Europa League 2026/27: squadre, date, sorteggi format e finale

La stagione 2026/27 sarà la 56ª edizione di questa competizione europea per club, la 18ª dal cambio di nome da Coppa UEFA a UEFA Europa League.

La terza stagione con l'attuale format prende il via il 9 luglio 2026 e si concluderà il 26 maggio 2027 a Francoforte con la finale.

Tutte le date sono soggette a eventuale modifica.

Come funzioneranno le qualificazioni all'Europa League 2026/27?

Dodici squadre si qualificano direttamente alla fase campionato di Europa League. Un posto sarà riservato anche ai vincitori della UEFA Conference League. Altre 12 squadre accederanno attraverso le qualificazioni, che si concluderanno ad agosto con gli spareggi. Alle 36 squadre si aggiungeranno le 11 squadre perdenti del terzo turno di qualificazione e degli spareggi di UEFA Champions League.

La fase in cui le squadre accedono alle qualificazioni dipende dal loro ranking per coefficienti della loro federazione. Tutte le sfide saranno con gare d'andata e ritorno.

Quando si terranno i turni di qualificazione e gli spareggi dell'Europa League 2026/27?

Primo turno di qualificazione: 9 e 16 luglio 2026

Secondo turno di qualificazione: 23 e 30 luglio 2026

Terzo turno di qualificazione: 6 e 13 agosto 2026

Spareggi: 20 e 27 agosto 2026

Quando si giocano le partite della fase campionato dell'Europa League 2026/27?

Giornata 1: 16/17 settembre 2026

Giornata 2: 15 ottobre 2026

Giornata 3: 22 ottobre 2026

Giornata 4: 5 novembre 2026

Giornata 5: 26 novembre 2026

Giornata 6: 10 dicembre 2026

Giornata 7: 21 gennaio 2027

Giornata 8: 28 gennaio 2027

Quando si giocheranno le partite della fase a eliminazione diretta dell'Europa League 2026/27?

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 18 e 25 febbraio 2027

Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027

Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027

Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027

Finale (Francoforte): 26 maggio 2027

Quando si terranno i sorteggi dell'Europa League 2026/27?

Primo turno di qualificazione: 16 giugno 2026Secondo turno di qualificazione: 17 giugno 2026

Terzo turno di qualificazione: 20 luglio 2026

Spareggi: 3 agosto 2026

Fase campionato: 28 agosto 2026



Sorteggi fase a eliminazione diretta in data da definire

Quando e dove si terrà la finale di Europa League nel 2027?

La finale dell'Europa League 2026/27 si disputerà allo Stadion Frankfurt di Francoforte, in Germania, il 26 maggio 2027. Inaugurato nel 1925, lo stadio è stato più volte ristrutturato e recentemente ha ospitato cinque partite di UEFA EURO 2024, oltre a incontri della Coppa delle Confederazioni FIFA 2005 e dei Mondiali FIFA 2006.

Cosa ottengono i vincitori dell'Europa League 2026/27?

Il trofeo della UEFA Europa League è, con i suoi 15 kg, la coppa più pesante della UEFA.

La vincitrice della stagione 2026/27 si aggiudica anche un posto nella fase campionato della UEFA Champions League 2027/28, se non qualificata tramite il proprio campionato nazionale, e l'opportunità di giocare contro i vincitori della UEFA Champions League 2026/27 nella Supercoppa UEFA 2027.