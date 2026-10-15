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Seconda giornata Europa League: poker Milan, vittoria in rimonta all'ultimo respiro per la Juventus

giovedì 15 ottobre 2026

Nella seconda giornata di UEFA Europa League, il Milan cala il poker col Salzburg, mentre la Juventus vince in rimonta nei minuti di recupero.

Il Milan ha battuto 4-0 il Salzburg in trasferta grazie alla tripletta di Cisse
Il Milan ha battuto 4-0 il Salzburg in trasferta grazie alla tripletta di Cisse UEFA via Getty Images

Nella seconda giornata di UEFA Europa League, il Milan si impone per 4-0 in casa del Salzburg grazie alla tripletta di Cisse, mentre la Juventus vince in rimonta nei minuti di recupero in trasferta contro il Celta Vigo.

Vi raccontiamo le partite della seconda giornata.

Risultati seconda giornata

Sparta Praha - Lillestrøm 1-1
AZ Alkmaar - Hapoel Beer-Sheva 2-1
Salzburg - Milan 0-4
Lech Poznań - Leverkusen 0-4
Celje - Omonia 0-3
Lyon - Crystal Palace 3-2
Union SG - Real Sociedad 1-1
Torreense - Sunderland 1-2
Bournemouth - Sturm Graz 3-0
Ferencváros - Viktoria Plzeň 2-1
GNK Dinamo - Anderlecht 1-0
Jagiellonia - Ararat-Armenia 3-1
N.E.C. - Levski Sofia 1-1
Marseille - Olympiacos 0-1
Celta - Juventus 1-2
Benfica - Celtic 4-1
Rennes - OFI Crete 2-1
Hoffenheim - Beşiktaş 2-3

Benfica - Celtic 4-1

L'esultanza di Jhon Durán del Benfica
L'esultanza di Jhon Durán del Benfica Getty Images

I tre gol segnati nel primo tempo, contribuiscono in maniera decisiva al successo per 4-1 del Benfica sul Celtic.

Dopo soli cinque minuti, Jhon Durán segna un rigore alla Panenka portando in vantaggio i padroni di casa. Al 23' Alexander Bah raddoppia con un tiro al volo, e al 36' Durán fissa il risultato sul 3-0. Nella ripresa gli ospiti colpiscono tre pali prima della rete del 3-1 Camilo Durán di testa su cross di Haissem Hassan. Il Benfica resiste agli assalti degli ospiti e segna la rete del definitivo 4-1 a un minuto dalla fine con un tiro preciso dal limite dell'area di Vangelis Pavlidis.

Bournemouth - Sturm Graz 3-0

Evanilson (a destra) ha aperto le marcature in grande stile
Evanilson (a destra) ha aperto le marcature in grande stileGetty Images

Il Bournemouth conquista una vittoria memorabile nella sua prima partita europea in casa grazie a una prestazione dominante contro lo Sturm Graz. Gli uomini di Marco Rose partono forte ma sbloccano il risultato solo al 43' con uno spettacolare pallonetto di testa di Evanilson.

Il centrocampista dello Sturm Graz, Jürgen Heil, colpisce un palo con un tiro potente poco dopo l’ora di gioco, prima del raddoppio al 76' di Rayan (entrato a partita in corso). Nei minuti di recupero, i padroni di casa segnano la rete del definitivo 3-0 con il rigore di Álvaro Rodríguez.

Lyon - Crystal Palace 3-2

Pavel Šulc festeggia il terzo gol del Lyon
Pavel Šulc festeggia il terzo gol del Lyon UEFA via Getty Images

Il Lyon chiude il primo tempo a Décines sul 2-0 grazie ai gol di Corentin Tolisso (8') ed Ernest Nuamah (47') su assist di Keito Nakamura.

Il Palace nella ripresa va subito a caccia del pari, e accorcia le distanze dopo appena cinque minuti con Yeremy Pino sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ma al 76' Pavel Šulc allunga nuovamente il vantaggio complicando il piano degli ospiti che trovano il gol del definitivo 3-2 solo all'81' con Daichi Kamada. Le Eagles vanno vicine al pareggio nel finale con Chris Richards, ma Dominik Greif è bravo a neutralizzare il colpo di testa del difensore centrale.

Torreense - Sunderland 1-2

Noah Sadiki, raggiante, al fischio finale
Noah Sadiki, raggiante, al fischio finaleAFP via Getty Images

La conclusione precisa di Noah Sadiki nei minuti di recupero sigilla la rimonta dei Black Cats a Leiria contro la Torreense, squadra della seconda divisione portoghese. I padroni di casa passano in vantaggio in modo spettacolare al 36' con una conclusione potente del difensore centrale Volnei Feltes da lontano dopo essersi lanciato in avanti partendo appena oltre la propria metà campo.

Gli uomini di Régis Le Bris pareggiano i conti al 67' con un colpo di testa di Jules Ahoka su cross di Nordi Mukiele, poi Sadiki completa la rimonta nei minuti di recupero con un tiro al volo su assist di Granit Xhaka.

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Il meglio dagli altri campi

Terza giornata (22 ottobre)

Ore 18:45 CET
Ararat-Armenia - AZ Alkmaar
Ferencváros - Torreense
GNK Dinamo - N.E.C.
Juventus - Rennes
Lech Poznań - Sunderland
OFI Crete - Leverkusen
Union SG - Hapoel Beer-Sheva
Sturm Graz - Marseille


Ore 21:00 CET
Bournemouth - Milan
Beşiktaş - Crystal Palace
Celtic - Celta
Viktoria Plzeň - Levski Sofia
Jagiellonia - Anderlecht
Lillestrøm - Real Sociedad
Celje - Salzburg
Olympiacos - Sparta Praha
Omonia - Benfica
Hoffenheim - Lyon

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