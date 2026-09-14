Europa League 2026/27: le squadre della fase campionato
lunedì 14 settembre 2026
Intro articolo
Guida alle 36 squadre che si sfideranno nella fase campionato di UEFA Europa League 2026/27.
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Corpo articolo
La fase campionato di UEFA Europa League 2026/27 sta per iniziare. Analizziamo in dettaglio 36 squadre che sperano di compiere un lungo cammino nella competizione.
Ranking UEFA prima della prima giornata.
Come si sono qualificate le squadre per la fase campionato?
Squadre della fase campionato 2026/27: lista d'accesso
Qualificate direttamente per la fase campionato
Vincitore UEFA Conference League 2025/26 (1): Crystal Palace
Inghilterra (2): Bournemouth, Sunderland
Italia (2): Milan, Juventus
Spagna (2): Real Sociedad, Celta
Germania (2): Hoffenheim, Leverkusen
Francia (2): Marseille, Rennes
Paesi Bassi (1): AZ Alkmaar
Portogallo (1): Torreense
Qualificazioni Champions League (11): Celje (SVN), Celtic (SCO), GNK Dinamo (CRO), H. Beer-Sheva (ISR), Levski Sofia (BUL), Lyon (FRA), N.E.C. (NED), Olympiacos (GRE), Sparta Praha (CZE), Sturm Graz (AUT), Union SG (BEL)
Qualificazioni Europa League (12): Anderlecht (BEL), Ararat-Armenia (ARM), Benfica (POR), Beşiktaş (TUR), Ferencváros (HUN), Jagiellonia (POL), Lech Poznań (POL), Lillestrøm (NOR), OFI Crete (GRE), Omonia (CYP), Salzburg (AUT), Viktoria Plzeň (CZE)
Anderlecht (BEL)
Ranking UEFA: 71°
Qualificazione: quarto posto in Belgio; spareggi di qualificazione
Scorsa stagione: spareggi di Conference League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: campione (1982/83)
Ararat-Armenia (ARM)
Ranking UEFA: 224°
Qualificazione: campione d'Armenia; spareggi di qualificazione
Scorsa stagione: terzo turno di qualificazione di Conference League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: fase campionato (2026/27)
AZ Alkmaar (NED)
Ranking UEFA: 38°
Qualificazione: vincitrice Coppa dei Paesi Bassi
Scorsa stagione: quarti di finale di Conference League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (1980/81)
Benfica (POR)
Ranking UEFA: 21°
Qualificazione: terzo posto in Portogallo; spareggi di qualificazione
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (1982/83, 2012/13, 2013/14)
Beşiktaş (TUR)
Ranking UEFA: 151°
Qualificazione: quarto posto in Turchia; spareggi di qualificazione
Scorsa stagione: spareggi di Conference League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (2002/03, 2016/17)
Bournemouth (ENG)
Ranking UEFA: 97°
Qualificazione: sesto posto in Inghilterra
Scorsa stagione: N/D
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: N/D
Celje (SVN)
Ranking UEFA: 83°
Qualificazione: campione di Slovenia; spareggi di qualificazione di Champions League
Scorsa stagione: ottavi di finale di Conference League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: primo turno (2003/04)
Celta (ESP)
Ranking UEFA: 110°
Qualificazione: sesto posto in Spagna
Scorsa stagione: quarti di finale di Europa League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: semifinali (2016/17)
Celtic (SCO)
Ranking UEFA: 55°
Qualificazione: campione di Scozia; spareggi di qualificazione di Champions League
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (2002/03)
Crystal Palace (ENG)
Ranking UEFA: 88°
Qualificazione: vincitrice Conference League
Scorsa stagione: vincitrice Conference League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: N/D
Ferencváros (HUN)
Ranking UEFA: 39°
Qualificazione: secondo posto in Ungheria; spareggi di qualificazione
Scorsa stagione: ottavi di finale di Europa League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: semifinali (1971/72)
GNK Dinamo (CRO)
Ranking UEFA: 57°
Qualificazione: campione di Croazia; spareggi di qualificazione di Champions League
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (2020/21)
H. Beer-Sheva (ISR)
Ranking UEFA: 152°
Qualificazione: campione d'Israele; spareggi di qualificazione di Champions League
Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione di Conference League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi di finale (2016/17)
Hoffenheim (GER)
Ranking UEFA: 118°
Qualificazione: quinto posto in Germania
Scorsa stagione: N/D
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi di finale (2020/21)
Jagiellonia (POL)
Ranking UEFA: 87°
Qualificazione: terzo posto in Polonia; spareggi di qualificazione
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta di Conference League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: fase campionato (2026/27)
Juventus (ITA)
Ranking UEFA: 35°
Qualificazione: sesto posto in Italia
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: campione (1976/77, 1989/90, 1992/93)
Lech Poznań (POL)
Ranking UEFA: 75°
Qualificazione: campione di Polonia; spareggi di qualificazione
Scorsa stagione: ottavi di finale di Conference League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi di finale (2008/09, 2010/11)
Leverkusen (GER)
Ranking UEFA: 12°
Qualificazione: sesto posto in Germania
Scorsa stagione: ottavi di finale di Champions League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: campione (1987/88)
Levski Sofia (BUL)
Ranking UEFA: 223°
Qualificazione: campione di Bulgaria; spareggi di qualificazione di Champions League
Scorsa stagione: spareggi di Conference League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1975/76, 2005/06)
Lillestrøm (NOR)
Ranking UEFA: 209°
Qualificazione: vincitrice Coppa di Norvegia; spareggi di qualificazione
Scorsa stagione: non qualificata
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: fase campionato (2026/27)
Lyon (FRA)
Ranking UEFA: 45°
Qualificazione: quarto posto in Francia; spareggi di qualificazione di Champions League
Scorsa stagione: ottavi di finale di Europa League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: semifinali (2016/17)
Marseille (FRA)
Ranking UEFA: 54°
Qualificazione: quinto posto in Francia
Scorsa stagione: fase campionato di Champions League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: finale (1998/99, 2003/04, 2017/18)
Milan (ITA)
Ranking UEFA: 27°
Qualificazione: quinti posto in Italia
Scorsa stagione: N/D
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: semifinali (1971/72, 2001/02)
N.E.C. (NED)
Ranking UEFA: 160°
Qualificazione: terzo posto nei Paesi Bassi; spareggi di qualificazione di Champions League
Scorsa stagione: N/D
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi di finale (2008/09)
OFI Crete (GRE)
Ranking UEFA: 191°
Qualificazione: vincitrice Coppa di Grecia; spareggi di qualificazione
Scorsa stagione: non qualificata
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: terzo turno (1993/94)
Olympiacos (GRE)
Ranking UEFA: 33°
Qualificazione: secondo posto in Grecia; spareggi di qualificazione di Champions League
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (1989/90, 2004/05, 2011/12, 2016/17, 2019/20, 2020/21, 2024/25)
Omonoia (CYP)
Ranking UEFA: 108°
Qualificazione: campione di Cipro; spareggi di qualificazione
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta di Conference League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: fase a gironi/campionato (2020/21, 2022/23, 2026/27)
Real Sociedad (ESP)
Ranking UEFA: 42°
Qualificazione: vincitrice Coppa di Spagna
Scorsa stagione: N/D
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1988/89)
Rennes (FRA)
Ranking UEFA: 94°
Qualificazione: sesto posto in Francia
Scorsa stagione: N/D
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2018/19)
Salzburg (AUT)
Ranking UEFA: 72°
Qualificazione: terzo posto in Austria; spareggi di qualificazione
Scorsa stagione: fase campionato di Europa League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (1993/94)
Sparta Praha (CZE)
Ranking UEFA: 62°
Qualificazione: secondo posto in Cechia; spareggi di qualificazione di Champions League
Scorsa stagione: ottavi di finale di Conference League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1983/84, 2015/16)
Sturm Graz (AUT)
Ranking UEFA: 80°
Qualificazione: secondo posto in Austria; spareggi di qualificazione di Champions League
Scorsa stagione: fase campionato di Europa League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1983/84)
Sunderland (ENG)
Ranking UEFA: 96°
Qualificazione: settimo posto in Inghilterra
Scorsa stagione: N/D
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: N/D
Torreense (POR)
Ranking UEFA: 133°
Qualificazione: vincitrice Coppa del Portogallo
Scorsa stagione: N/D
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: N/D
Union SG (BEL)
Ranking UEFA: 41°
Qualificazione: secondo posto in Belgio; spareggi di qualificazione di Champions League
Scorsa stagione: fase campionato di Champions League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (2022/23)
Viktoria Plzeň (CZE)
Ranking UEFA: 40°
Qualificazione: terzo posto in Cechia; spareggi di qualificazione
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League
Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2012/13, 2013/14, 2017/18, 2024/25)