UEFA Nations League 2026/27: calendario e risultati nella fase a leghe per nazione
venerdì 2 ottobre 2026
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Guarda il calendario e i risultati di ogni squadra della fase a leghe di UEFA Nations League 2026/27.
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La fase a leghe della UEFA Nations League 2026/27 si disputerà tra settembre e novembre 2026. Le squadre delle Leghe A, B e C giocheranno sei partite, mentre le squadre della Lega D ne giocheranno quattro.
Ecco la lista delle contendenti con i rispettivi calendari e risultati.
*Orari CET; fischio d'inizio alle 20:45 se non indicato diversamente.
Albania (Gruppo C1)
26/09: Albania - Bielorussia 2-0
29/09: San Marino - Albania 0-3
03/10: Finlandia - Albania (15:00)
06/10: Albania - San Marino
12/11: Albania - Finlandia
15/11: Bielorussia - Albania (18:00)
Andorra (D1)
24/09: Andorra - Malta 1-2
27/09: Gibilterra - Andorra 0-0
04/10: Malta - Andorra (18:00)
13/11: Andorra - Gibilterra
Armenia (C2)
25/09: Armenia - Lettonia 2-0
28/09: Armenia - Montenegro 2-3
02/10: Cipro - Armenia 2-0
05/10: Montenegro - Armenia
12/11: Armenia - Cipro (18:00)
15/11: Lettonia - Armenia (15:00)
Austria (B3)
24/09: Austria - Israele 3-1
27/09: Austria - Kosovo 3-1
01/10: Repubblica d'Irlanda - Austria 2-2
04/10: Kosovo - Austria (18:00)
14/11: Austria - Repubblica d'Irlanda
17/11: Israele - Austria
Azerbaigian (D2)
27/09: Lituania - Azerbaigian 1-1
01/10: Azerbaigian - Liechtenstein 0-0
04/10: Azerbaigian - Lituania (15:00)
13/11: Liechtenstein - Azerbaigian
Bielorussia (C1)
26/09: Albania - Bielorussia -0
29/09: Finlandia - Bielorussia 0-0
03/10: Bielorussia - San Marino (18:00)
06/10: Bielorussia - Finlandia
12/11: San Marino - Bielorussia
15/11: Bielorussia - Albania (18:00)
Belgio (A1)
25/09: Italia - Belgio 0-2
28/09: Belgio - Francia 0-1
02/10: Belgio - Turchia 3-0
05/10: Francia - Belgio
12/11: Turchia - Belgio (18:00)
15/11: Belgio - Italia
Bosnia ed Erzegovina (B4)
25/09: Polonia - Bosnia ed Erzegovina 0-0
28/09: Romania - Bosnia ed Erzegovina 2-4
02/10: Bosnia ed Erzegovina - Svezia 1-1
05/10: Bosnia ed Erzegovina - Polonia
14/11: Svezia - Bosnia ed Erzegovina
17/11: Bosnia ed Erzegovina - Romania
Bulgaria (C4)
26/09: Bulgaria - Lussemburgo 1-2
29/09: Bulgaria - Estonia 0-0
03/10: Islanda - Bulgaria (18:00)
06/10: Lussemburgo - Bulgaria
13/11: Bulgaria - Islanda
16/11: Estonia - Bulgaria (18:00)
Croazia (A3)
26/09: Cechia - Croazia 1-2
29/09: Spagna - Croazia 4-1
03/10: Croazia - Inghilterra (18:00)
06/10: Croazia - Spagna
12/11: Inghilterra - Croazia
15/11: Croazia - Cechia
Cipro (C2)
25/09: Montenegro - Cipro 2-1
28/09: Lettonia - Cipro 0-0
02/10: Cipro - Armenia 2-0
05/10: Cipro - Lettonia (18:00)
12/11: Armenia - Cipro (18:00)
15/11: Cipro - Montenegro (15:00)
Cechia (A3)
26/09: Cechia - Croazia 1-2
29/09: Cechia - Inghilterra 0-2
03/10: Spagna - Cechia
06/10: Inghilterra - Cechia
12/11: Cechia - Spagna
15/11: Croazia - Cechia
Danimarca (A4)
24/09: Norvegia - Danimarca 3-2
27/09: Danimarca - Galles 2-0
01/10: Danimarca - Portogallo 2-4
04/10: Galles - Danimarca
14/11: Portogallo - Danimarca
17/11: Danimarca - Norvegia
Inghilterra (A3)
26/09: Inghilterra - Spagna 2-3
29/09: Cechia - Inghilterra 0-2
03/10: Croazia - Inghilterra (18:00)
06/10: Inghilterra - Cechia
12/11: Inghilterra - Croazia
15/11: Spagna - Inghilterra
Estonia (C4)
26/09: Islanda - Estonia 1-1
29/09: Bulgaria - Estonia 0-0
03/10: Estonia - Lussemburgo (18:00)
06/10: Estonia - Islanda
13/11: Lussemburgo - Estonia
16/11: Estonia - Bulgaria (18:00)
Isole Faroe (C3)
26/09: Isole Faroe - Kazakistan 1-1
29/09: Moldavia - Isole Faroe 1-1
02/10: Isole Faroe - Slovacchia 1-1
06/10: Kazakistan - Isole Faroe (16:00)
13/11: Slovacchia - Isole Faroe
16/11: Isole Faroe - Moldavia (16:00)
Finlandia (C1)
26/09: San Marino - Finlandia 0-7
29/09: Finlandia - Bielorussia 0-0
03/10: Finlandia - Albania (15:00)
06/10: Bielorussia - Finlandia
12/11: Albania - Finlandia
15/11: Finlandia - San Marino (18:00)
Francia (A1)
25/09: Turchia - Francia 0-1
28/09: Belgio - Francia 0-1
02/10: Francia - Italia 1-1
05/10: Francia - Belgio
12/11: Italia - Francia
15/11: Francia - Turchia
Georgia (B2)
25/09: Georgia - Irlanda del Nord 0-1
28/09: Georgia - Ucraina 0-0
02/10: Ungheria - Georgia 1-0
05/10: Irlanda del Nord - Georgia
14/11: Georgia - Ungheria (18:00)
17/11: Ucraina - Georgia
Germania (A2)
24/09: Paesi Bassi - Germania 1-1
27/09: Germania - Grecia 0-1
01/10: Germania - Serbia 2-0
04/10: Grecia - Germania
13/11: Serbia - Germania
16/11: Germania - Paesi Bassi
Gibilterra (D1)
27/09: Gibilterra - Andorra 0-0
01/10: Malta - Gibilterra 1-1
13/11: Andorra - Gibilterra
16/11: Gibilterra - Malta
Grecia (A2)
24/09: Serbia - Grecia 1-2
27/09: Germania - Grecia 0-1
01/10: Grecia - Paesi Bassi 2-2
04/10: Grecia - Germania
13/11: Paesi Bassi - Grecia
16/11: Grecia - Serbia
Ungheria (B2)
25/09: Ungheria - Ucraina 0-1
28/09: Irlanda del Nord - Ungheria 0-0
02/10: Ungheria - Georgia 1-0
05/10: Ucraina - Ungheria
14/11: Georgia - Ungheria (18:00)
17/11: Ungheria - Irlanda del Nord
Islanda (C4)
26/09: Islanda - Estonia 1-1
29/09: Lussemburgo - Islanda 0-3
03/10: Islanda - Bulgaria (18:00)
06/10: Estonia - Islanda
13/11: Bulgaria - Islanda
16/11: Islanda - Lussemburgo (18:00)
Israele (B3)
24/09: Austria - Israele 3-1
27/09: Israele - Repubblica d'Irlanda 0-3
01/10: Israele - Kosovo 0-0
04/10: Repubblica d'Irlanda - Israele
14/11: Kosovo - Israele (15:00)
17/11: Israele - Austria
Italia (A1)
25/09: Italia - Belgio 0-2
28/09: Turchia - Italia 1-4
02/10: Francia - Italia 1-1
05/10: Italia - Turchia
12/11: Italia - Francia
15/11: Belgio - Italia
Kazakistan (C3)
26/09: Isole Faroe - Kazakistan 1-1
29/09: Slovacchia - Kazakistan 2-1
02/10: Kazakistan - Moldavia 1-2
06/10: Kazakistan - Isole Faroe (16:00)
13/11: Moldavia - Kazakistan (18:00)
16/11: Kazakistan - Slovacchia (16:00)
Kosovo (B3)
24/09: Kosovo - Repubblica d'Irlanda 1-0
27/09: Austria - Kosovo 3-1
01/10: Israele - Kosovo 0-0
04/10: Kosovo - Austria (18:00)
14/11: Kosovo - Israele (15:00)
17/11: Repubblica d'Irlanda - Kosovo
Lettonia (C2)
25/09: Armenia - Lettonia 2-0
28/09: Lettonia - Cipro 0-0
02/10: Lettonia - Montenegro 1-2
05/10: Cipro - Lettonia (18:00)
12/11: Montenegro - Lettonia
15/11: Lettonia - Armenia (15:00)
Liechtenstein (D2)
24/09: Liechtenstein - Lituania 0-2
01/10: Azerbaigian - Liechtenstein 0-0
13/11: Liechtenstein - Azerbaigian
16/11: Lituania - Liechtenstein (18:00)
Lituania (D2)
24/09: Liechtenstein - Lituania 0-2
27/09: Lituania - Azerbaigian 1-1
04/10: Azerbaigian - Lituania (15:00)
16/11: Lituania - Liechtenstein (18:00)
Lussemburgo (C4)
26/09: Bulgaria - Lussemburgo 1-2
29/09: Lussemburgo - Islanda 0-3
03/10: Estonia - Lussemburgo (18:00)
06/10: Lussemburgo - Bulgaria
13/11: Lussemburgo - Estonia
16/11: Islanda - Lussemburgo (18:00)
Malta (D1)
24/09: Andorra - Malta 1-2
01/10: Malta - Gibilterra 1-1
04/10: Malta - Andorra (18:00)
16/11: Gibilterra - Malta
Moldavia (C3)
26/09: Slovacchia - Moldavia 2-0
29/09: Moldavia - Isole Faroe 1-1
02/10: Kazakistan - Moldavia 1-2
06/10: Moldavia - Slovacchia
13/11: Moldavia - Kazakistan (18:00)
16/11: Isole Faroe - Moldavia (16:00)
Montenegro (C2)
25/09: Montenegro - Cipro 2-1
28/09: Armenia - Montenegro 2-3
02/10: Lettonia - Montenegro 1-2
05/10: Montenegro - Armenia
12/11: Montenegro - Lettonia
15/11: Cipro - Montenegro (15:00)
Paesi Bassi (A2)
24/09: Paesi Bassi - Germania 1-1
27/09: Serbia - Paesi Bassi 1-2
01/10: Grecia - Paesi Bassi 2-2
04/10: Paesi Bassi - Serbia
13/11: Paesi Bassi - Grecia
16/11: Germania - Paesi Bassi
Macedonia del Nord (B1)
26/09: Macedonia del Nord - Svizzera 0-3
29/09: Slovenia - Macedonia del Nord 2-0
03/10: Macedonia del Nord - Scozia
06/10: Svizzera - Macedonia del Nord
13/11: Scozia - Macedonia del Nord
16/11: Macedonia del Nord - Slovenia
Irlanda del Nord (B2)
25/09: Georgia - Irlanda del Nord 0-1
28/09: Irlanda del Nord - Ungheria 0-0
02/10: Ucraina - Irlanda del Nord 0-3
05/10: Irlanda del Nord - Georgia
14/11: Irlanda del Nord - Ucraina
17/11: Ungheria - Irlanda del Nord
Norvegia (A4)
24/09: Norvegia - Danimarca 3-2
27/09: Norvegia - Portogallo 1-2
01/10: Galles - Norvegia 2-1
04/10: Portogallo - Norvegia
14/11: Norvegia - Galles (18:00)
17/11: Danimarca - Norvegia
Polonia (B4)
25/09: Polonia - Bosnia ed Erzegovina 0-0
28/09: Svezia - Polonia 3-1
02/10: Polonia - Romania 6-0
05/10: Bosnia ed Erzegovina - Polonia
14/11: Romania - Polonia
17/11: Polonia - Svezia
Portogallo (A4)
24/09: Portogallo - Galles 1-0
27/09: Norvegia - Portogallo 1-2
01/10: Danimarca - Portogallo 2-4
04/10: Portogallo - Norvegia
14/11: Portogallo - Danimarca
17/11: Galles - Portogallo
Repubblica d'Irlanda (B3)
24/09: Kosovo - Repubblica d'Irlanda 1-0
27/09: Israele - Repubblica d'Irlanda 0-3
01/10: Repubblica d'Irlanda - Austria 2-2
04/10: Repubblica d'Irlanda - Israele
14/11: Austria - Repubblica d'Irlanda
17/11: Repubblica d'Irlanda - Kosovo
Romania (B4)
25/09: Svezia - Romania 2-1
28/09: Romania - Bosnia ed Erzegovina 2-4
02/10: Polonia - Romania 6-0
05/10: Romania - Svezia
14/11: Romania - Polonia
17/11: Bosnia ed Erzegovina - Romania
San Marino (C1)
26/09: San Marino - Finlandia 0-7
29/09: San Marino - Albania 0-3
03/10: Bielorussia - San Marino (18:00)
06/10: Albania - San Marino
12/11: San Marino - Bielorussia
15/11: Finlandia - San Marino (18:00)
Scozia (B1)
26/09: Slovenia - Scozia 0-0
29/09: Scozia - Svizzera 0-3
03/10: Macedonia del Nord - Scozia
06/10: Scozia - Slovenia
13/11: Scozia - Macedonia del Nord
16/11: Svizzera - Scozia
Serbia (A2)
24/09: Serbia - Grecia 1-2
27/09: Serbia - Paesi Bassi 1-2
01/10: Germania - Serbia 2-0
04/10: Paesi Bassi - Serbia
13/11: Serbia - Germania
16/11: Grecia - Serbia
Slovacchia (C3)
26/09: Slovacchia - Moldavia 2-0
29/09: Slovacchia - Kazakistan 2-1
02/10: Isole Faroe - Slovacchia 1-1
06/10: Moldavia - Slovacchia
13/11: Slovacchia - Isole Faroe
16/11: Kazakistan - Slovacchia (16:00)
Slovenia (B1)
26/09: Slovenia - Scozia 0-0
29/09: Slovenia - Macedonia del Nord 2-0
03/10: Svizzera - Slovenia
06/10: Scozia - Slovenia
13/11: Slovenia - Svizzera
16/11: Macedonia del Nord - Slovenia
Spagna (A3)
26/09: Inghilterra - Spagna 2-3
29/09: Spagna - Croazia 4-1
03/10: Spagna - Cechia
06/10: Croazia - Spagna
12/11: Cechia - Spagna
15/11: Spagna - Inghilterra
Svezia (B4)
25/09: Svezia - Romania 2-1
28/09: Svezia - Polonia 3-1
02/10: Bosnia ed Erzegovina - Svezia 1-1
05/10: Romania - Svezia
14/11: Svezia - Bosnia ed Erzegovina
17/11: Polonia - Svezia
Svizzera (B1)
26/09: Macedonia del Nord - Svizzera 0-3
29/09: Scozia - Svizzera 0-3
03/10: Svizzera - Slovenia
06/10: Svizzera - Macedonia del Nord
13/11: Slovenia - Svizzera
16/11: Svizzera - Scozia
Turchia (A1)
25/09: Turchia - Francia 0-1
28/09: Turchia - Italia 1-4
02/10: Belgio - Turchia 3-0
05/10: Italia - Turchia
12/11: Turchia - Belgio (18:00)
15/11: Francia - Turchia
Ucraina (B2)
25/09: Ungheria - Ucraina 0-1
28/09: Georgia - Ucraina 0-0
02/10: Ucraina - Irlanda del Nord 0-3
05/10: Ucraina - Ungheria
14/11: Irlanda del Nord - Ucraina
17/11: Ucraina - Georgia
Galles (A4)
24/09: Portogallo - Galles 1-0
27/09: Danimarca - Galles 2-0
01/10: Galles - Norvegia 2-1
04/10: Galles - Danimarca
14/11: Norvegia - Galles (18:00)
17/11: Galles - Portogallo