Performance Insights di Europa League: João Mário decisivo nel successo del Bologna

"João Mário merita un applauso", ha detto Vincenzo Italiano. L'allenatore del Bologna ha elogiato la disponibilità del calciatore portoghese a passare dal suo solito ruolo di terzino/esterno destro a quello di terzino sinistro nella partita di ritorno dello spareggio per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League contro il Brann. È stato "un ruolo che aveva ricoperto solo due o tre volte nella sua carriera", ha detto Italiano.

Nei 90 minuti giocati allo Stadio Renato Dall'Ara, João Mário ha fatto molto di più che colmare il vuoto lasciato dall'assenza dell'infortunato Juan Miranda. Secondo l'osservatore tecnico UEFA, Rui Faria, ha dato una lezione di adattamento tattico. Il 26enne, in prestito dalla Juventus, ha segnato il gol decisivo del Bologna al 56° minuto, capitalizzando le prodezze del portiere Łukasz Skorupski nella prima metà della partita, come evidenziato nell'analisi iniziale della partita di giovedì.

In collaborazione con Faria, in questo articolo l'unità di analisi della UEFA esplora i vantaggi individuali, relazionali e strutturali di avere un giocatore prevalentemente destro schierato sulla sinistra.

La cronaca di Bologna - Brann 1-0

Al centro dell'attenzione

Insights di Europa League: vantaggi del posizionamento invertito nelle zone centrali

"Quando un destro gioca come terzino sinistro, le differenze possono essere sia posizionali [come occupa lo spazio] che funzionali, ovvero ciò che fa effettivamente all'interno delle dinamiche della squadra", ha spiegato Faria. "Sebbene l'orientamento naturale del corpo verso l'interno del campo faciliti il collegamento con i centrocampisti centrali, può rendere più difficile giocare passaggi di prima lungo la linea. Questo porta naturalmente a più combinazioni interne piuttosto che a progressioni larghe.

"Le sovrapposizioni esterne sono meno naturali rispetto agli inserimenti verso l'interno, quindi il giocatore tenderà a occupare zone leggermente più centrali. Dal punto di vista funzionale, un terzino sinistro di piede destro è portato a dribblare verso l’interno, a combinarsi negli spazi centrali e a concludere da posizioni centrali. È più difficile effettuare cross immediati con il piede naturale. Il giocatore è più propenso a rientrare sul piede forte prima di crossare: di conseguenza, questi traversoni possono partire da posizioni più arretrate o da angolazioni più centrali".

Entrambi i filmati del primo video illustrano come João Mário abbia sfruttato a proprio vantaggio l'orientamento del corpo quando entra in possesso della palla e "attraversa le zone centrali con la palla o effettua passaggi lunghi con il piede destro dietro la difesa del Brann", ha spiegato Faria.

Un destro come terzino sinistro Orientamento naturale del corpo verso l'interno

Tendenza a dribblare verso l'interno o sovrapporsi verso l'interno piuttosto che verso l'esterno

Preferenza per combinazioni nei corridoi interni e tiri dalle zone centrali

Tendenza a dare agli avversari l'interno quando si difende 1 contro 1

L'intesa con i compagni

Europa League Insights: il posizionamento interno consente gli 1 contro 1 sull'esterno

Il secondo video mostra come la sua tendenza a spostarsi verso l'interno abbia creato opportunità per i compagni di squadra, in particolare per l'attaccante sinistro Jonathan Rowe. Nella prima clip, vediamo João Mário liberare il canale esterno mentre i difensori costruiscono un attacco. "In questo modo, attira su di sé la pressione per consentire all'ala di ricevere e andare nell'1 contro 1 contro il terzino", ha detto Faria. Vale la pena notare come João Mário osservi il campo per prepararsi ad avanzare nello spazio centrale mentre la palla è in movimento e proceda a offrire supporto a Rowe mentre l'esterno punta la porta.

Nella seconda clip si vede João Mário sfruttare lo spostamento del centrocampista centrale per ricevere in profondità e avanzare nello spazio centrale. Riceve quindi in mezzo giro nella tasca per trovare nuovamente Rowe nello spazio creando un 1 contro 1 sull'esterno.

Il confronto della heat map mostra chiaramente le differenze tra l'attività di João Mário nelle precedenti nove partite di Europa League del Bologna in questa stagione e i suoi stessi movimenti in questa partita. Mentre il difensore tradizionale di sinistra tende a sostenere la manovra offensiva da dietro, il portoghese ha fatto molte più sovrapposizioni interne, con il 57% dei suoi tocchi nella metà campo avversaria che avvengono in posizioni centrali.

Posizionamento centrale e sicurezza col pallone

Gli scambi tra João Mário e Rowe non sono stati gli unici spunti degni di nota da approfondire.

"L'intesa che João Mário ha instaurato sia con l'ala che con il centrocampista centrale [Nikola Moro] è stato decisivo nella fase di costruzione del gol e durante tutta la partita", ha spiegato Faria, che ha sottolineato l'impatto della flessibilità posizionale del terzino sui giocatori del Brann. "A volte João Mário ha agito come centrocampista centrale, creando dubbi nella difesa avversaria su chi dovesse marcarlo e innescando una certa instabilità difensiva".

Insights di Europa League: Central security positions

Il video finale mostra la flessibilità posizionale di João Mário all'interno di questa intesa perfetta tra tre giocatori. Al primo calcio d'angolo, lo vediamo "posizionato in modo intelligente sul limite dell'area per proteggere la squadra da eventuali contropiedi, garantendo la stabilità strutturale e consentendo alla sua squadra un maggiore controllo centrale con la palla", ha detto Faria. "Questo posizionamento sia su azione che nei calci piazzati gli ha permesso di avventarsi per primo sulle seconde palle per sferrare un secondo o terzo attacco".

Moro ha spesso approfittato dei movimenti di João Mário all'interno per spostarsi sulla fascia e supportare Rowe da dietro, ha osservato Faria. Questa rotazione ha portato il centrocampista a effettuare sei cross su azione, un dato raro per un centrocampista centrale. Come si vede nel video, da uno di questi cross nasce il secondo calcio d'angolo, che poi porta al gol João Mário. "Con la rotazione delle posizioni, è chiaro che i giocatori siano consapevoli delle qualità di João Mário e le sfruttino a loro vantaggio", ha aggiunto Faria. "Moro si è spostato sulla posizione di terzino sinistro ed è libero, Rowe taglia dietro la difesa per ricevere il cross e João Mário occupa la posizione di centrocampista offrendo sicurezza e una soluzione in più in area di rigore".

Articoli correlati

Il punto dell'allenatore

Riassumendo la grande prestazione di João Mário in una posizione che non aveva mai ricoperto in nessuna partita delle competizioni UEFA con la Juventus, il Porto o il Portogallo dal 2019, Faria ha spiegato: "Ha dimostrato una grande flessibilità posizionale, adattandosi costantemente alle esigenze del momento. Ha interpretato molto bene lo spazio, i tempi e la struttura della squadra, sia in fase di possesso palla che durante le transizioni".

Come possono quindi gli allenatori aiutare i giovani a sviluppare questa flessibilità per avere successo nel calcio d'élite?

"Durante gli allenamenti, gli allenatori devono esporre deliberatamente i giocatori alle tensioni posizionali specifiche e alle esigenze funzionali del ruolo", ha spiegato Faria. "Non solo esercizi generici per i terzini".

Ad esempio, l'allenamento dovrebbe esporre il giocatore a scenari di orientamento del corpo e connessioni interne, nonché a sovrapposizioni interne a tempo nella corsia centrale. Si dovrebbero utilizzare situazioni ripetute di 1 contro 1 per migliorare la capacità di difendere la linea con un orientamento del piede più debole.

"Tutti gli esercizi di allenamento dovrebbero creare dinamiche naturali derivanti dal rapporto tra l'ala, il centrocampista e il terzino".

Faria ha sottolineato l'importanza del realismo di gioco e della ripetizione dell'esposizione alle diverse esigenze di posizione. "La crescita deriva dall'esposizione ripetuta agli stessi problemi che si presenteranno durante la partita", ha affermato.

Oltre agli esercizi specifici che richiedono continui aggiustamenti di posizione e coordinamento con i compagni di squadra, l'uso di supporti video tattici, che mostrano esempi di altri giocatori, può aiutare a sviluppare una migliore comprensione degli spazi, dei tempi e dei compromessi difensivi".

Rui Faria ha lavorato come vice di José Mourinho, vincendo la Coppa UEFA e la UEFA Champions League con il Porto, diversi titoli nazionali con il Chelsea e il Real Madrid, la Champions League 2009/10 con l'Inter e poi l'Europa League 2016/17 con il Manchester United.