Croazia - Francia, anteprima andata quarti di finale Nations League: dove guardarla, orario, probabili formazioni, stato di forma

Croazia e Francia si affronteranno giovedì 20 marzo per l'andata dei quarti di finale di UEFA Nations League.

Quando : giovedì 20 marzo (20:45 CET) Dove : Stadion Poljud, Spalato Cosa : andata quarti di finale UEFA Nations League Come seguirla : clicca qui per la copertura della partita

Croazia - Francia in breve

Croazia: Livaković; Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol; Kovačić, Modrić, Pašalić; Kramarić, Budimir, Perišić

Francia: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Théo Hernandez; Tchouaméni, Camavinga, Rabiot; Dembélé, Mbappé, Olise

Croazia (dall'ultima partita): PSPVVS

Francia (dall'ultima partita): VPVVVS

Come funzionano i quarti di finale di Nations League?

Le vincitrici e le seconde classificate dei gironi della Lega A si sono qualificate ai quarti di finale della Nations League.

Gli spareggi si svolgeranno con gare d'andata e ritorno (in casa e in trasferta). Le vincitrici accederanno alle Final Four del giugno 2025.

Le semifinali si giocheranno mercoledì 4 e giovedì 5 giugno 2025 e decreteranno le due finaliste che domenica 8 giugno si giocheranno il primo e il terzo posto.