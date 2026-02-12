Sorteggio fase a leghe della UEFA Nations League 2026/27

Il sorteggio della fase a leghe della UEFA Nations League 2026/27 – giunta alla quinta edizione – è stato effettuato a Bruxelles, giovedì 12 febbraio 2026.

UEFA Nations League 2026/27: guida completa

Lega A

Gruppo A1: Francia, Italia, Belgio, Turchia

Gruppo A2: Germania, Paesi Bassi, Serbia, Grecia

Gruppo A3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia

Gruppo A4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles

Lega B

Gruppo B1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia﻿ del Nord

Gruppo B2: Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord

Gruppo B3: Israele, Austria, Repubblica d'Irlanda, Kosovo

Gruppo B4: Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Svezia

Lega C

Gruppo C1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino

Gruppo C2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia o Gibilterra*

Gruppo C3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia

Gruppo C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo o Malta*

Lega D

Gruppo D1: Gibilterra o Lettonia*, Malta o Lussemburgo*, Andorra

Gruppo D2: Lituania, Azerbaigian, Liechtenstein

*Squadre confermate dopo gli spareggi C/D di marzo della UNL League 2024/25.

Date Nations League 2026/27 (da confermare) Giornate 1-4: dal 24 settembre al 6 ottobre 2026

Giornate 5-6: 12-17 novembre 2026 Quarti di finale, spareggi promozione/retrocessione Lega A/B e Lega B/C: 25-30 marzo 2027 Spareggi Lega C/D: 23-28 marzo 2028 Fase finale: 9-13 giugno 2027

Come funziona la Nations League 2026/27?

Ogni squadra gioca in casa e in trasferta contro le altre squadre del proprio girone della fase a leghe.

La fase a eliminazione diretta si disputerà nel marzo 2027. Le vincitrici e seconde classificate dei gironi della Lega A si qualificano ai quarti di finale che prevedono gare d'andata e ritorno. Le vincitrici di questi incontri si qualificheranno per la fase finale che si disputerà nel giugno 2027.

Le squadre classificate al quarto posto nelle Leghe A e B retrocedono automaticamente rispettivamente nelle Leghe B e C. Le due quarte col ranking più basso della Lega C, retrocedono invece nella Lega D.

Le quattro squadre vincitrici dei gironi delle Leghe B e C, così come le due squadre vincitrici dei gironi della Lega D, vengono automaticamente promosse rispettivamente nelle Leghe A, B e C.

Le squadre classificate al terzo posto della Lega A e le seconde classificate della Lega B, così come le squadre classificate al terzo posto della Lega B e le seconde classificate della Lega C, disputeranno uno spareggio di promozione/retrocessione con partite di andata e ritorno.

Ci saranno anche degli spareggi tra le due migliori quarte della Lega C e le due seconde classificate della Lega D.