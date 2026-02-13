UEFA Nations League 2026/27: tutte le partite della fase a leghe
venerdì 13 febbraio 2026
Consulta calendario e risultati della UEFA Nations League 2026/27.
La fase a leghe della UEFA Nations League 2026/27 inizierà il 24 settembre e si concluderà il 17 novembre.
Consulta il calendario completo delle partite.
Fase a leghe
*Orari CET; calcio d'inizio ore 20:45 se non indicato.
Giornata 1
Giovedì 24 settembre
A2 Paesi Bassi - Germania
A2 Serbia - Grecia
A4 Norvegia - Danimarca
A4 Portogallo - Galles
B3 Austria - Israele
B3 Kosovo - Repubblica d'Irlanda
D1 Andorra - Malta o Lussemburgo
D2 Liechtenstein - Lituania
Venerdì 25 settembre
B2 Georgia - Irlanda del Nord (18:00)
C2 Armenia - Lettonia o Gibilterra (18:00)
A1 Italia - Belgio
A1 Turchia - Francia
B2 Ungheria - Ucraina
B4 Polonia - Bosnia-Erzegovina
B4 Svezia - Romania
C2 Montenegro - Cipro
Sabato 26 settembre
B1 Slovenia - Scozia (15:00)
C1 San Marino - Finlandia (18:00)
C3 Isole Faroe - Kazakistan (18:00)
C4 Bulgaria - Lussemburgo o Malta (18:00)
C4 Islanda - Estonia (18:00)
A3 Cechia - Croazia
A3 Inghilterra - Spagna
B1 Macedonia del Nord - Svizzera
C1 Albania - Bielorussia
C3 Slovacchia - Moldavia
Giornata 2
Domenica 27 settembre
D2 Lituania - Azerbaijan (15:00)
A2 Serbia - Paesi Bassi (18:00)
A4 Danimarca - Galles (18:00)
B3 Austria - Kosovo (18:00)
D1 Gibilterra o Lettonia - Andorra (18:00)
A2 Germania - Grecia
A4 Norvegia - Portogallo
B3 Israele - Repubblica d'Irlanda
Lunedì 28 settembre
B2 Georgia - Ucraina (18:00)
C2 Armenia - Montenegro (18:00)
A1 Belgio - Francia
A1 Turchia - Italia
B2 Irlanda del Nord - Ungheria
B4 Romania - Bosnia-Erzegovina
B4 Svezia - Polonia
C2 Lettonia o Gibilterra - Cipro
Martedì 29 settembre
A3 Cechia - Inghilterra
A3 Spagna - Croazia
B1 Scozia - Svizzera
B1 Slovenia - Macedonia del Nord
C1 Finlandia - Bielorussia
C1 San Marino - Albania
C3 Moldavia - Isole Faroe
C3 Slovacchia - Kazakistan
C4 Bulgaria - Estonia
C4 Lussemburgo o Malta - Islanda
Giornata 3
Giovedì 1 ottobre
D2 Azerbaijan - Liechtenstein (18:00)
A2 Germania - Serbia
A2 Grecia - Paesi Bassi
A4 Danimarca - Portogallo
A4 Galles - Norvegia
B3 Israele - Kosovo
B3 Repubblica d'Irlanda - Austria
D1 Malta o Lussemburgo - Gibilterra o Lettonia
Venerdì 2 ottobre
C3 Kazakistan - Moldavia (16:00)
A1 Belgio - Turchia
A1 Francia - Italia
B2 Ungheria - Georgia
B2 Ucraina - Irlanda del Nord
B4 Bosnia-Erzegovina - Svezia
B4 Polonia - Romania
C2 Cipro - Armenia
C2 Lettonia o Gibilterra - Montenegro
C3 Isole Faroe - Slovacchia
Sabato 3 ottobre
C1 Finlandia - Albania (15:00)
A3 Croazia - Inghilterra (18:00)
C1 Bielorussia - San Marino (18:00)
C4 Estonia - Lussemburgo o Malta (18:00)
C4 Islanda - Bulgaria (18:00)
A3 Spagna - Cechia
B1 Macedonia del Nord - Scozia
B1 Svizzera - Slovenia
Giornata 4
Domenica 4 ottobre
D2 Azerbaijan - Lituania (15:00)
B3 Kosovo - Austria (18:00)
D1 Malta o Lussemburgo - Andorra (18:00)
A2 Grecia - Germania
A2 Paesi Bassi - Serbia
A4 Portogallo - Norvegia
A4 Galles - Danimarca
B3 Repubblica d'Irlanda - Israele
Lunedì 5 ottobre
A1 Francia - Belgio
A1 Italia - Turchia
B2 Irlanda del Nord - Georgia
B2 Ucraina - Ungheria
B4 Bosnia-Erzegovina - Polonia
B4 Romania - Svezia
C2 Cipro - Lettonia o Gibilterra
C2 Montenegro - Armenia
Martedì 6 ottobre
C3 Kazakistan - Isole Faroe (16:00)
A3 Croazia - Spagna
A3 Inghilterra - Cechia
B1 Scozia - Slovenia
B1 Svizzera - Macedonia del Nord
C1 Albania - San Marino
C1 Bielorussia - Finlandia
C3 Moldavia - Slovacchia
C4 Estonia - Islanda
C4 Lussemburgo o Malta - Bulgaria
Giornata 5
Giovedì 12 novembre
A1 Turchia - Belgio (18:00)
C2 Armenia - Cipro (18:00)
A1 Italia - Francia
A3 Cechia - Spagna
A3 Inghilterra - Croazia
C1 Albania - Finlandia
C1 San Marino - Bielorussia
C2 Montenegro - Lettonia o Gibilterra
Venerdì 13 novembre
A2 Paesi Bassi - Grecia
A2 Serbia - Germania
B1 Scozia - Macedonia del Nord
B1 Slovenia - Svizzera
C3 Moldavia - Kazakistan
C3 Slovacchia - Isole Faroe
C4 Bulgaria - Islanda
C4 Lussemburgo o Malta - Estonia
D1 Andorra - Gibilterra o Lettonia
D2 Liechtenstein - Azerbaijan
Sabato 14 novembre
B3 Kosovo - Israele (15:00)
A4 Norvegia - Galles (18:00)
B2 Georgia - Ungheria (18:00)
A4 Portogallo - Danimarca
B2 Irlanda del Nord - Ucraina
B3 Austria - Repubblica d'Irlanda
B4 Romania - Polonia
B4 Svezia - Bosnia-Erzegovina
Giornata 6
Domenica 15 novembre
C2 Cipro - Montenegro (15:00)
C2 Lettonia o Gibilterra - Armenia (15:00)
C1 Bielorussia - Albania (18:00)
C1 Finlandia - San Marino (18:00)
A1 Belgio - Italia
A1 Francia - Turchia
A3 Croazia - Cechia
A3 Spagna - Inghilterra
Lunedì 16 novembre
C3 Isole Faroe - Moldavia (16:00)
C3 Kazakistan - Slovacchia (16:00)
C4 Estonia - Bulgaria (18:00)
C4 Islanda - Lussemburgo o Malta (18:00)
D2 Lituania - Liechtenstein (18:00)
A2 Germania - Paesi Bassi
A2 Grecia - Serbia
B1 Macedonia del Nord - Slovenia
B1 Svizzera - Scozia
D1 Gibilterra o Lettonia - Malta o Lussemburgo (orario da definire)
Martedì 17 novembre
D1 Gibilterra o Lettonia - Malta o Lussemburgo (KO time TBC)
A4 Danimarca - Norvegia
A4 Galles - Portogallo
B2 Ungheria - Irlanda del Nord
B2 Ucraina - Georgia
B3 Israele - Austria
B3 Repubblica d'Irlanda - Kosovo
B4 Bosnia-Erzegovina - Romania
B4 Polonia - Svezia