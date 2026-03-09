UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Guida alle squadre delle Finals di Futsal Champions League: Cartagena, Etoile Lavalloise, Palma, Sporting CP

lunedì 9 marzo 2026

Cartagena Costa Cálida, Etoile Lavalloise, i detentori dell'Illes Balears Palma e i due volte campioni dello Sporting CP, si affronteranno l'8 e 10 maggio a Pesaro.

Cartagena, Etoile Lavalloise, Palma e Sporting CP sono le squadre che parteciperanno alla fase finale di Pesaro
Cartagena, Etoile Lavalloise, Palma e Sporting CP sono le squadre che parteciperanno alla fase finale di Pesaro UEFA

Col completamento dei quarti di finale sono state decise le squadre che parteciperanno alla fase finale della UEFA Futsal Champions League, in programma l'8 e 10 maggio in Italia, alla Pesaro Futsal Arena.

Il Cartagena Costa Cálida, l'Etoile Lavalloise, i campioni in carica dell'Illes Balears Palma e i due volte vincitori dello Sporting CP hanno superato i nuovi quarti di finale che si sono conclusi venerdì. I quarti di finale a loro volta sono stati decisi dai nuovi ottavi di finale (con andata e ritorno) che da questa stagione hanno sostituito il turno elite.

Il sorteggio della fase finale si terrà martedì 17 marzo alle ore 12:00 CET presso la Prefettura di Pesaro, dove saranno definite le quattro semifinali. La scorsa stagione il Palma ha conquistato il titolo e il Cartagena (al suo debutto) ha battuto lo Sporting nella finale per il bronzo a Le Mans, dove l'Etoile Lavalloise (che quest'anno ha raggiunto la fase finale per la prima volta) era il club ospitante ufficiale.

Cartagena Costa Cálida (ESP)

Turno principale
Prima nel Gruppo 1 (giocato a Gliwice): 5-0 contro Kauno Žalgiris, 4-0 contro Sporting Anderlecht, 0-0 contro Piast Gliwice

Ottavi di finale
14-2tot. contro Luxol St. Andrews (9-1 t, 5-1 c)

Quarti di finale
9-5tot. contro Kairat Almaty (2-1 t, 7-4 c)

Miglior marcatore: Waltinho 7
Miglior piazzamento: terzo posto
2024/25: terzo posto

Bilancio in semifinale: V0 S1

Partecipazioni alle fasi finali
2025: terzo posto

Finale terzo posto 2024/25: Cartagena - Sporting CP 2-2 (3-1 dcr)

Etoile Lavalloise (FRA)

Turno principale
Seconda Gruppo 2 (giocato a Palma de Mallorca): 1-2 contro Illes Balears Palma, ﻿4-3 contro Semey, 6-1 contro Chrudim

Ottavi di finale
11-5tot. contro Hjørring (4-1 t, 7-4 c)

Quarti di finale
8-6tot. contro Semey (5-4 c, 3-2 t)

Bilancio in semifinale: prima partecipazione alla fase finale

Miglior marcatore: Bilal Bakkali 8﻿
Miglior piazzamento: turno elite
2024/25: turno elite

Illes Balears Palma (ESP, detentori)

Turno principale
Prima Gruppo 2 (giocato a Palma de Mallorca): 2-1 contro Etoile Lavalloise, 3-1 contro Chrudim, 7-4 contro Semey

Ottavi di finale
6-4tot. contro Hit Kyiv (2-2 t, 4-2 c)

Quarti di finale
7-5tot. contro Riga Futsal Club (7-4 c, 0-1 t)

Miglior marcatore: Alisson 8
Miglior piazzamento: campione x 3 (2022/23, 2023/24, 2024/25)
2024/25: Winners

Bilancio in semifinale: V3 S0

Partecipazioni alle fasi finali
2025: campione (9-4 contro Kairat Almaty, Le Mans)
2024: campione (5-1 contro Barça, Yerevan)
2023: campione (1-1dts, 5-3dcr contro Sporting CP, Palma de Mallorca), club ospitante

2025 final highlights: Palma 9-4 Kairat Almaty

Sporting CP (POR)

Turno principale
Prima Gruppo 4 (giocato a Makarska): 19-1 contro Prishtina 01, 7-2 contro Kairat Almaty, 4-0 contro Novo Vrijeme Makarska

Ottavi di finale
19-3tot. contro AEK Futsal (11-0 t, 8-3 c)

Quarti di finale
10-8tot. contro Benfica (3-4 t, 7-4 c)

Miglior marcatore: Bruno Pinto 11
Miglior piazzamento: campione x 2 (2018/19, 2020/21)
2024/25: quarto posto

Bilancio in semifinale: W7 L5

Partecipazioni alle fasi finali
2025: quarto posto
2024: quarto posto
2023: secondo posto (1-1dts, 3-5dcr contro Palma, Palma de Mallorca)
2022: secondo posto (0-4 contro Barça, Riga)
2021: campione (4-3 contro Barça, Zadar, fase finale a otto squadre)
2019: campione (2-1 contro Kairat, Almaty)
2018: secondo posto (2-5 contro Inter FS, Zaragoza)
2017: secondo (0-7 contro Inter FS, Almaty)
2015: terzo posto, club ospitante
2012: quarto posto
2011: secondo posto (2-5 contro Montesilvano, Almaty)
2002: semifinale, club ospitante (fase finale a otto squadre)

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: lunedì 9 marzo 2026

Scelti per te

Cartagena, Etoile Lavalloise, Palma e Sporting alla fase finale
Live 06/03/2026

Cartagena, Etoile Lavalloise, Palma e Sporting alla fase finale

Cartagena, Etoile Lavalloise, i campioni in carica del Palma e i due volte vincitori dello Sporting CP si sono qualificati alla fase finale di Pesaro.
Andata quarti: vincono Palma, Cartagena, Etoile Lavalloise e Benfica
Live 16/02/2026

Andata quarti: vincono Palma, Cartagena, Etoile Lavalloise e Benfica

I campioni in carica del Palma, il Cartagena, l'Etoile Lavalloise e il Benfica hanno vinto all'andata dei quarti di finale.
Sorteggio fase finale: 17 marzo
Live 06/03/2026

Sorteggio fase finale: 17 marzo

Il sorteggio si svolgerà martedì 17 marzo alle 12:00 CET presso la Prefettura di Pesaro.
Ecco le squadre ai quarti
Live 04/12/2025

Ecco le squadre ai quarti

Etoile Lavalloise contro Semey, Palma contro Riga, Kairat contro Cartegena e Benfica-Sporting CP sono i quarti di finale.
Turno principale: confermate le squadre agli ottavi
Live 03/11/2025

Turno principale: confermate le squadre agli ottavi

Il tabellone dei nuovi ottavi di finale è stato confermato al termine del turno principale.