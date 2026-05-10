I record in finale di UEFA Europa League: vittorie più ampie, marcatori più anziani, giocatori più giovani e record presenze negli stadi
domenica 10 maggio 2026
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Tutti i record delle finali in gara unica di Coppa UEFA e UEFA Europa League.
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Se non diversamente indicato, le statistiche riguardano le ultime 20 edizioni della Coppa UEFA/UEFA Europa League dal 1997/98, quando è stata giocata la prima finale con gara unica in campo neutro. In precedenza la finale prevedeva due incontri (in casa e fuori).
Vittoria più ampia in Europa League
Siviglia - Middlesbrough 4-0 (2006)
Più gol in una finale di Europa League
9 Liverpool - Alavés 5-4 (2001)
Meno gol in una finale di Europa League
0 Siviglia Siviglia - Benfica (2014), Galatasaray - Arsenal (2000)
Triplette in finale di Europa League
Ademola Lookman: Atalanta - Leverkusen 3-0 (2024)
Jupp Heynckes ha segnato una tripletta con il Mönchengladbach nella finale di andata del 1975 contro il Twente
Più anziano marcatore in una finale di Europa League
Gary McAllister, 36 anni e 142 giorni -
Liverpool - Alavés (2001)
Vincitore più anziano di una finale di Europa League
Amedeo Carboni, 39 anni e 43 giorni -
Valencia - Marsiglia (2004)
Giocatore più anziano in una finale di Europa League
Allan McGregor – 40 anni e 107 giorni –
Frankfurt - Rangers (2022)
Marcatore più giovane in una finale di Europa League
Vágner Love, 20 anni e 341 giorni -
Sporting CP - CSKA Moskva (2005)
Vincitore più giovane di una finale di Europa League
Yeremy Pino (18 anni e 218 giorni) -
Villareal - Manchester United (2021)
Giocatore più giovane in una finale di Europa League
Matthijs de Ligt – 17 anni e 285 giorni –
Ajax - Manchester United (2017)
Gol più veloci in finali di Europa League
3 minuti – Markus Babbel – Liverpool 5-4 Alavés (2001)
Gol più tardivi in finali di Europa League
116 minuto – Diego Forlán – Atlético 2-1 Fulham (2010)
116 minuto – Delfí Geli aut. – Alavés 4-5 Liverpool (2001)
Più gol in finali di Europa League (per giocatore)
3 – Radamel Falcao (2011, 2012)
3 – Ademola Lookman (2024)
Finali di Europa League decise ai calci di rigore
2023 Siviglia - Roma 4-1 (1-1 dts)
2022 Frankfurt - Rangers 5-4 (1-1 dts)
2021 Villarreal - Man United 11-10 (1-1 dts)
2014 Siviglia - Benfica 4-2 (0-0 dts)
2007 Siviglia - Espanyol 3-1 (2-2 dts)
2000 Galatasaray - Arsenal 4-1 (0-0 dts)
Finali di Europa League decise ai supplementari
2010 Atlético - Fulham 2-1
2009 Shakhtar - Bremen 2-1
2003 Porto - Celtic 3-2
2001 Liverpool - Alavés 5-4
Record presenze in finale di Europa League
61.000 – Parma - Marsiglia al Luzhniki Stadium, Mosca (1999)
Record di tutti i tempi (dal 1971/72)
Più finali di Europa League/Coppa UEFA
7 – Siviglia
5 – Inter
Più finali vinte in Europa League/Coppa UEFA (club)
7 – Siviglia
3 – Inter
3 – Liverpool
3 – Juventus
3 – Atlético
3 – Tottenham
Più sconfitte in finali di Europa League/Coppa UEFA (club)
3 – Benfica (1983, 2013, 2014)
3 – Marsiglia (1999, 2004, 2018)
Più vittorie in finali di Europa League/Coppa UEFA (giocatore)
5 – José Antonio Reyes – Atlético (2010, 2012), Siviglia (2014, 2015, 2016)
Più vittorie in finali di Europa League/Coppa UEFA (allenatore)
4 – Unai Emery – Siviglia (2014, 2015, 2016), Villarreal (2021)
3 – Giovanni Trapattoni – Inter (1977), Juventus (1991, 1993)
Più finali con gol in Europa League/Coppa UEFA
Stefan Pettersson (IFK V 1987, Ajax V 1992)
Wim Jonk (Ajax V 1992, Inter V 1994)
Iván Zamorano (Inter S 1997, V 1998)
Frédéric Kanouté (Siviglia V 2006, V 2007)
Radamel Falcao (Porto V 2011, Atlético V 2012)