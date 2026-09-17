Riepilogo e highlights prima giornata Europa League: buona partenza per Juventus, Palace e Bournemouth

Juventus e Crystal Palace (vincitore della UEFA Conference League) si portano sul 3-0 già nel primo tempo nelle rispettive partite di apertura della fase campionato di UEFA Europa League 2026/27, mentre l'esordiente Bournemouth centra un inatteso successo sul campo della Real Sociedad.

Ecco un riepilogo delle partite della prima giornata.

Il Torreense, squadra di seconda serie portoghese, vince in casa del Lillestrøm (anch'esso al debutto in Europa) pur rimanendo in dieci uomini. Álex Alfaro sigla di testa il primo gol europeo assoluto degli ospiti, poi Manu Pozo raddoppia con un tiro preciso.

Thomas Olsen accorcia le distanze, ma il Torreense riesce a difendere il vantaggio nonostante l'espulsione nel finale di Nuha Jatta.

Il Bournemouth si presenta all'Europa con una vittoria sofferta in casa della Real Sociedad. I Cherries chiudono il primo tempo sul 2-0 grazie alla pregevole conclusione di Justin Kluivert e al colpo di testa di Rayan.

Ma la squadra di casa reagisce e Sergio Gómez riporta in gara i padroni di casa al 60' con un cross invitante che elude tutti e finisce in rete sul secondo palo. Nel finale, Djordje Petrović interviene per ben due volte su Orri Óskarsson e permette al club inglese di festeggiare.

Tre gol nel primo tempo spalancano la strada alla comoda vittoria della Juventus. Un lungo lancio in profondità libera Nicolás González, che insacca dopo aver anticipato il portiere Nikolas Polster, poi il giovane Kerim Alajbegović firma il suo primo gol in bianconero con un tiro potente e preciso.

Quindi, Nick Woltemade trasforma un calcio di rigore e realizza la sua prima rete da quando è arrivato dal Newcastle, mentre un tap-in di Zeki Çelik e una pregevole conclusione di Randal Kolo Muani suggellano i tre punti per i padroni di casa.

Una secondo tempo devastante permette alla squadra turca di conquistare una netta vittoria contro la squadra di Ligue 1. I padroni di casa passano in vantaggio con İlhan Fakılı, ma Keyliane Abdallah pareggia insaccando sul primo palo.

Poco prima dell'ora di gioco, il Beşiktaş consolida il vantaggio segnando due gol in tre minuti, prima con un tiro deviato di Václav Černý e poi con un colpo di testa di Michael Murillo. Fakılı si vede negare la doppietta dalla traversa, ma il subentrato Ernest Poku realizza il quarto gol nel finale dopo un veloce contropiede.

Esordio memorabile in Europa League per il Crystal Palace, che dilaga già nel primo primo tempo con tre gol. Yeremy Pino approfitta di una rimessa laterale vagante e segna il primo gol delle Eagles nella competizione, Chris Richards raddoppia di testa su calcio d'angolo e Jørgen Strand Larsen trasforma un calcio di rigore.

Dopo l'intervallo, Radosław Murawski viene espulso per doppia ammonizione, quindi Eddie Nketiah corona una serata da ricordare segnando il quarto gol con freddezza.

Daniel Arzani, ex di turno, segna una rete spettacolare con un tiro a giro, suggellando la settima vittoria del Ferencváros dall'inizio delle qualificazioni.

Dopo l'autorete del difensore Liam Scales su cross di Bamidele Yusuf che porta in vantaggio gli ospiti, Mika Baur pareggia con un tiro da dentro l'area. Kristoffer Zachariassen riporta subito avanti la squadra ungherese con un colpo di tacco su assist di Yusuf. Nella ripresa, Yusuf serve Arzani, che spedice la palla nell'angolino dalla distanza.

Il meglio dagli altri campi

L'OFI Crete esordisce nella fase campionato con una vittoria sofferta contro l'Hoffenheim: Alex Cantalapiedra sblocca il risultato in contropiede al 30', mentre Georgios Kanellopoulos sigla il raddoppio nel finale con un colpo di testa.

Il gol di Haris Tabaković dalla corta distanza regala al Salzburg una vittoria di misura, con il portiere del Levski Sofia, Svetoslav Vutsov, autore di ottime parate.

Highlights Europa League: Milan - Benfica 0-2

Il Benfica vince per la prima volta in assoluto contro il Milan al settimo tentativo, grazie ai gol di Dodi Lukébakio e Jakub Kamiński. Gli ospiti passano in vantaggio dopo 16 minuti grazie al gol da fuori area di Lukébakio su passaggio di Kamiński dopo una splendida azione personale. Poco dopo, Georgiy Sudakov colpisce il palo con un rasoterra dalla distanza.

Il Benfica raddoppia dopo l’intervallo con una conclusione potente di Kamiński (53') su un cross preciso di Souffian El Karouani. Il Milan prova a reagire, ma il tiro del subentrato Christian Pulišić viene parato in tuffo di Anatoliy Trubin, lasciando l'amaro in bocca ai padroni di casa.

Highlights Europa League: Anderlecht - Olympique Lyonnais 1-2

Il Lyon vince di misura in casa dell'Anderlecht, nonostante il vantaggio iniziale di due gol. La squadra di Ligue 1 sblocca il risultato dopo appena otto minuti con Noah Nartey e raddoppia al 22' con una conclusione di Keito Nakamura che si insacca in rete dopo una deviazione decisiva.

La pressione dell’Anderlecht dà i suoi frutti poco dopo l’ora di gioco, quando Mihajlo Cvetković accorcia lo svantaggio con un colpo di testa su un cross millimetrico di Ali Maamar, regalando un finale al cardiopalma. I padroni di casa aumentano l’intensità alla ricerca del pareggio, costringendo Pavel Šulc a respingere sulla linea un tiro di Andrew Omobamidele, ma gli uomini di Paulo Fonseca resistono strenuamente e portano a casa i primi tre punti.

Highlights Europa League: Sunderland - AZ Alkmaar 1-0

Il Sunderland torna a giocare in Europa per la prima volta dal 1973 e sfiora il vantaggio nel primo tempo con una bella conclusione di Enzo Le Fée che si infrange sul palo.

Dopo l’intervallo, i Black Cats aumentano la pressione e passano in vantaggio grazie al rigore trasformato da Le Fée al 66'. Entrambe le squadre sprecano occasioni da distanza ravvicinata, ma è il Sunderland a portare a casa i primi punti grazie a una grande prestazione difensiva.

Il meglio dagli altri campi