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Europa League 2026/27: chi si è qualificato alla fase campionato?

giovedì 27 agosto 2026

La griglia di partenza della fase campionato della UEFA Europa League 2026/27.

Europa League 2026/27: chi si è qualificato alla fase campionato?

La UEFA Europa League 2026/27 sarà la terza edizione disputata col nuovo format della fase campionato a 36 squadre.

Le squadre della fase campionato 2026/27: lista d'accesso

Vincitore UEFA Conference League 2025/26 (1): Crystal Palace
Inghilterra (2): Bournemouth, Sunderland
Italia (2): Milan, Juventus
Spagna (2): Real Sociedad, Celta
Germania (2): Hoffenheim, Leverkusen
Francia (2): Marseille, Rennes
Paesi Bassi (1): AZ Alkmaar
Portogallo (1): Torreense

Qualificazioni Champions League (11): Celje (SVN), Celtic (SCO), GNK Dinamo (CRO), H. Beer-Sheva (ISR), Levski Sofia (BUL), Lyon (FRA), N.E.C. (NED), Olympiacos (GRE), Sparta Praha (CZE), Sturm Graz (AUT), Union SG (BEL)
Qualificazioni Europa League (12): Anderlecht (BEL), Ararat-Armenia (ARM), Benfica (POR), Beşiktaş (TUR), Ferencváros (HUN), Jagiellonia (POL), Lech Poznań (POL), Lillestrøm (NOR), OFI Crete (GRE), Omonia (CYP), Salzburg (AUT), Viktoria Plzeň (CZE)

L'elenco sopra riportato è provvisorio, si basa esclusivamente sui risultati sportivi e non tiene conto di eventuali questioni disciplinari o relative alle licenze. Pertanto, quanto sopra è ancora in attesa dell'ammissione definitiva delle squadre alle competizioni in questione. Tutte le squadre russe sono sospese dalla partecipazione alle competizioni UEFA fino a nuovo avviso.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 27 agosto 2026

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