Guida alle squadre delle Finals di Futsal Champions League: Cartagena, Etoile Lavalloise, Palma, Sporting CP

Col completamento dei quarti di finale sono state decise le squadre che parteciperanno alla fase finale della UEFA Futsal Champions League, in programma l'8 e 10 maggio in Italia, alla Pesaro Futsal Arena.

Il Cartagena Costa Cálida, l'Etoile Lavalloise, i campioni in carica dell'Illes Balears Palma e i due volte vincitori dello Sporting CP hanno superato i nuovi quarti di finale che si sono conclusi venerdì. I quarti di finale a loro volta sono stati decisi dai nuovi ottavi di finale (con andata e ritorno) che da questa stagione hanno sostituito il turno elite.

Il sorteggio della fase finale si terrà martedì 17 marzo alle ore 12:00 CET presso la Prefettura di Pesaro, dove saranno definite le quattro semifinali. La scorsa stagione il Palma ha conquistato il titolo e il Cartagena (al suo debutto) ha battuto lo Sporting nella finale per il bronzo a Le Mans, dove l'Etoile Lavalloise (che quest'anno ha raggiunto la fase finale per la prima volta) era il club ospitante ufficiale.

Turno principale

Prima nel Gruppo 1 (giocato a Gliwice): 5-0 contro Kauno Žalgiris, 4-0 contro Sporting Anderlecht, 0-0 contro Piast Gliwice

Ottavi di finale

14-2tot. contro Luxol St. Andrews (9-1 t, 5-1 c)

Quarti di finale

9-5tot. contro Kairat Almaty (2-1 t, 7-4 c)

Miglior marcatore: Waltinho 7

Miglior piazzamento: terzo posto

2024/25: terzo posto

Bilancio in semifinale: V0 S1

Partecipazioni alle fasi finali

2025: terzo posto

Finale terzo posto 2024/25: Cartagena - Sporting CP 2-2 (3-1 dcr)

Turno principale

Seconda Gruppo 2 (giocato a Palma de Mallorca): 1-2 contro Illes Balears Palma, ﻿4-3 contro Semey, 6-1 contro Chrudim

Ottavi di finale

11-5tot. contro Hjørring (4-1 t, 7-4 c)

Quarti di finale

8-6tot. contro Semey (5-4 c, 3-2 t)

Bilancio in semifinale: prima partecipazione alla fase finale

Miglior marcatore: Bilal Bakkali 8﻿

Miglior piazzamento: turno elite

2024/25: turno elite

Turno principale

Prima Gruppo 2 (giocato a Palma de Mallorca): 2-1 contro Etoile Lavalloise, 3-1 contro Chrudim, 7-4 contro Semey

Ottavi di finale

6-4tot. contro Hit Kyiv (2-2 t, 4-2 c)

Quarti di finale

7-5tot. contro Riga Futsal Club (7-4 c, 0-1 t)

Miglior marcatore: Alisson 8

Miglior piazzamento: campione x 3 (2022/23, 2023/24, 2024/25)

2024/25: Winners

Bilancio in semifinale: V3 S0

Partecipazioni alle fasi finali

2025: campione (9-4 contro Kairat Almaty, Le Mans)

2024: campione (5-1 contro Barça, Yerevan)

2023: campione (1-1dts, 5-3dcr contro Sporting CP, Palma de Mallorca), club ospitante

2025 final highlights: Palma 9-4 Kairat Almaty

Turno principale

Prima Gruppo 4 (giocato a Makarska): 19-1 contro Prishtina 01, 7-2 contro Kairat Almaty, 4-0 contro Novo Vrijeme Makarska

Ottavi di finale

19-3tot. contro AEK Futsal (11-0 t, 8-3 c)

Quarti di finale

10-8tot. contro Benfica (3-4 t, 7-4 c)

Miglior marcatore: Bruno Pinto 11

Miglior piazzamento: campione x 2 (2018/19, 2020/21)

2024/25: quarto posto

Bilancio in semifinale: W7 L5

Partecipazioni alle fasi finali

2025: quarto posto

2024: quarto posto

2023: secondo posto (1-1dts, 3-5dcr contro Palma, Palma de Mallorca)

2022: secondo posto (0-4 contro Barça, Riga)

2021: campione (4-3 contro Barça, Zadar, fase finale a otto squadre)

2019: campione (2-1 contro Kairat, Almaty)

2018: secondo posto (2-5 contro Inter FS, Zaragoza)

2017: secondo (0-7 contro Inter FS, Almaty)

2015: terzo posto, club ospitante

2012: quarto posto

2011: secondo posto (2-5 contro Montesilvano, Almaty)

2002: semifinale, club ospitante (fase finale a otto squadre)