Classifica marcatori Alipay+ Nations League 2024/25: Viktor Gyökeres chiude in testa

Lo svedese Viktor Gyökeres è il capocannoniere della UEFA Nations League 2024/25 con nove gol, uno in più del capitano del Portogallo, Cristiano Ronaldo. Il veterano portoghese ha segnato il gol decisivo nella semifinale vinta contro la Germania e ha aggiunto un'altra rete nella finale vinta ai rigori contro la Spagna, chiudendo il torneo a quota otto reti.

Il capocannoniere della UEFA Nations League 2024/25 è stato determinato nel corso dell'intera stagione, includendo la fase a leghe, spareggi e Finals.

Migliori marcatori Nations League 2024/25 (dalla fase a leghe alla finale) 9 Viktor Gyökeres (Svezia) 8 Cristiano Ronaldo (Portogallo) 7 Erling Haaland (Norvegia)

7 Georges Mikautadze (Georgia) 6 Răzvan Marin (Romania)

Gyökeres ha segnato in cinque delle sei partite della Svezia nel Gruppo C1, firmando quattro reti contro l'Azerbaigian nella sua ultima uscita. L'attaccante dello Sporting CP ha anche totalizzato cinque assist, più di ogni altro giocatore della fase a leghe, e ha contribuito molto alla promozione della Svezia in Lega B.

Ronaldo, nel frattempo, ha messo a segno sei gol nella fase a gironi e ha arricchito il suo bottino con una brillante prestazione nella semifinale contro la Germania. In finale contro la Spagna, ha segnato il gol del pareggio, portando il risultato sul 2-2, ma è stato costretto a lasciare il campo poco dopo per infortunio. Ha così concluso la competizione con otto reti complessive.

Subito alle spalle dei due protagonisti si sono piazzati Erling Haaland, autore di sette gol in sei partite e trascinatore della Norvegia alla promozione in Lega A per la prossima edizione, e Georges Mikautadze della Georgia, che ha raggiunto l’attaccante del Manchester City a quota sette grazie a un impressionante poker messo a segno negli spareggi tra Lega B e C contro l’Armenia.

I sette gol di Haaland in Nations League

Quali giocatori hanno segnato una tripletta in Nations League 2024/25?

Benjamin Šeško (Slovenia - Kazakistan 3-0, 09/09/2024)

Kerem Aktürkoğlu (Turchia - Islanda 3-1 09/09/2024)

Isaac Price (Irlanda del Nord - Bulgaria 5-0, 15/10/2024)

Erling Haaland (Norvegia - Kazakistan 5-0, 17/11/2024)

Viktor Gyökeres* (Svezia - Azerbaigian 6-0, 19/11/2024)

Nikola Krstović (Montenegro - Turchia 3-1, 19/11/2024)

Vedat Muriqi (Islanda - Kosovo 1-3, 23/03/2025)

*4 gol

Statistiche Nations League 2024/25

Migliori marcatori della Nations League per edizione (dalla fase a leghe alla finale)

2022/23: Erling Haaland (Norvegia), Aleksandar Mitrović (Serbia) 6

2020/21: Erling Haaland (Norvegia), Romelu Lukaku (Belgio), Ferran Torres (Spagna) 6

2018/19: Aleksandar Mitrović (Serbia) 6

Migliori marcatori delle Finals di Nations League per edizione (solo fase finale)

2022/23: Steven Bergwijn (Paesi Bassi), Federico Chiesa (Italia), Federico Dimarco (Italia), Davide Frattesi (Italia), Ciro Immobile (Italia), Joselu (Spagna), Andrej Kramarić (Croazia), Noa Lang (Paesi Bassi), Donyell Malen (Paesi Bassi), Luka Modrić (Croazia), Mario Pašalić (Croazia), Bruno Petković (Croazia), Yeremy Pino (Spagna), Georginio Wijnaldum (Paesi Bassi) 1

2020/21: Kylian Mbappé (Francia), Ferran Torres (Spagna), Karim Benzema (Francia) 2

2018/19: Cristiano Ronaldo (Portogallo) 3