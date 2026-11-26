L'attaccante del N.E.C. Nijmegen, Bryan Linssen ha segnato alla quinta giornata, portandosi in testa alla classifica dei marcatori della UEFA Europa League 2026/27.

Classifica marcatori Europa League 2026/27

5 Bryan Linssen (N.E.C.) 4 Dion Beljo (GNK Dinamo)

4 Alphadjo Cisse (AC Milan)

4 Oumar Diakité (Sturm Graz)

4 Camilo Durán (Celtic)

3 Rayan (Bournemouth)



Linssen è andato a segno anche nella vittoria per 3-1 del N.E.C. contro il Rennes. L'attaccante olandese aveva già realizzato una doppietta sia nel successo per 4-2 sul GNK Dinamo sia nella vittoria per 3-1 contro l'Omonia.

Tutti i gol di Bryan Linssen

Alle sue spalle si è formato un gruppo di quattro giocatori a quota quattro reti: Dion Beljo del GNK Dinamo, Alphadjo Cisse del Milan (autore dell'unica tripletta della competizione finora), Camilo Duràn del Celtic, Oumar Diakité dello Sturm Graz e Rayan del Bournemouth.

Pierre-Emerick Aubameyang è il miglior marcatore di sempre della UEFA Europa League, con 34 reti realizzate dalla fase a gironi fino alla finale.

Classifica marcatori completa

Tutti i gol di Dion Beljo

Classifica assists Europa League 2026/27

4 Andrej Kramarić (Hoffenheim)3 Nikolaos Athanasiou (OFI Crete)

3 Omari Hutchinson (Milan) 3 Tim Lemperle (Hoffenheim) 3 Enric Llansana (Anderlecht)3 Junior Olaitan (Beşiktaş)

3 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

3 Louis Patris (Union SG)

3 Javi Vázquez (Torreense)

3 Kristoffer Zachariassen (Ferencváros)

Andrej Kramarić è in testa alla classifica con quattro assist: l’attaccante dell’Hoffenheim è balzato in vetta alla classifica grazie ai due assist realizzati nella vittoria per 3-1 della sua squadra contro lo Sturm Graz nella quinta giornata.

Il suo compagno di squadra Tim Lemperle è uno dei nove giocatori a quota tre assist. Tra questi figurano Kristoffer Zachariassen del Ferencváros e Junior Olaitan del Beşiktaş: entrambi i centrocampisti hanno totalizzato sei contributi in fase offensiva (gol o assist), Tutti e tre gli assist di Mikel Oyarzabal sono invece arrivati nel travolgente successo per 6-0 della Real Sociedad sul campo del Lillestrøm.

Nelle stagioni precedenti, Rayan Cherki aveva collezionato otto assist con il Lyon nel 2024/25, mentre nel 2025/26 il miglior assistman era stato Deniz Undav dello Stuttgart, con sei passaggi vincenti.

Classifica completa assist

Triplette in Europa League 2026/27

Alphadjo Cissé (Salzburg - Milan 0-4, 15/10/2026)

Guarda la tripletta di Alphadjo Cisse nella vittoria del Milan in Europa League contro il Salzburg

Il giovane talento del Milan Alphadjo Cissé ha realizzato la prima tripletta della UEFA Europa League 2026/27 alla seconda giornata. A 19 anni e 358 giorni, è diventato il più giovane calciatore italiano a segnare almeno tre gol in una competizione UEFA per club.

Nelle ultime due stagioni si sono registrate solo cinque triplette in Europa League. Pierre-Emerick Aubameyang e Radamel Falcao detengono il record assoluto con tre ciascuno, mentre la tripletta di Patson Daka in soli 9 minuti e 34 secondi con la maglia del Leicester nel 2021 rimane la più veloce.

Albo d'oro capocannonieri Europa League (qualificazioni escluse)

2025/26 Igor Jesus (Nottingham Forest), Petar Stanić (Ludogorets) – 7

2024/25 Bruno Fernandes (Man Utd), Kasper Høgh (Bodø/Glimt), Ayoub El Kaabi (Olympiacos) – 7

2023/24 Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille) – 10

2022/23 Victor Boniface (Union SG), Marcus Rashford (Man United) – 6

2021/22 James Tavernier (Rangers) – 7

2020/21 Gerard Moreno (Villarreal), Pizzi (Benfica), Borja Mayoral (Roma), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille) – 7

2019/20 Bruno Fernandes (Sporting CP/Man United) – 8

2018/19 Olivier Giroud (Chelsea) – 11

2017/18 Ciro Immobile (Lazio), Aritz Aduriz (Athletic Club) – 8

2016/17 Edin Džeko (Roma), Giuliano (Zenit) – 8

2015/16 Aritz Aduriz (Athletic Club) – 10

2014/15 Alan (Salzburg), Romelu Lukaku (Everton) – 8

2013/14 Jonathan Soriano (Salzburg) – 8

2012/13 Libor Kozák (Lazio) – 8

2011/12 Radamel Falcao (Atlético de Madrid) – 12

2010/11 Radamel Falcao (Porto) – 17

2009/10 Óscar Cardozo (Benfica), Claudio Pizarro (Werder Bremen) – 9