Paesi Bassi - Spagna, anteprima quarti di finale Nations League: dove guardarla, orario, probabili formazioni, stato di forma

Paesi Bassi e Spagna si affronteranno giovedì 20 marzo nell'andata dei quarti di finale di UEFA Nations League.

Quando : giovedì 20 marzo (20:45 CET) Dove : Stadion Feijenoord 'De Kuip', Rotterdam Cosa : andata quarti di finale UEFA Nations League Come seguirla : clicca qui per la copertura della partita

Paesi Bassi: Verbruggen; J. Timber, Van Dijk, Van Hecke, Hato; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Simons, Brobbey, Gakpo

Spagna: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Le Normand, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Morata, Williams.

Paesi Bassi (ultimo risultato per primo): PVSPPV

Spagna (ultimo risultato per primo): VVVVVP

Come funzionano i quarti di finale?

Le vincitrici e le seconde classificate dei gironi della Lega A si sono qualificate ai quarti di finale della Nations League.

Gli spareggi si svolgeranno con gare d'andata e ritorno (in casa e in trasferta). Le vincitrici accederanno alle Final Four del giugno 2025.

Le semifinali si giocheranno mercoledì 4 e giovedì 5 giugno 2025 e decreteranno le due finaliste che domenica 8 giugno si giocheranno il primo e il terzo posto.