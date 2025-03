Italia - Germania, anteprima andata quarti di finale Nations League: dove guardarla, orario, probabili formazioni, stato di forma

Italia e Germania si affronteranno giovedì 20 marzo per l'andata dei quarti di finale di UEFA Nations League.

La partita in breve Quando: giovedì 20 marzo (20:45 CET)

Dove: stadio San Siro, Milano

Cosa: andata quarti di finale di UEFA Nations League 

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Italia - Germania in TV

Scopri dove guardare le partite di UEFA Nations League nella tua nazione.

Probabili formazioni

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Retegui

Germania: Baumann; Kimmich, Tah, Rüdiger, Schlotterbeck; Andrich, Goretzka; Adeyemi, Musiala, Sané; Undav

Verso Italia - Germania

Forma

Italia (dall'ultima partita): SVVPVV

Germania (dall'ultima partita): PVVVPV

Il parere degli esperti

Paolo Menicucci, reporter Italia: a seguire.

Le parole degli allenatori

Luciano Spalletti, Ct Italia: "Sono un po' teso, ma non troppo preoccupato. Voglio far capire ai miei giocatori che le partite dipendono da cosa portiamo in tavola. La paura è solo un'emozione. Il pericolo è diverso, accade in un momento specifico."

Julian Nagelsmann, Ct Germania: "Anche se dobbiamo fare i conti con qualche assenza, abbiamo comunque una squadra molto buona. Il quarto di finale contro l'Italia è molto importante per noi. Sono due partite che dobbiamo giocare assolutamente in modo positivo".

Come funzionano i quarti di finale di Nations League? Getty Images Le vincitrici e le seconde classificate dei gironi della Lega A si sono qualificate ai quarti di finale della Nations League. Gli spareggi si svolgeranno con gare d'andata e ritorno (in casa e in trasferta). Le vincitrici accederanno alle Final Four del giugno 2025. Le semifinali si giocheranno mercoledì 4 e giovedì 5 giugno 2025 e decreteranno le due finaliste. Domenica 8 giugno si giocheranno le finali per il primo e il terzo posto.

Scarica l'app ufficiale