: DStv Stream
Siria: bein connect
Taiwan/Taipei cinese: ELTA.tv
Tanzania: DStv Stream
Timor-Est: Vision+
Togo: New World TV, DStv Stream
Tokelau: Digicel TV
Tonga: Digicel TV
Tortola: Bluu
Trinidad e Tobago: Bluu
Tunisia: bein connect
Isole Turks e Caicos: Bluu
Tuvalu: Digicel TV
Uganda: DStv Stream
Emirati Arabi Uniti: bein connect
Stati Uniti d'America: FOX Sports, FuboTV, ViX
Uruguay: Disney+
Isole Vergini Americane: FOX Sports, FuboTV, ViX
Vanuatu: Digicel TV
Venezuela: Disney+
Vietnam: TV360
Wallis e Futuna: Digicel TV, la chaine L'Équipe, TF1+
Yemen: bein connect
Zambia: DStv Stream
Zimbabwe: DStv Stream
In aereo/nave: Sport 24