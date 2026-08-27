Europa League 2026/27: chi si è qualificato alla fase campionato?

La UEFA Europa League 2026/27 sarà la terza edizione disputata col nuovo format della fase campionato a 36 squadre.

Le squadre della fase campionato 2026/27: lista d'accesso

Vincitore UEFA Conference League 2025/26 (1): Crystal Palace

Inghilterra (2): Bournemouth, Sunderland

Italia (2): Milan, Juventus

Spagna (2): Real Sociedad, Celta

Germania (2): Hoffenheim, Leverkusen

Francia (2): Marseille, Rennes

Paesi Bassi (1): AZ Alkmaar

Portogallo (1): Torreense

Qualificazioni Champions League (11): Celje (SVN), Celtic (SCO), GNK Dinamo (CRO), H. Beer-Sheva (ISR), Levski Sofia (BUL), Lyon (FRA), N.E.C. (NED), Olympiacos (GRE), Sparta Praha (CZE), Sturm Graz (AUT), Union SG (BEL)

Qualificazioni Europa League (12): Anderlecht (BEL), Ararat-Armenia (ARM), Benfica (POR), Beşiktaş (TUR), Ferencváros (HUN), Jagiellonia (POL), Lech Poznań (POL), Lillestrøm (NOR), OFI Crete (GRE), Omonia (CYP), Salzburg (AUT), Viktoria Plzeň (CZE)

L'elenco sopra riportato è provvisorio, si basa esclusivamente sui risultati sportivi e non tiene conto di eventuali questioni disciplinari o relative alle licenze. Pertanto, quanto sopra è ancora in attesa dell'ammissione definitiva delle squadre alle competizioni in questione. Tutte le squadre russe sono sospese dalla partecipazione alle competizioni UEFA fino a nuovo avviso.