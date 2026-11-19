La terza fase campionato della UEFA Europa League ha preso il via mercoledì 16 settembre e si concluderà giovedì 28 gennaio con 18 partite in programma contemporaneamente.

Di seguito, il calendario completo delle partite di tutte e 36 le squadre e i risultati.

Date fase campionato

Giornata 1: 16 e 17 settembre 2026

Giornata 2: 15 ottobre 2026

Giornata 3: 22 ottobre 2026

Giornata 4: 4 e 5 novembre 2026

Giornata 5: 26 novembre 2026

Giornata 6: 10 dicembre 2026

Giornata 7: 21 gennaio 2027

Giornata 8: 28 gennaio 2027