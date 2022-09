Lega D di Nations League: classifiche finali

GIORNATA 6

Il pareggio 1-1 ad Andorra all'ultima giornata è stato sufficiente alla Lettonia per assicurarsi il primo posto grazie ai migliori risultati negli scontri diretti con la Moldavia, che ha chiuso battendo 2-0 il Liechtenstein. L'Estonia, già promossa con una partita di anticipo, ha festeggiato con una vittoria 4-0 a San Marino lunedì, con doppietta di Henri Anier. La nazionale baltica è l'unica squadra ad aver vinto tutte le gare giocate nella Nations League 2022/23.

Highlights: San Marino - Estonia 0-4

Domenica 25 settembre

D1 Andorra - Lettonia 1-1

D1 Moldavia - Liechtenstein 2-0

Lunedì 26 settembre

D2 San Marino - Estonia 0-4

In breve Promosse in Lega C: Estonia, Lettonia

Come funzionava la Lega D di UEFA Nations League 2022/23

La Lega D conteneva sette squadre che sono state sorteggiate in due gironi (uno da quattro e uno da tre). Ogni squadra ha giocato contro le altre avversarie del girone con partite in casa e in trasferta tra giugno e settembre 2022. Le vincitrici dei gironi sono state promosse nella Lega C per l'edizione 2024/25.

I gironi della Lega D

D1: Liechtenstein, Moldavia, Andorra, Lettonia

D2: Malta, Estonia, San Marino

Calendario e risultati della Lega D

Gruppo 1 In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti LVA Lettonia Ora in gioco 6 4 1 1 12 5 7 13 MDA Moldavia Ora in gioco 6 4 1 1 10 6 4 13 AND Andorra Ora in gioco 6 2 2 2 6 7 -1 8 LIE Liechtenstein Ora in gioco 6 0 0 6 1 11 -10 0

GIORNATA 1

Highlights: Estonia - San Marino 2-0

Estonia e Moldavia hanno iniziato la corsa per il ritorno nella Lega C vincendo entrambe 2-0. La Lettonia ha fatto addirittura meglio in casa contro Andorra dove ha vinto 3-0.

Giovedì 2 giugno

D2 Estonia - San Marino 2-0

Venerdì 3 giugno

D1 Lettonia - Andorra 3-0

D1 Liechtenstein - Moldavia 0-2

GIORNATA 2

Highlights: Lettonia - Liechtenstein 1-0

La Lettonia è salita in vetta con due punti di vantaggio dopo la vittoria sul Liechtenstein grazie al gol di Artūrs Zjuzins. La Moldavia ha pareggiato 0-0 in casa di Andorra. In trasferta contro San Marino, Malta ha vinto la sua prima partita ufficiale in sette gare.

Domenica 5 giugno

D2 San Marino - Malta 0-2

Lunedì 6 giugno

D1 Andorra - Moldavia 0-0

D1 Lettonia - Liechtenstein 1-0

GIORNATA 3

Guarda il gol da metà campo di Andorra

Henri Anier è andato a segno al 4' di recupero regalando all'Estonia il successo 2-1 contro Malta. La Lettonia ha cinque punti di vantaggio in vetta grazie alla vittoria per 4-2 in Moldavia, mentre Andorra ha battuto il Liechtenstein con il gol di Chus Rubio dalla sua metà campo.

Giovedì 9 giugno

D2 Malta - Estonia 1-2

Venerdì 10 giugno

D1 Moldavia - Lettonia 2-4

D1 Andorra - Liechtenstein 2-1

Gruppo 2 In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti EST Estonia Ora in gioco 4 4 0 0 10 2 8 12 MLT Malta Ora in gioco 4 2 0 2 5 4 1 6 SMR San Marino Ora in gioco 4 0 0 4 0 9 -9 0

GIORNATA 4

Highlights: Liechtenstein 0-2 Lettonia

Vladislavs Gutkovskis ha segnato entrambi i gol del 2-0 sul Liechtenstein, che ha permesso alla Lettonia di centrare la quarta vittoria consecutiva nel Gruppo D1 e di andare in fuga con cinque lunghezze di vantaggio. La Moldavia, seconda, ha vinto 2-1 contro Andorra con i gol dal dischetto di Mihail Caimacov e Ion Nicolaescu. Malta è a pari punti con l'Estonia capolista del Gruppo 2 grazie a un 1-0 casalingo contro San Marino.

Domenica 12 giugno

D2 Malta - San Marino 1-0

Martedì 14 giugno

D1 Moldavia - Andorra 2-1

D1 Liechtenstein - Lettonia 0-2

GIORNATA 5

Highlights: Lettonia - Moldavia 1-2

La Lettonia non è riuscita a conquistare la promozione e non è più a punteggio pieno dopo la sconfitta per 2-1 contro la Moldavia a Riga. I gol nel primo tempo di Ioan-Călin Revenco e Ion Nicolaescu sono bastati ai moldavi per tenere vive le speranze di un posto in Lega C. L'Estonia, invece, non ha perso tempo: il subentrato Henri Anier ha segnato il gol che ha battuto Malta (in dieci uomini) per 2-1, suggellando la promozione con una partita di anticipo.

Giovedì 22 settembre

D1 Lettonia - Moldavia 1-2

D1 Liechtenstein - Andorra 0-2



Venerdì 23 settembre

D2 Estonia - Malta 2-1

Scarica l'app ufficiale