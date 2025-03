Le squadre delle finals di UEFA Nations League: Francia, Germania, Portogallo, Spagna

Francia, Germania, Portogallo e Spagna parteciperanno alle finals di UEFA Nations League 2024/25 dopo aver superato i quarti di finale a marzo.

Il tabellone della fase finale in Germania comprende tre squadre che hanno vinto il torneo, ovvero Portogallo (2019), Francia (2021) e Spagna (2023). Per la nazione ospitante, il torneo di giugno sarà la prima partecipazione alle finals.

UEFA.com ripercorre il cammino delle quattro contendenti in vista delle semifinali.

Qual è il calendario delle finals di Nations League? Semifinali

Mercoledì 4 giugno: Germania - Portogallo (Munich Football Arena)

Giovedì 5 giugno: Spagna - Francia (Stuttgart Arena) Finale terzo posto

Domenica 8 giugno: le due semifinaliste sconfitte si affrontano per il terzo posto (Stuttgart Arena, ore 15.00) Finale

Domenica 8 giugno: Germania/Portogallo - Spagna/Francia (Munich Football Arena) Calci d'inizio ore 20:45 CET se non diversamente specificato.

Come si è qualificata

Un posto tra le prime due nel Gruppo A2 sembrava difficile dopo la sconfitta casalinga contro l'Italia, ma tre vittorie consecutive, di cui due contro il Belgio, hanno spianato la strada verso la qualificazione. Il 3-1 sull'Italia ha poi confermato la rinascita dei Bleus e suggellato il primo posto. La Croazia ha minacciato di vanificare tutto ai quarti di finale, ma gli uomini di Didier Deschamps sono stati implacabili, hanno azzerato il deficit complessivo e alla fine hanno vinto ai rigori.

06/09/2024 Francia - Italia 1-3

09/09/2024 Francia - Belgio 2-0

10/10/2024 Israele - Francia 1-4

14/10/2024 Belgio - Francia 1-2

14/11/2024 Francia - Israele 0-0

17/11/2024 Italia - Francia 1-3

20/03/2025 Croazia - Francia 2-0

23/03/2025 Francia - Croazia 2-0 (tot. 2-2, 5-4 dcr)

Tutti i gol della Francia in Nations League

Allenatore

Una delle figure più titolate del calcio mondiale, Didier Deschamps vuole mettere le mani su questo trofeo per la seconda volta dopo il trionfo del 2021. Freddo e misurato, il vincitore della Coppa del Mondo da giocatore e da allenatore sarà particolarmente ansioso di vincere in semifinale contro la Spagna, che ha interrotto il cammino dei transalpini a UEFA EURO 2024.

Lo sapevi?

La Francia è l'unica delle quattro squadre delle finals che ha vinto tutte e tre le trasferte della fase a leghe.

Come si è qualificata

La Germania ospiterà la fase finale e ha chiuso il Gruppo A3 con tre vittorie casalinghe, 13 gol segnati e zero subiti. La Mannschaft è rimasta anche imbattuta fuori casa e ha conservato la sua migliore prestazione esterna ai quarti di finale, vincendo 2-1 nella gara di andata in Italia. Al ritorno conduceva 3-0 all'intervallo, ma gli azzurri hanno recuperato sul 3-3 e hanno avvertito Julian Nagelsmann che la sua squadra non potrà mai abbassare la guardia.

07/09/2024 Germania - Ungheria 5-0

10/09/2024 Paesi Bassi - Germania 2-2

11/10/2024 Bosnia-Erzegovina - Germania 1-2

14/10/2024 Germania - Paesi Bassi 1-0

16/11/2024 Germania - Bosnia-Erzegovina 7-0

19/11/2024 Ungheria - Germania 1-1

20/03/2025 Italia-Germania 1-2

23/03/2025 Germania - Italia 3-3 (tot. 5-4)

Il cammino della Germania verso le finals di Nations League: tutti i gol

Allenatore

Ex allenatore di Hoffenheim, Lipsia e Bayern, Julian Nagelsmann ha preso il posto di Hansi Flick nel settembre 2023. Nel 2024 è diventato il più giovane allenatore di sempre a EURO, a soli 36 anni e 327 giorni, ma la sua squadra è stata eliminata ai quarti di finale dalla Spagna. Il Ct avrà una però seconda possibilità perché ha inizio anno ha firmato fino alla fine di EURO 2028.

Lo sapevi?

La Germania ha perso solo una delle ultime 12 partite casalinghe di Nations League (V5 P6).

Come si è qualificato

Nessuna delle altre squadre delle finals ha vinto le prime tre partite della fase a leghe, ma la Seleção ci è riuscita e ha mantenuto facilmente il controllo. I cinque gol nel secondo tempo contro la Polonia alla quinta giornata hanno chiuso le qualificazioni con una gara d'anticipo e sottolineato la potenza offensiva a disposizione di Roberto Martínez. L'attacco è stato decisivo anche al ritorno dei quarti di finale, sebbene ai tempi supplementari, ma i portoghesi dovranno essere altrettanto prolifici fuori casa per evitare che le loro speranze si sgonfino come a EURO 2024.

05/09/2024 Portogallo - Croazia 2-1

08/09/2024 Portogallo - Scozia 2-1

12/10/2024 Polonia - Portogallo 1-3

15/10/2024 Scozia - Portogallo 0-0

15/11/2024 Portogallo - Polonia 5-1

18/11/2024 Croazia - Portogallo 1-1

20/03/2025 Danimarca - Portogallo 1-0

23/03/2025 Portogallo - Danimarca 5-2 (tot: 5-3, dts)

Il cammino del Portogallo verso le finals di Nations League: tutti i gol

Allenatore

Roberto Martínez ha avuto un ottimo inizio sulla panchina del Portogallo, con una perfetta campagna di qualificazione a EURO 2024, ma l'efficacia della sua squadra sotto porta è venuta meno nella fase a eliminazione diretta: zero gol in due partite e sconfitta contro la Francia ai rigori ai quarti. Lo spagnolo ha introdotto nuove idee tattiche nella speranza di trarre il massimo da una generazione di grandi talenti.

Lo sapevi?

Firmando il secondo gol del Portogallo contro la Danimarca al ritorno dei quarti di finale, Cristiano Ronaldo è diventato l'unico giocatore di età superiore ai 40 anni a segnare in Nations League.

Come si è qualificata

La vittoria per 4-1 in Svizzera alla seconda giornata, nonostante l'inferiorità numerica per 70 minuti, ha sottolineato la qualità della squadra di Luis de la Fuente. La Roja ha chiuso la fase a leghe con 16 punti – superando qualsiasi altra contendente – e la miglior difesa (soli quattro gol subiti). Ai quarti, però, è stata meno efficiente, sprecando tre volte il vantaggio nella gara di ritorno contro i Paesi Bassi ma passando comunque ai calci di rigore.

05/09/2024 Serbia - Spagna 0-0

08/09/2024 Svizzera - Spagna 1-4

12/10/2024 Spagna - Danimarca 1-0

15/10/2024 Spagna - Serbia 3-0

15/11/2024 Danimarca - Spagna 1-2

18/11/2024 Spagna - Svizzera 3-2

20/03/2025 Paesi Bassi - Spagna 2-2

23/03/2025 Spagna - Paesi Bassi 3-3 (tot. 5-5, 5-4 dcr)

Il cammino della Spagna verso le finals di Nations League: tutti i gol

Allenatore

Luis de la Fuente ha vinto la Liga quando giocava nell'Athletic Club ed è poi diventato uno degli allenatori più vincenti con le nazionali. Dopo aver vinto EURO con l'Under 19 nel 2015 e l'Under 21, nel 2019 è approdato alla nazionale maggiore, trionfando prima in Nations League 2023 e poi a EURO 2024. La sua ricompensa è stata un contratto fino alla fine di EURO 2028.

Lo sapevi?

La Spagna è rimasta imbattuta nelle ultime nove trasferte di Nations League (V5 P4).