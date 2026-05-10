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I record in finale di UEFA Europa League: vittorie più ampie, marcatori più anziani, giocatori più giovani e record presenze negli stadi

domenica 10 maggio 2026

Tutti i record delle finali in gara unica di Coppa UEFA e UEFA Europa League.

I record in finale di Coppa UEFA/UEFA Europa League
I record in finale di Coppa UEFA/UEFA Europa League ©UEFA.com

Se non diversamente indicato, le statistiche riguardano le ultime 20 edizioni della Coppa UEFA/UEFA Europa League dal 1997/98, quando è stata giocata la prima finale con gara unica in campo neutro. In precedenza la finale prevedeva due incontri (in casa e fuori). 

Vittoria più ampia in Europa League

Siviglia - Middlesbrough 4-0 (2006)

Più gol in una finale di Europa League

9 Liverpool - Alavés 5-4 (2001)

Meno gol in una finale di Europa League

0 Siviglia Siviglia - Benfica (2014), Galatasaray - Arsenal (2000)

Triplette in finale di Europa League

Ademola Lookman: Atalanta - Leverkusen 3-0 (2024)
Jupp Heynckes ha segnato una tripletta con il Mönchengladbach nella finale di andata del 1975 contro il Twente

Highlights: Atalanta - Leverkusen 3-0

Più anziano marcatore in una finale di Europa League

Gary McAllister, 36 anni e 142 giorni -
Liverpool - Alavés (2001)

Vincitore più anziano di una finale di Europa League

Amedeo Carboni, 39 anni e 43 giorni -
Valencia - Marsiglia (2004)

Giocatore più anziano in una finale di Europa League

Allan McGregor – 40 anni e 107 giorni –
Frankfurt - Rangers (2022)

Marcatore più giovane in una finale di Europa League

Vágner Love, 20 anni e 341 giorni -
Sporting CP - CSKA Moskva (2005)

Vincitore più giovane di una finale di Europa League

Yeremy Pino (18 anni e 218 giorni) -
Villareal - Manchester United (2021)

Giocatore più giovane in una finale di Europa League

Matthijs de Ligt – 17 anni e 285 giorni –
Ajax - Manchester United (2017)

Gol più veloci in finali di Europa League

3 minuti – Markus Babbel – Liverpool 5-4 Alavés (2001)

Finale 2001: vittoria Liverpool 5-4!

Gol più tardivi in finali di Europa League

116 minuto – Diego Forlán – Atlético 2-1 Fulham (2010)
116 minuto – Delfí Geli aut. – Alavés 4-5 Liverpool (2001)

Più gol in finali di Europa League (per giocatore)

3 – Radamel Falcao (2011, 2012)
3 – Ademola Lookman (﻿2024)

Finali di Europa League decise ai calci di rigore

2023 Siviglia - Roma 4-1 ﻿(1-1 dts)
2022 Frankfurt - Rangers 5-4 ﻿(1-1 dts)
2021 Villarreal - Man United 11-10 ﻿(1-1 dts)
2014 Siviglia - Benfica 4-2 ﻿(0-0 dts)
2007 Siviglia - Espanyol 3-1 ﻿(2-2 dts)
2000 Galatasaray - Arsenal 4-1 ﻿(0-0 dts)

Finali di Europa League decise ai supplementari

2010 Atlético - Fulham 2-1 ﻿
2009 Shakhtar - Bremen 2-1 ﻿
2003 Porto - Celtic 3-2 ﻿
2001 Liverpool - Alavés 5-4 ﻿

Record presenze in finale di Europa League

61.000 – Parma - Marsiglia al Luzhniki Stadium, Mosca (1999)

Flashback: ricordi delle finali di Europa League

Record di tutti i tempi (dal 1971/72)

Più finali di Europa League/Coppa UEFA

7 – Siviglia
5 – Inter

Più finali vinte in Europa League/Coppa UEFA (club)

7 – Siviglia
3 – Inter
3 – Liverpool
3 – Juventus
3 – Atlético
3 – Tottenham

Più sconfitte in finali di Europa League/Coppa UEFA (club)

3 – Benfica (1983, 2013, 2014)
3 – Marsiglia (1999, 2004, 2018)

Più vittorie in finali di Europa League/Coppa UEFA (giocatore)

5 – José Antonio Reyes – Atlético (2010, 2012), Siviglia (2014, 2015, 2016)

Più vittorie in finali di Europa League/Coppa UEFA (allenatore)

4 – Unai Emery – Siviglia (2014, 2015, 2016), Villarreal (2021﻿)
3 – Giovanni Trapattoni – Inter (1977), Juventus (1991, 1993)

Più finali con gol in Europa League/Coppa UEFA

Stefan Pettersson (IFK V 1987, Ajax V 1992)
Wim Jonk (Ajax V 1992, Inter V 1994)
Iván Zamorano (Inter S 1997, V 1998)
Frédéric Kanouté (Siviglia V 2006, V 2007)
Radamel Falcao (Porto V 2011, Atlético V 2012﻿)﻿

Più tempo trascorso tra una vittoria e l'altra di Europa League/Coppa UEFA (giocatore)

13 anni – Jesús Navas – Siviglia (2006, 2007, 2020, 2023)

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