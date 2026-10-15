Seconda giornata Europa League: poker Milan, vittoria in rimonta all'ultimo respiro per la Juventus
giovedì 15 ottobre 2026
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Nella seconda giornata di UEFA Europa League, il Milan cala il poker col Salzburg, mentre la Juventus vince in rimonta nei minuti di recupero.
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Nella seconda giornata di UEFA Europa League, il Milan si impone per 4-0 in casa del Salzburg grazie alla tripletta di Cisse, mentre la Juventus vince in rimonta nei minuti di recupero in trasferta contro il Celta Vigo.
Vi raccontiamo le partite della seconda giornata.
Risultati seconda giornata
Sparta Praha - Lillestrøm 1-1
AZ Alkmaar - Hapoel Beer-Sheva 2-1
Salzburg - Milan 0-4
Lech Poznań - Leverkusen 0-4
Celje - Omonia 0-3
Lyon - Crystal Palace 3-2
Union SG - Real Sociedad 1-1
Torreense - Sunderland 1-2
Bournemouth - Sturm Graz 3-0
Ferencváros - Viktoria Plzeň 2-1
GNK Dinamo - Anderlecht 1-0
Jagiellonia - Ararat-Armenia 3-1
N.E.C. - Levski Sofia 1-1
Marseille - Olympiacos 0-1
Celta - Juventus 1-2
Benfica - Celtic 4-1
Rennes - OFI Crete 2-1
Hoffenheim - Beşiktaş 2-3
Benfica - Celtic 4-1
I tre gol segnati nel primo tempo, contribuiscono in maniera decisiva al successo per 4-1 del Benfica sul Celtic.
Dopo soli cinque minuti, Jhon Durán segna un rigore alla Panenka portando in vantaggio i padroni di casa. Al 23' Alexander Bah raddoppia con un tiro al volo, e al 36' Durán fissa il risultato sul 3-0. Nella ripresa gli ospiti colpiscono tre pali prima della rete del 3-1 Camilo Durán di testa su cross di Haissem Hassan. Il Benfica resiste agli assalti degli ospiti e segna la rete del definitivo 4-1 a un minuto dalla fine con un tiro preciso dal limite dell'area di Vangelis Pavlidis.
Bournemouth - Sturm Graz 3-0
Il Bournemouth conquista una vittoria memorabile nella sua prima partita europea in casa grazie a una prestazione dominante contro lo Sturm Graz. Gli uomini di Marco Rose partono forte ma sbloccano il risultato solo al 43' con uno spettacolare pallonetto di testa di Evanilson.
Il centrocampista dello Sturm Graz, Jürgen Heil, colpisce un palo con un tiro potente poco dopo l’ora di gioco, prima del raddoppio al 76' di Rayan (entrato a partita in corso). Nei minuti di recupero, i padroni di casa segnano la rete del definitivo 3-0 con il rigore di Álvaro Rodríguez.
Lyon - Crystal Palace 3-2
Il Lyon chiude il primo tempo a Décines sul 2-0 grazie ai gol di Corentin Tolisso (8') ed Ernest Nuamah (47') su assist di Keito Nakamura.
Il Palace nella ripresa va subito a caccia del pari, e accorcia le distanze dopo appena cinque minuti con Yeremy Pino sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ma al 76' Pavel Šulc allunga nuovamente il vantaggio complicando il piano degli ospiti che trovano il gol del definitivo 3-2 solo all'81' con Daichi Kamada. Le Eagles vanno vicine al pareggio nel finale con Chris Richards, ma Dominik Greif è bravo a neutralizzare il colpo di testa del difensore centrale.
Torreense - Sunderland 1-2
La conclusione precisa di Noah Sadiki nei minuti di recupero sigilla la rimonta dei Black Cats a Leiria contro la Torreense, squadra della seconda divisione portoghese. I padroni di casa passano in vantaggio in modo spettacolare al 36' con una conclusione potente del difensore centrale Volnei Feltes da lontano dopo essersi lanciato in avanti partendo appena oltre la propria metà campo.
Gli uomini di Régis Le Bris pareggiano i conti al 67' con un colpo di testa di Jules Ahoka su cross di Nordi Mukiele, poi Sadiki completa la rimonta nei minuti di recupero con un tiro al volo su assist di Granit Xhaka.
Il meglio dagli altri campi
- Il gol della vittoria segnato da Randal Kolo Muani nei minuti di recupero, completa la clamorosa rimonta della Juventus sul campo del Celta.
- La tripletta di Alphadjo Cisse aiuta il Milan a battere 4-0 il Salzburg a domicilio e vincere la sua prima partita della fase campionato. "Sono molto soddisfatto della mia prestazione. Proverò a continuare su questa strada anche nella prossima partita", ha dichiarato l'autore della tripletta.
- Anche Leverkusen e Omonia hanno ottenuto importanti vittorie in trasferta, imponendosi rispettivamente per 4-0 sul Lech Poznań e per 3-0 sul Celje. Hyeongyu Oh ha segnato una doppietta, aiutando il Beşiktaş a vincere una partita molto combattuta in casa dell'Hoffenheim, mentre Santiago Hezze ha segnato l'unico gol nella vittoria dell'Olympiacos sul campo del Marseille.
Terza giornata (22 ottobre)
Ore 18:45 CET
Ararat-Armenia - AZ Alkmaar
Ferencváros - Torreense
GNK Dinamo - N.E.C.
Juventus - Rennes
Lech Poznań - Sunderland
OFI Crete - Leverkusen
Union SG - Hapoel Beer-Sheva
Sturm Graz - Marseille
Ore 21:00 CET
Bournemouth - Milan
Beşiktaş - Crystal Palace
Celtic - Celta
Viktoria Plzeň - Levski Sofia
Jagiellonia - Anderlecht
Lillestrøm - Real Sociedad
Celje - Salzburg
Olympiacos - Sparta Praha
Omonia - Benfica
Hoffenheim - Lyon