Nations League: promozioni, retrocessioni, fasi finali

La UEFA Nations League prevede un sistema di promozioni e retrocessioni, oltre alla possibilità di raggiungere gli spareggi per UEFA EURO 2020. UEFA.com esamina la situazione delle 55 squadre in gara, con aggiornamenti a seguire dopo l'ultima tornata di incontri. Se non ricordi come funziona la competizione, clicca qui.

Le squadre che si piazzano al primo posto nei gironi delle Leghe B, C e D verranno promosse. Le ultime delle leghe A e B verranno invece retrocesse. Nella Lega C, le squadre che arrivano ultime nei gironi a quattro squadre (C2, C3 e C4) verranno retrocesse insieme alla peggiore terza dei quattro gironi - senza considerare i risultati contro le quarte.



CLASSIFICHE DI NATIONS LEAGUE