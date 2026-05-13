Le migliori partite dell'Europa League 2025/26: qual è stata la tua preferita?

La UEFA Europa League 2025/26 ha regalato gol a non finire, risultati a sorpresa e un'infinità di colpi di scena fino a ridurre le 36 partecipanti alle due finaliste: Friburgo e Aston Villa.

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Highlights: Nottingham Forest - Midtjylland 2-3﻿

La prima partita casalinga in Europa del Forest dopo 29 anni si conclude con una delusione, poiché sono i danesi del Midtjylland a uscire coi tre punti dal City Ground. Ousmane Diao apre le marcature per gli ospiti al 18° minuto sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il Forest pareggia dopo quattro minuti con Dan Ndoye.

Il Midtjylland passa in vantaggio con Mads Bech, e all'88' gli ospiti si portano sul 3-1 con Valdemar Andreasen. Il rigore di Chris Wood nei minuti di recupero è solo una magra consolazione per i padroni di casa.

Europa League highlights: Salzburg - Ferencváros 2-3 ﻿

Il Ferencváros di Robbie Keane vince di misura in Austria una partita ricca di gol ed emozioni. I padroni di casa passano subito in vantaggio con un gol di Edmund Baidoo da fuori area. Il portiere del Salzburg, Alexander Schlager, para il rigore di Barnabás Varga, ma l'attaccante non si dà per vinto e al 50° minuto segna su un cross millimetrico di Bence Ötvös.

Il Ferencváros segna altri due gol negli otto minuti successivi con un colpo di testa di Kristoffer Zachariassen e un tiro di Bamidele Yusuf, e nonostante il gol al 72' di Yorbe Vertessen regali un finale di fuoco, i campioni ungheresi riescono a mantenere i nervi saldi e portare a casa i tre punti.

Europa League highlights: Braga - Genk 3-4﻿

I belgi del Genk si aggiudicano una sfida dalle mille emozioni in Portogallo. Un potente tiro al volo di Rodrigo Zalazar porta il Braga in vantaggio, ma gli ospiti pareggiano allo scadere del primo tempo con un colpo di testa di Daan Heymans su calcio d'angolo.

Yira Sor completa la rimonta con un bel gol su azione personale all'inizio del secondo tempo. Poi Hyeongyu Oh aumenta il vantaggio poco prima dell'ora di gioco. Zalazar segna la sua seconda rete della serata a 20 minuti dalla fine, ma Kevin Medina riporta il Genk in vantaggio di due gol pochi secondi dopo. Il gol di Fran Navarro nel finale non basta a impedire la prima sconfitta del Braga nella fase campionato.

Highlights Europa League: FCSB - Feyenoord 4-3

"Solo la Steaua poteva giocare una partita del genere!" dichiara il match winner Florin Tǎnase dopo il fischio finale a Bucarest. "Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, che era favorita da tutti. Per me è una partita storica".

La squadra di Elias Charalambous passa in vantaggio a inizio gara, ma al 6' del secondo tempo è sotto per 3-1. Il Feyenoord, però, subisce la pronta risposta dell'FCSB, che pareggia all'87' con Mamdou Thiam e continua a spingere: al 5' di recupero, Juri Cisotti recupera palla, la porta in zona pericolosa e crossa per Tǎnase, che segna il gol della vittoria.

Highlights: Bologna - Celtic 2-2

Tornato per la seconda volta sulla panchina del del Celtic come allenatore ad interim, Martin O'Neill ha più di qualche grattacapo a Bologna alla settima giornata. Reo Hatate porta in vantaggio i Bhoys ma viene espulso per doppia ammonizione al 34'. Nonostante il raddoppio di Austen Trusty prima dell'intervallo, il secondo tempo si rivela un calvario.

Il Bologna di Vincenzo Italiano martella senza sosta; Thijs Dallinga accorcia le distanze prima dell'ora di gioco e quando l'inglese Jonathan Rowe raddoppia dalla distanza a 18' dalla fine, la situazione per il Celtic si preannuncia cupa. La squadra, però, resiste strenuamente, per la gioia del tecnico: "Sono ancora senza fiato, ma è stata un'impresa magnifica".

Highlights Europa League: Aston Villa - Salzburg 3-2

Con il gol di Jamaldeen Jimoh-Aloba su assist di Kadan Young nel finale, il giovane Villa ripaga la fiducia di Unai Emery e vince in rimonta l'ultima partita della fase campionato. Il Salisburgo aveva colto di sorpresa la squadra di Premier League portandosi meritatamente in vantaggio per 2-0 all'inizio del secondo tempo.

Poi, però, il Villa torna in gioco; il tiro preciso di Morgan Rogers riporta la squadra in partita e Tyrone Mings pareggia di testa a 14' dalla fine. Appena entrato dalla panchina, il ventenne Young serve al diciannovenne Jimoh-Aloba l'assist per il gol decisivo.

Highlights: Roma - Bologna 3-4

Il derby italiano agli ottavi soddisfa ampiamente le aspettative. Dopo l'1-1 dell'andata a Bologna, un'altra splendida rete di Rowe porta in vantaggio gli ospiti allo stadio Olimpico al 22', ma Evan N'Dicka pareggia subito per la Roma con un colpo di testa su calcio d'angolo.

Il rigore di Federico Bernardeschi allo scadere del primo tempo e il gol di potenza di Santiago Castro sembrano regalare la vittoria al Bologna, ma la Roma reagisce ancora una volta con un rigore di Donyell Malen e un gol di Lorenzo Pellegrini che porta la gara ai supplementari. Alla fine, però, sono i rossoblù ad avere l'ultima parola: il subentrato Nicolò Cambiaghi sfrutta un passaggio filtrante e insacca sul primo palo, chiudendo così un incontro emozionante.

Highlights: Freiburg - Celta 3-0

La squadra del Baden-Württemberg ha concluso la stagione con una striscia di 11 vittorie consecutive in casa, eguagliando il record di Europa League, ma questa è probabilmente la migliore di tutte. Gli ospiti sono favoriti per il passaggio del turno ma non hanno scampo contro un Friburgo determinato, che passa in vantaggio dopo soli dieci minuti con un altro gol memorabile di Vincenzo Grifo.

La rete di Jan-Niklas Beste e quella di Matthias Ginter affondano definitivamente il Celta, anche il subentrato Lucas Höler colpisce un palo nel finale. "I ragazzi hanno difeso benissimo", commenta l'allenatore del Friburgo, Julian Schuster. "In attacco si sono integrati bene e sono sempre stati pericolosi". Sorprendentemente, la sua squadra segna altri tre gol sette giorni dopo, chiudendo la sfida con una vittoria complessiva per 6-1.

Highlights: Real Betis - Braga 2-4

Dopo un 1-1 in Portogallo, il vento sembra essere decisamente a favore del Real Betis, che va anche sul 2-0 a Siviglia con i gol di Antony e Abde Ezzalzouli.

Tuttavia, Pau Victor accorcia le distanze con il primo tiro in porta del Braga, Vitor Carvalho segna di testa dopo l'intervallo e Ricardo Horta (rig.) e Jean-Baptiste Gorby regalano alla squadra di Carlos Vicens una vittoria del tutto inaspettata. "Il Betis ci ha messo sotto pressione e per poco non ha segnato il terzo gol", commenta Pau Victor. "Ma abbiamo mostrato il nostro vero volto e cambiato le dinamiche della partita".

Highlights: Aston Villa - Nott'm Forest 4-0

"È stata una serata speciale", dichiara il capitano dell'Aston Villa, John McGinn, tra i festeggiamenti sfrenati dopo il triple fischio a Birmingham. "Sentivamo la pressione e le aspettative erano alte, ma che prestazione fin dal primo minuto! Tesa, aggressiva e di qualità". Il gol di Ollie Watkins che porta il risultato complessivo in parità è il riassunto di tutto questo.

Emiliano Buendía, propiziatore del primo gol, firma la seconda rete su rigore. Il Villa Park è in delirio come mai prima d'ora – concerti di Ozzy Osbourne a parte – e l'entusiasmo cresce ulteriormente quando McGinn segna altre due reti nel finale. "È una giornata speciale", commenta l'allenatore Unai Emery, quattro volte vincitore del titolo.