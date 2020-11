Spagna - Germania: dove guardarla, classifica e ultime notizie

La Spagna affronta la Germania nel Gruppo A4 di UEFA Nations League, martedì 15 novembre alle 20:45 CET.

La classifica

• La Germania si presenta all'ultima partita del girone con un punto di vantaggio sulla Spagna dopo la vittoria in rimonta sull'Ucraina di domenica. Un pareggio a Siviglia basterebbe alla squadra di Joachim Löw, ancora imbattuta (V2 P3), per qualificarsi.

• La Spagna ha perso il primo posto nel girone col pareggio contro la Svizzera, arrivato allo scadere con la rete di Gerard Moreno dopo due rigori sbagliati da Sergio Ramos nel secondo tempo. La squadra di Luis Enrique ha vinto le due precedenti gare interne del Gruppo A4.

Precedenti

Highlights: Germania - Spagna 1-1

• La Spagna ha pareggiato 1-1 nell'andata del Gruppo A4, con José Luis Gayà autore del gol del pari nei minuti di recupero dopo il vantaggio di Timo Werner per la squadra di casa. Quello è stato il secondo 1-1 consecutivo dopo l'amichevole di Düsseldorf del 2018.

• La Germania è in vantaggio negli scontri diretti in partite ufficiali contro la Spagna (V4 P3 S3), ma non vince da quattro partite ufficiali contro la Roja: P2 S2.



L'opinione dal campo

Joachim Löw, Ct Germania: "Fa piacere essere in vetta al girone e il destino è nelle nostre mani. Affrontiamo una bella squadra e non sarà facile fare risultato".

Gerard Moreno, attaccante Spagna: "Contro la Germania è tutto nelle nostre mani. All'andata abbiamo giocato davvero bene contro di loro. Siamo stati coraggiosi. Ho molta fiducia nel nostro gruppo e so che ce la faremo".

Prossime partite

La fase finale della UEFA Nations League si giocherà dal 6 al 10 ottobre 2021. Le squadre torneranno a giocare partite ufficiali nella primavera per le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo FIFA 2022.