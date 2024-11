Sorteggi fase a eliminazione diretta e spareggi UEFA Nations League 2024/25

I sorteggi per la fase a eliminazione diretta e gli spareggi della UEFA Nations League 2024/25 si svolgeranno a Nyon, in Svizzera, a partire da mezzogiorno CET di venerdì 22 novembre.

Procedura completa sorteggio

Quali sorteggi verranno effettuati?

Ci saranno quattro sorteggi:

Spareggi Lega C/D: questo sorteggio determinerà gli accoppiamenti dei due spareggi che si svolgeranno tra le due migliori quarte della Lega C e le due seconde classificate della Lega D.

Spareggi Lega B/C: questo sorteggio determinerà gli accoppiamenti dei quattro spareggi di promozione/retrocessione che si svolgeranno tra le terze classificate della Lega B e le seconde della Lega C.

Spareggi Lega A/B: questo sorteggio determinerà i quattro accoppiamenti degli spareggi promozione/retrocessione che si svolgeranno tra le terze classificate della Lega A e le seconde della Lega B.

Fase a eliminazione diretta Lega A: questo sorteggio determinerà gli accoppiamenti dei quattro quarti di finale che si svolgeranno tra le vincitrici e le seconde classificate dei gironi di Lega A. Determinerà anche le semifinali di giugno.

Come funzionano i sorteggi?

Spareggi Lega C/D

Il primo sorteggio determinerà gli accoppiamenti degli spareggi della Lega C/D. Le due migliori quarte della Lega C saranno teste di serie e collocate nell'urna 1. Saranno poi sorteggiate contro una delle due seconde classificate della Lega D, che invece sono nell'urna 2. Le squadre dell'urna 2 sono sorteggiate per prime e collocate nelle prime posizioni disponibili. Le squadre dell'urna 2 vengono sorteggiate per prime e collocate nelle prime posizioni disponibili. Una volta sorteggiate le non teste di serie, le due squadre dell'urna 1 completano gli accoppiamenti degli spareggi. Le squadre dell'urna 1 giocheranno in casa nel ritorno.

Spareggi Lega B/C

Il secondo sorteggio determina gli accoppiamenti degli spareggi della Lega B/C. Le quattro terze della Lega B sono teste di serie e collocate nell'urna 1, mentre le quattro seconde classificate della Lega C vanno nell'urna 2. Le squadre dell'urna 2 vengono sorteggiate per prime, mentre quelle dell'urna 1 vengono sorteggiate per completare gli accoppiamenti degli spareggi. Le squadre dell'urna 1 giocheranno il ritorno in casa.

In accordo con la decisione del Comitato Esecutivo UEFA, Ucraina e Bielorussia non possono essere sorteggiate l'una contro l'altra, nel caso in cui entrambe le squadre partecipino al sorteggio in questione.

Spareggi Lega A/B

Il terzo sorteggio determina gli accoppiamenti degli spareggi della Lega A/B. Le quattro terze della Lega A sono designate come teste di serie e inserite nell'urna 1, mentre le quattro seconde classificate della Lega B sono nell'urna 2. Le squadre dell'urna 2 vengono sorteggiate per prime, mentre quelle dell'urna 1 vengono sorteggiate per completare gli accoppiamenti degli spareggi. Le squadre dell'urna 1 giocheranno il ritorno in casa.

Fase a eliminazione diretta Lega A

Il quarto e ultimo sorteggio determina la composizione della fase a eliminazione diretta della Lega A. Per sorteggiare gli accoppiamenti dei quarti di finale, le quattro vincitrici dei gironi di Lega A sono designate come teste di serie e inserite nell'urna 1. Le quattro seconde classificate sono nell'urna 1 e vengono sorteggiate per prime. Le squadre dell'urna 1 vengono sorteggiate successivamente, con la restrizione che le vincitrici dei gironi non possono essere sorteggiate contro la seconda classificata che hanno già affrontato durante la fase a leghe.

Per il sorteggio delle semifinali, viene preparato un'altra urna, contenente quattro segnaposto che rappresentano i vincitori dei quarti di finale. Il segnaposto estratto per primo sarà la squadra di casa della prima semifinale. La seconda squadra estratta sarà la squadra di casa dell'altra semifinale. Il segnaposto sorteggiato in terza posizione sarà la squadra in trasferta del primo accoppiamento e l'ultimo segnaposto sorteggiato completerà l'accoppiamento rimanente.

Quando si giocano gli spareggi?

Gli spareggi della Lega B/C e della Lega A/B, così come i quarti di finale della Lega A, si svolgeranno in linea di principio il 20 e il 23 marzo 2025.

Le semifinali della Lega A si svolgeranno il 4 e 5 giugno, mentre la partita per il terzo posto e la finale per il primo si terranno domenica 8 giugno.

Gli spareggi di Lega C/D si svolgeranno giovedì 26 e martedì 31 marzo 2026.