Anteprima semifinale di UEFA Nations League: Olanda-Inghilterra

L'Olanda affronta l'Inghilterra nella seconda semifinale a Guimaraes

Primo incrocio ufficiale dal 4-1 dell'Inghilterra a EURO '96

Chi vince affronterà il Portogallo in finale

LA MARCIA DI AVVICINAMENTO

Probabili formazioni

Olanda: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, F. de Jong, Wijnaldum; Promes, Depay, Babel

Fuori: nessuno

Harry Kane in panchina? ©Getty Images

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Delph, Rice, Barkley; Sancho, Rashford, Sterling

Fuori: nessuno

L'opinione dei reporter

Derek Brookman, Olanda (@UEFAcomDerekB)

Un successo nella UEFA Nations League sarebbe la ciliegina sulla torta per gli Oranje. Con due vincitori della UEFA Champions League e tanti giovani dell'Ajax, è una squadra piena di ambizione. Se giocano come contro la Francia, possono battere chiunque.

Simon Hart, Inghilterra (@UEFAcomSimonH)

La scorsa estate è stato un punto di svolta per l'Inghilterra, una boccata di aria fresca e rinnovamento. Dopo essersi qualificati per le fasi finali superando Spagna e Croazia, l'obiettivo è alzare il trofeo.

Cosa dicono gli allenatori

Ronald Koeman, Olanda

Sarà una partita fantastica. L'Inghilterra, come l'Olanda, è in crescita. Hanno tanti giovani e li fanno giocare. Penso che sia una sfida alla pari. Dipenderà da come giocheranno le squadre e dalle individualità. E' una grande occasione per vincere un trofeo, sarebbe l'ora per l'Olanda.

Gareth Southgate, Inghilterra

E' una competizione importante, e vogliamo competere in tornei così. Abbiamo avuto una grande esperienza al Mondiale arrivando in semifinale, e vogliamo continuare così. Dobbiamo crescere e diventare una squadra che va dal competere in semifinale a vincere le finali.

Stato di forma

Olanda: SVPVPVSVPP

Inghilterra: VVVVVPVSSS

Lo sai che?

Dieci membri delle due rose non erano neanche nati quando le squadre si sono affrontate l'ultima volta nella fase a gironi di EURO '96.