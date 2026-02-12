Sorteggio fase a leghe della UEFA Nations League 2026/27
giovedì 12 febbraio 2026
Intro articolo
L'Italia affronterà Francia, Belgio e Turchia, mentre i campioni in carica del Portogallo sfideranno Danimarca, Norvegia e Galles nella fase a leghe della UEFA Nations League 2026/27.
Contenuti top media
Corpo articolo
Il sorteggio della fase a leghe della UEFA Nations League 2026/27 – giunta alla quinta edizione – è stato effettuato a Bruxelles, giovedì 12 febbraio 2026.
Lega A
Gruppo A1: Francia, Italia, Belgio, Turchia
Gruppo A2: Germania, Paesi Bassi, Serbia, Grecia
Gruppo A3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia
Gruppo A4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles
Lega B
Gruppo B1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord
Gruppo B2: Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord
Gruppo B3: Israele, Austria, Repubblica d'Irlanda, Kosovo
Gruppo B4: Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Svezia
Lega C
Gruppo C1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino
Gruppo C2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia o Gibilterra*
Gruppo C3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia
Gruppo C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo o Malta*
Lega D
Gruppo D1: Gibilterra o Lettonia*, Malta o Lussemburgo*, Andorra
Gruppo D2: Lituania, Azerbaigian, Liechtenstein
*Squadre confermate dopo gli spareggi C/D di marzo della UNL League 2024/25.
Date Nations League 2026/27 (da confermare)
Giornate 1-4: dal 24 settembre al 6 ottobre 2026
Giornate 5-6: 12-17 novembre 2026
Quarti di finale, spareggi promozione/retrocessione Lega A/B e Lega B/C: 25-30 marzo 2027
Spareggi Lega C/D: 23-28 marzo 2028
Fase finale: 9-13 giugno 2027
Come funziona la Nations League 2026/27?
Ogni squadra gioca in casa e in trasferta contro le altre squadre del proprio girone della fase a leghe.
La fase a eliminazione diretta si disputerà nel marzo 2027. Le vincitrici e seconde classificate dei gironi della Lega A si qualificano ai quarti di finale che prevedono gare d'andata e ritorno. Le vincitrici di questi incontri si qualificheranno per la fase finale che si disputerà nel giugno 2027.
Le squadre classificate al quarto posto nelle Leghe A e B retrocedono automaticamente rispettivamente nelle Leghe B e C. Le due quarte col ranking più basso della Lega C, retrocedono invece nella Lega D.
Le quattro squadre vincitrici dei gironi delle Leghe B e C, così come le due squadre vincitrici dei gironi della Lega D, vengono automaticamente promosse rispettivamente nelle Leghe A, B e C.
Le squadre classificate al terzo posto della Lega A e le seconde classificate della Lega B, così come le squadre classificate al terzo posto della Lega B e le seconde classificate della Lega C, disputeranno uno spareggio di promozione/retrocessione con partite di andata e ritorno.
Ci saranno anche degli spareggi tra le due migliori quarte della Lega C e le due seconde classificate della Lega D.