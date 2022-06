Portogallo - Repubblica Ceca 2-0: la Seleção rimane in testa al girone

Grazie alle reti di João Cancelo e Gonçalo Guedes, il Portogallo batte la Repubblica Ceca e difende il vantaggio di due punti sulla Spagna in vetta al Gruppo A2.

Imbattuta dopo aver mancato di un soffio la vittoria contro la Spagna alla seconda giornata, la Repubblica Ceca gioca con pazienza e lucidità nelle battute iniziali, subendo il forcing dei padroni di casa e sfiorando addirittura il gol con un tiro di Jan Kuchta deviato sul fondo da Diogo Costa.

Fondamentali per il Portogallo sono le incursioni sulla destra di Bernardo Silva, che serve il compagno di club João Cancelo per il primo gol; 5' dopo, di nuovo Silva imbecca Gonçalo Guedes, che trafigge Jindřich Staněk da posizione defilata.

Nell'intervallo Jaroslav Šilhavý effettua tre cambi per dare maggiore vivacità ai cechi. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Václav Jurečka riesce solo a concludere a lato dalla destra dell'area e permette alla difesa di casa di tirare un sospiro di sollievo.

Ma il Portogallo si riaffaccia subito in avanti e impegna Staněk con un tiro di Diogo Jota. Nel resto del secondo tempo, i lusitani dominano nel possesso palla, anche se a 2' dal termine rischiano di subire un gol dell'esordiente Adam Vlkanova da posizione favorevole.

Portogallo: Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Danilo, Guerreiro; Gonçalo Guedes (João Palhinha 88'), William Carvalho (Bruno Fernandes 68'), Rúben Neves (João Moutinho 88'ì); Ronaldo, Diogo Jota (Rafael Leão 80'), Bernardo Silva (Vitinha 68')

Repubblica Ceca: Staněk; Zima, Brabec, Matějů (Král 80'); Coufal, Souček, Sadílek, Havel (Jemelka 46'); Lingr (Pešek 46'), Kuchta (Jurečka 46'), Hložek (Vlkaonva 73')

Cosa succede al termine della fase a gironi di UEFA Nations League?

Le quattro vincitrici della Lega A andranno alla fase finale a eliminazione diretta dove, in linea di principio, una squadra verrà scelta per ospitare il mini torneo. Le semifinali si disputeranno il 14 e 15 giugno 2023, mentre le finali per il terzo e primo posto saranno il 18 giugno.

Le quarte dei gironi della Lega A verranno retrocesse in Lega B per l'edizione 2024/25.