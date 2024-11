Quarti di finale Nations League: confermate le otto squadre del sorteggio

Con la fine della fase a leghe, sono state confermate le otto squadre qualificate ai quarti di finale della UEFA Nations League 2024/25.

Qualificate ai quarti di finale di Nations League Croazia

Danimarca

Francia*

Germania*

Italia

Paesi Bassi

Portogallo*

Spagna* *Teste di serie in quanto prime classificate

La Germania e i campioni in carica della Spagna si sono qualificate ai quarti a ottobre con due partite di anticipo. Le altre due ex vincitrici, Portogallo e Francia, hanno staccato il pass per i quarti alla quinta giornata, insieme a Italia e Paesi Bassi. Croazia e Danimarca hanno completato la griglia dei quarti pareggiando le rispettive ultime partite del girone.

Gli accoppiamenti dei quarti saranno decisi dal sorteggio della fase a eliminazione diretta e spareggi, che verranno effettuati venerdì 22 novembre a Nyon, in Svizzera.

Le quattro vincitrici della Lega A saranno teste di serie del sorteggio e collocate nell'urna A. Le quattro seconde saranno nell'urna 2 e verranno sorteggiate per prime. Le squadre dell'urna 1 vengono sorteggiate dopo l'urna 2 e non potranno essere accoppiate con le seconde del proprio girone della fase a leghe.

Riepilogo fase a leghe