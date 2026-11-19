Fase campionato di Europa League: calendario e risultati per squadra
giovedì 19 novembre 2026
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Ciascuna delle 36 squadre di questa stagione di UEFA Europa League affronterà otto avversarie nella fase campionato.
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La terza fase campionato della UEFA Europa League ha preso il via mercoledì 16 settembre e si concluderà giovedì 28 gennaio con 18 partite in programma contemporaneamente.
Di seguito, il calendario completo delle partite di tutte e 36 le squadre e i risultati.
Date fase campionato
Giornata 1: 16 e 17 settembre 2026
Giornata 2: 15 ottobre 2026
Giornata 3: 22 ottobre 2026
Giornata 4: 4 e 5 novembre 2026
Giornata 5: 26 novembre 2026
Giornata 6: 10 dicembre 2026
Giornata 7: 21 gennaio 2027
Giornata 8: 28 gennaio 2027
Calci di inizio ore 21:00 salvo diversa indicazione; orari CET.
16/09/2026 Anderlecht - Lyon 1-2
15/10/2026 GNK Dinamo - Anderlecht 1-0
22/10/2026 Jagiellonia - Anderlecht 0-3
05/11/2026 Anderlecht - Salzburg 2-0
26/11/2026 OFI Crete - Anderlecht
10/12/2026 Anderlecht - Hoffenheim (18:45)
21/01/2027 Anderlecht - Sunderland
28/01/2027 Marseille - Anderlecht
16/09/2026 Ararat-Armenia - Sparta Praha 1-4
15/10/2026 Jagiellonia - Ararat-Armenia 3-1
22/10/2026 Ararat-Armenia - AZ Alkmaar 0-4
05/11/2026 Torreense - Ararat-Armenia 3-2
26/11/2026 Salzburg - Ararat-Armenia (18:45)
10/12/2026 Ararat-Armenia - N.E.C. (18:45)
21/01/2027 Ararat-Armenia - Celje (18:45)
28/01/2027 Milan - Ararat-Armenia
16/09/2026 Sunderland - AZ Alkmaar 1-0
15/10/2026 AZ Alkmaar - Hapoel Beer-Sheva 2-1
22/10/2026 Ararat-Armenia - AZ Alkmaar 0-4
05/11/2026 AZ Alkmaar - Juventus 1-2
26/11/2026 Sparta Praha - AZ Alkmaar
10/12/2026 AZ Alkmaar - Sturm Graz (18:45)
21/01/2027 AZ Alkmaar - GNK Dinamo
28/01/2027 Benfica - AZ Alkmaar
16/09/2026 Milan - Benfica 0-2
15/10/2026 Benfica - Celtic 4-1
22/10/2026 Omonia - Benfica 1-4
05/11/2026 Benfica - Lech Poznań 3-1
26/11/2026 Viktoria Plzeň - Benfica (18:45)
10/12/2026 Benfica - OFI Crete
21/01/2027 N.E.C. - Benfica (18:45)
28/01/2027 Benfica - AZ Alkmaar
17/09/2026 Beşiktaş - Marseille 4-1
15/10/2026 Hoffenheim - Beşiktaş 2-3
22/10/2026 Beşiktaş - Crystal Palace 2-2
05/11/2026 Celtic - Beşiktaş 3-2
26/11/2026 Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva (18:45)
10/12/2026 Leverkusen - Beşiktaş
21/01/2027 Beşiktaş - Union SG (18:45)
28/01/2027 Omonia - Beşiktaş
17/09/2026 Real Sociedad - Bournemouth 1-2
15/10/2026 Bournemouth - Sturm Graz 3-0
22/10/2026 Bournemouth - Milan 3-0
05/11/2026 Sparta Praha - Bournemouth 1-3
26/11/2026 Celta - Bournemouth (18:45)
10/12/2026 Bournemouth - Viktoria Plzeň
21/01/2027 Lillestrøm - Bournemouth (18:45)
28/01/2027 Bournemouth - Hapoel Beer-Sheva
16/09/2026 Leverkusen - Celje 2-0
15/10/2026 Celje - Omonia 0-3
22/10/2026 Celje - Salzburg 2-2
05/11/2026 Sturm Graz - Celje 2-3
26/11/2026 Ferencváros - Celje
10/12/2026 Celje - Olympiacos (18:45)
21/01/2027 Ararat-Armenia - Celje (18:45)
28/01/2027 Celje - N.E.C.
16/09/2026 Omonia - Celta 1-0
15/10/2026 Celta - Juventus 1-2
22/10/2026 Celtic - Celta 1-2
05/11/2026 Celta - Union SG 1-2
26/11/2026 Celta - Bournemouth (18:45)
10/12/2026 Marseille - Celta (18:45)
21/01/2027 Hapoel Beer-Sheva - Celta
28/01/2027 Celta - Lillestrøm
17/09/2026 Celtic - Ferencváros 1-3
15/10/2026 Benfica - Celtic 4-1
22/10/2026 Celtic - Celta 1-2
05/11/2026 Celtic - Beşiktaş 3-2
26/11/2026 Torreense - Celtic
10/12/2026 Omonia - Celtic (18:45)
21/01/2027 Celtic - Marseille
28/01/2027 Union SG - Celtic
17/09/2026 Crystal Palace - Lech Poznań 4-0
15/10/2026 Lyon - Crystal Palace 3-2
22/10/2026 Beşiktaş - Crystal Palace 2-2
05/11/2026 Crystal Palace - Hoffenheim 1-1
26/11/2026 Crystal Palace - Real Sociedad
10/12/2026 Jagiellonia - Crystal Palace (18:45)
21/01/2027 Crystal Palace - Sparta Praha
28/01/2027 Salzburg - Crystal Palace
16/09/2026 Hapoel Beer-Sheva - GNK Dinamo 0-0
15/10/2026 GNK Dinamo - Anderlecht 1-0
22/10/2026 GNK Dinamo - N.E.C. 2-4
05/11/2026 Sunderland - GNK Dinamo 0-2
26/11/2026 GNK Dinamo - Leverkusen (18:45)
10/12/2026 Rennes - GNK Dinamo (18:45)
21/01/2027 AZ Alkmaar - GNK Dinamo
28/01/2027 GNK Dinamo - Sturm Graz
17/09/2026 Celtic - Ferencváros 1-3
15/10/2026 Ferencváros - Viktoria Plzeň 2-1
22/10/2026 Ferencváros - Torreense 4-1
05/11/2026 Milan - Ferencváros 0-2
26/11/2026 Ferencváros - Celje
10/12/2026 Lech Poznań - Ferencváros
21/01/2027 Ferencváros - Juventus (18:45)
28/01/2027 Hoffenheim - Ferencváros
16/09/2026 Hapoel Beer-Sheva - GNK Dinamo 0-0
15/10/2026 AZ Alkmaar - Hapoel Beer-Sheva 2-1
22/10/2026 Union SG - Hapoel Beer-Sheva 4-0
05/11/2026 Hapoel Beer-Sheva - OFI Crete 0-2
26/11/2026 Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva (18:45)
10/12/2026 Hapoel Beer-Sheva - Juventus (18:45)
21/01/2027 Hapoel Beer-Sheva - Celta
28/01/2027 Bournemouth - Hapoel Beer-Sheva
17/09/2026 OFI Crete - Hoffenheim 2-0
15/10/2026 Hoffenheim - Beşiktaş 2-3
22/10/2026 Hoffenheim - Lyon 3-0
05/11/2026 Crystal Palace - Hoffenheim 1-1
26/11/2026 Hoffenheim - Sturm Graz
10/12/2026 Anderlecht - Hoffenheim (18:45)
21/01/2027 Olympiacos - Hoffenheim (18:45)
28/01/2027 Hoffenheim - Ferencváros
16/09/2026 Olympiacos - Jagiellonia 2-1
15/10/2026 Jagiellonia - Ararat-Armenia 3-1
22/10/2026 Jagiellonia - Anderlecht 0-3
05/11/2026 Levski Sofia - Jagiellonia 1-0
26/11/2026 Sunderland - Jagiellonia
10/12/2026 Jagiellonia - Crystal Palace (18:45)
21/01/2027 Jagiellonia - Lyon (18:45)
28/01/2027 Viktoria Plzeň - Jagiellonia
17/09/2026 Juventus - N.E.C. 5-0
15/10/2026 Celta - Juventus 1-2
22/10/2026 Juventus - Rennes 2-2
05/11/2026 AZ Alkmaar - Juventus 1-2
26/11/2026 Juventus - Omonia
10/12/2026 Hapoel Beer-Sheva - Juventus (18:45)
21/01/2027 Ferencváros - Juventus (18:45)
28/01/2027 Juventus - Real Sociedad
17/09/2026 Crystal Palace - Lech Poznań 4-0
15/10/2026 Lech Poznań - Leverkusen 0-4
22/10/2026 Lech Poznań - Sunderland 1-1
05/11/2026 Benfica - Lech Poznań 3-1
26/11/2026 Union SG - Lech Poznań (18:45)
10/12/2026 Lech Poznań - Ferencváros
21/01/2027 Lech Poznań - Torreense
28/01/2027 OFI Crete - Lech Poznań
16/09/2026 Leverkusen - Celje 2-0
15/10/2026 Lech Poznań - Leverkusen 0-4
22/10/2026 OFI Crete - Leverkusen 0-2
05/11/2026 Leverkusen - Marseille 0-1
26/11/2026 GNK Dinamo - Leverkusen (18:45)
10/12/2026 Leverkusen - Beşiktaş
21/01/2027 Leverkusen - Salzburg
28/01/2027 Lyon - Leverkusen
17/09/2026 Levski Sofia - Salzburg 0-1
15/10/2026 N.E.C. - Levski Sofia 1-1
22/10/2026 Viktoria Plzeň - Levski Sofia 1-2
05/11/2026 Levski Sofia - Jagiellonia 1-0
26/11/2026 Marseille - Levski Sofia (18:45)
10/12/2026 Levski Sofia - Lillestrøm
21/01/2027 Levski Sofia - Milan
28/01/2027 Sunderland - Levski Sofia
17/09/2026 Lillestrøm - Torreense 1-2
15/10/2026 Sparta Praha - Lillestrøm 1-1
22/10/2026 Lillestrøm - Real Sociedad 0-6
05/11/2026 Lillestrøm - Viktoria Plzeň 0-1
26/11/2026 Lyon - Lillestrøm
10/12/2026 Levski Sofia - Lillestrøm
21/01/2027 Lillestrøm - Bournemouth (18:45)
28/01/2027 Celta - Lillestrøm
16/09/2026 Anderlecht - Lyon 1-2
15/10/2026 Lyon - Crystal Palace 3-2
22/10/2026 Hoffenheim - Lyon 3-0
05/11/2026 Real Sociedad - Lyon 1-1
26/11/2026 Lyon - Lillestrøm
10/12/2026 Lyon - Union SG
21/01/2027 Jagiellonia - Lyon (18:45)
28/01/2027 Lyon - Leverkusen
17/09/2026 Beşiktaş - Marseille 4-1
15/10/2026 Marseille - Olympiacos 0-1
22/10/2026 Sturm Graz - Marseille 1-0
05/11/2026 Leverkusen - Marseille 0-1
26/11/2026 Marseille - Levski Sofia (18:45)
10/12/2026 Marseille - Celta (18:45)
21/01/2027 Celtic - Marseille
28/01/2027 Marseille - Anderlecht
16/09/2026 Milan - Benfica 0-2
15/10/2026 Salzburg - Milan 0-4
22/10/2026 Bournemouth - Milan 3-0
05/11/2026 Milan - Ferencváros 0-2
26/11/2026 Olympiacos - Milan (18:45)
10/12/2026 Milan - Sunderland
21/01/2027 Levski Sofia - Milan
28/01/2027 Milan - Ararat-Armenia
17/09/2026 Juventus - N.E.C. 5-0
15/10/2026 N.E.C. - Levski Sofia 1-1
22/10/2026 GNK Dinamo - N.E.C. 2-4
05/11/2026 N.E.C. - Omonia 3-1
26/11/2026 N.E.C. - Rennes
10/12/2026 Ararat-Armenia - N.E.C. (18:45)
21/01/2027 N.E.C. - Benfica (18:45)
28/01/2027 Celje - N.E.C.
17/09/2026 OFI Crete - Hoffenheim 2-0
15/10/2026 Rennes - OFI Crete 2-1
22/10/2026 OFI Crete - Leverkusen 0-2
05/11/2026 Hapoel Beer-Sheva - OFI Crete 0-2
26/11/2026 OFI Crete - Anderlecht
10/12/2026 Benfica - OFI Crete
21/01/2027 Sturm Graz - OFI Crete (18:45)
28/01/2027 OFI Crete - Lech Poznań
16/09/2026 Olympiacos - Jagiellonia 2-1
15/10/2026 Marseille - Olympiacos 0-1
22/10/2026 Olympiacos - Sparta Praha 1-0
04/11/2026 Rennes - Olympiacos 0-0
26/11/2026 Olympiacos - Milan (18:45)
10/12/2026 Celje - Olympiacos (18:45)
21/01/2027 Olympiacos - Hoffenheim (18:45)
28/01/2027 Torreense - Olympiacos
16/09/2026 Omonia - Celta 1-0
15/10/2026 Celje - Omonia 0-3
22/10/2026 Omonia - Benfica 1-4
05/11/2026 N.E.C. - Omonia 3-1
26/11/2026 Juventus - Omonia
10/12/2026 Omonia - Celtic (18:45)
21/01/2027 Rennes - Omonia
28/01/2027 Omonia - Beşiktaş
17/09/2026 Real Sociedad - Bournemouth 1-2
15/10/2026 Union SG - Real Sociedad 1-1
22/10/2026 Lillestrøm - Real Sociedad 0-6
05/11/2026 Real Sociedad - Lyon 1-1
26/11/2026 Crystal Palace - Real Sociedad
10/12/2026 Real Sociedad - Torreense
21/01/2027 Real Sociedad - Viktoria Plzeň (18:45)
28/01/2027 Juventus - Real Sociedad
16/09/2026 Sturm Graz - Rennes 0-0
15/10/2026 Rennes - OFI Crete 2-1
22/10/2026 Juventus - Rennes 2-2
04/11/2026 Rennes - Olympiacos 0-0
26/11/2026 N.E.C. - Rennes
10/12/2026 Rennes - GNK Dinamo (18:45)
21/01/2027 Rennes - Omonia
28/01/2027 Sparta Praha - Rennes
17/09/2026 Levski Sofia - Salzburg 0-1
15/10/2026 Salzburg - Milan 0-4
22/10/2026 Celje - Salzburg 2-2
05/11/2026 Anderlecht - Salzburg 2-0
26/11/2026 Salzburg - Ararat-Armenia (18:45)
10/12/2026 Salzburg - Sparta Praha
21/01/2027 Leverkusen - Salzburg
28/01/2027 Salzburg - Crystal Palace
16/09/2026 Ararat-Armenia - Sparta Praha 1-4
15/10/2026 Sparta Praha - Lillestrøm 1-1
22/10/2026 Olympiacos - Sparta Praha 1-0
05/11/2026 Sparta Praha - Bournemouth -3
26/11/2026 Sparta Praha - AZ Alkmaar
10/12/2026 Salzburg - Sparta Praha
21/01/2027 Crystal Palace - Sparta Praha
28/01/2027 Sparta Praha - Rennes
16/09/2026 Sturm Graz - Rennes 0-0
15/10/2026 Bournemouth - Sturm Graz 3-0
22/10/2026 Sturm Graz - Marseille 1-0
05/11/2026 Sturm Graz - Celje 2-3
26/11/2026 Hoffenheim - Sturm Graz
10/12/2026 AZ Alkmaar - Sturm Graz (18:45)
21/01/2027 Sturm Graz - OFI Crete (18:45)
28/01/2027 GNK Dinamo - Sturm Graz
16/09/2026 Sunderland - AZ Alkmaar 1-0
15/10/2026 Torreense - Sunderland 1-2
22/10/2026 Lech Poznań - Sunderland 1-1
05/11/2026 Sunderland - GNK Dinamo 0-2
26/11/2026 Sunderland - Jagiellonia
10/12/2026 Milan - Sunderland
21/01/2027 Anderlecht - Sunderland
28/01/2027 Sunderland - Levski Sofia
17/09/2026 Lillestrøm - Torreense 1-2
15/10/2026 Torreense - Sunderland 1-2
22/10/2026 Ferencváros - Torreense 4-1
05/11/2026 Torreense - Ararat-Armenia 3-2
26/11/2026 Torreense - Celtic
10/12/2026 Real Sociedad - Torreense
21/01/2027 Lech Poznań - Torreense
28/01/2027 Torreense - Olympiacos
17/09/2026 Viktoria Plzeň - Union SG 0-3
15/10/2026 Union SG - Real Sociedad 1-1
22/10/2026 Union SG - Hapoel Beer-Sheva 4-0
05/11/2026 Celta - Union SG 1-2
26/11/2026 Union SG - Lech Poznań (18:45)
10/12/2026 Lyon - Union SG
21/01/2027 Beşiktaş - Union SG (18:45)
28/01/2027 Union SG - Celtic
17/09/2026 Viktoria Plzeň - Union SG 0-3
15/10/2026 Ferencváros - Viktoria Plzeň 2-1
22/10/2026 Viktoria Plzeň - Levski Sofia 1-2
05/11/2026 Lillestrøm - Viktoria Plzeň 0-1
26/11/2026 Viktoria Plzeň - Benfica (18:45)
10/12/2026 Bournemouth - Viktoria Plzeň
21/01/2027 Real Sociedad - Viktoria Plzeň (18:45)
28/01/2027 Viktoria Plzeň - Jagiellonia