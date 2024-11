Classifica finale UEFA Nations League: chi è qualificato ai quarti, promosso e retrocesso? Chi va agli spareggi

La fase a leghe di UEFA Nations League 2024/25 si è conclusa e, oltre alle squadre qualificate ai quarti di finale, ha decretato quelle promosse, retrocesse e qualificate agli spareggi.

Riepilogo Nations League 2024/25 Ai quarti di finale: Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna 

Promosse in Lega A: Cechia, Inghilterra, Norvegia, Galles

Retrocesse in Lega B: Bosnia ed Erzegovina, Israele, Polonia, Svizzera

Promosse in Lega B: Macedonia del Nord, Irlanda del Nord, Romania, Svezia

Retrocesse in Lega C: Albania, Finlandia, Kazakistan, Montenegro

Promosse in Lega C: Moldavia, San Marino

Retrocesse in Lega D: Azerbaigian, Lituania

Spareggi Lega A/B: Austria, Belgio, Grecia, Ungheria, Scozia, Serbia, Turchia, Ucraina

Spareggi Lega B/C: Armenia, Bulgaria, Georgia, Islanda, Kosovo, Repubblica d'Irlanda, Slovacchia, Slovenia

Spareggi Lega C/D: Gibilterra, Lettonia, Lussemburgo, Malta

Ultimo aggiornamento: 21 novembre, mezzanotte CET

Tutte le informazioni sono soggette alla conferma finale da parte della UEFA.

Classifica finale: e poi? Prime classificate Qualificazione ai quarti di finale

Seconde classificate Qualificazione ai quarti di finale

Terze classificate Spareggi Lega A/B

Quarte classificate Retrocessione in Lega B

Gruppo A1

Il Portogallo raggiunge i quarti di finale come vincitore del girone.

La Croazia si qualifica ai quarti di finale come seconda nel girone.

La Scozia disputerà gli spareggi per la Lega A/B.

La Polonia retrocede in Lega B.

Gruppo A2

La Francia è ai quarti di finale da prima classificata del girone.

L'Italia è ai quarti di finale da seconda classificata del girone.

Il Belgio accede agli spareggi per la Lega A/B.

Israele retrocede in Lega B.

Gruppo A3

La Germania è ai quarti di finale come vincitrice del girone.

I Paesi Bassi sono ai quarti di finale come secondi nel girone.

L'Ungheria va agli spareggi per la Lega A/B.

La Bosnia ed Erzegovina retrocede in Lega B.

Gruppo A4

La Spagna ha vinto il girone e si assicura i quarti di finale.

La Danimarca si qualifica ai quarti di finale come seconda nel girone.

La Serbia disputerà gli spareggi per la Lega A/B.

La Svizzera retrocede in Lega B.

Classifica finale: e poi? Prime classificate Promozione in Lega A

Seconde classificate Spareggi Lega A/B

Terze classificate Spareggi Lega B/C

Quarte classificate Retrocessione in Lega C

Gruppo B1

La Cechia è promossa in Lega A.

L'Ucraina disputerà gli spareggi per la Lega A/B.

La Georgia disputerà gli spareggi per la Lega B/C.

L'Albania retrocede in Lega C.

Gruppo B2

L'Inghilterra è promossa in Lega A.

La Grecia va agli spareggi per la Lega A/B.

La Repubblica d'Irlanda è confermata agli spareggi per la Lega B/C.

La Finlandia retrocede in Lega C.

Gruppo B3

La Norvegia è promossa in Lega A.

L'Austria va agli spareggi per la Lega A/B.

La Slovenia va agli spareggi per la Lega B/C.

Il Kazakistan retrocede in Lega C.

Gruppo B4

Il Galles è promosso in Lega A.

La Turchia disputerà gli spareggi per la Lega A/B.

L'Islanda disputerà gli spareggi per la Lega B/C.

Il Montenegro retrocede in Lega C.

Classifica finale: e poi? Prime classificate Promozione in Lega B

Seconde classificate Spareggi Lega B/C

Terze classificate Rimangono in Lega C

Quarte classificate Le due squadre con il punteggio più basso retrocedono in Lega D; le due con il punteggio più alto disputano gli spareggi per la Lega C/D

Gruppo C1

La Svezia è promossa in Lega B.

La Slovacchia disputerà agli spareggi per la Lega B/C.

L'Estonia rimarrà in Lega C per la prossima edizione.

L'Azerbaigian è confermato al quarto posto.

Gruppo C2

La Romania è promossa in Lega B.

Il Kosovo andrà agli spareggi della Lega B/C

Cipro rimarrà in Lega C.

La Lituania retrocede in Lega D.

Gruppo C3

L'Irlanda del Nord è promossa in Lega B.

La Bulgaria disputerà gli spareggi per la Lega B/C.

La Bielorussia rimarrà in Lega C.

Il Lussemburgo è confermato al quarto posto.

Gruppo C4

La Macedonia del Nord è promossa in Lega B.

L'Armenia disputerà gli spareggi per la Lega B/C.

Le Isole Faroe rimarranno in Lega C.

La Lettonia disputerà gli spareggi per la Lega C/D.

Classifica finale: e poi? 1° Promozione in Lega C

2ª Spareggi Lega C/D

3ª Restano in Lega D

Gruppo D1

San Marino è promosso in Lega C.

Gibilterra accederà agli spareggi per la Lega C/D.

Il Liechtenstein rimarrà in Lega D.

Gruppo D2

La Moldavia è promossa in Lega C.

Malta è confermata agli spareggi per la Lega C/D.

Andorra rimarrà in Lega D per la prossima edizione.