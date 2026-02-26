Ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League: Bologna agli ottavi con Lille, Genk e Panathinaikos

Nel ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League, il Bologna batte il Brann e va al sorteggio degli ottavi di finale insieme a Lille, Genk e Panathinaikos.

Vi raccontiamo le partite delle gare di ritorno degli spareggi.

Crvena Zvezda - Lille 0-2 (dts, tot.: 1-2)

Nathan Ngoy segna il gol della vittoria nei tempi supplementari, consentendo al Lille di proiettarsi alla sfida degli ottavi contro Lyon o Aston Villa. Il Lille, in svantaggio dopo la partita d'andata in casa, pareggia il computo dei gol dopo soli quattro minuti con Olivier Giroud, che segna di testa su cross di Benjamin André. Il portiere Matheus nega il gol a Matias Fernandez-Pardo e Gaëtan Perrin, mantenendo in vita le speranze di qualificazione del Crvena Zvezda. La sfida va ai tempi supplementari, dove Ngoy corona una brillante azione del Lille al 99° minuto, ribaltando il risultato in favore del club francese. Marko Arnautović ha una possibilità di pareggiare nel finale, ma il suo colpo di testa finisce dritto su Berke Özer.

Viktoria Plzeň - Panathinaikos 1-1 (dts, tot.: 3-3, vittoria Panathinaikos 4-3 dcr)

Il Panathinaikos conquista gli ottavi di finale dopo aver superato ai rigori il Viktoria Plzeň. Andreas Tetteh inizia e conclude un'azione al nono minuto, portando in vantaggio la squadra greca con il suo terzo gol della sfida (andata compresa). Karel Spáčil segna il gol del pareggio per i padroni di casa a metà del secondo tempo e la sfida va ai tempi supplementari. Gli ospiti rimangono in dieci per l'espulsione di Javi, ma il Plzeň non resce a sfruttare il vantaggio numerico e Miloš Pantović segna il rigore decisivo che qualifica la squadra di Rafael Benítez.

Nottingham Forest - Fenerbahçe 1-2 (tot.: 4-2)

Il Forest resiste alla straordinaria rimonta del Fenerbahçe, qualificandosi nonostante la sconfitta nella partita di ritorno. In svantaggio per 3-0 dopo la partita di andata, il club turco reagisce al 22' con un gol di Kerem Aktürkoğlu e con un rigore dello stesso giocatore tre minuti dopo l'intervallo, riducendo lo svantaggio a un solo gol. Entrato in campo come uno dei quattro sostituti nell'intervallo, Callum Hudson-Odoi spegne le velleità di rimonta degli ospiti con un tiro preciso al 68'. Il club inglese affronterà una tra Midtjylland o Real Betis agli ottavi.

Stuttgart - Celtic 0-1 (tot.: 4-1)

La squadra tedesca si qualifica agli ottavi di finale dove affronterà una tra Braga e Porto nonostante la sconfitta in casa nella partita di ritorno. Il gol di Luke McCowan al primo minuto dall'interno dell'area alimenta le speranze di rimonta degli Hoops. I Die Roten vanno vicini al pareggio con un tiro dalla distanza di Badredine Bouanani respinto da Viljami Sinisalo. Lo Stuttgart domina il secondo tempo e sfiora il pareggio ancora una volta con Bouanani, ma la sua conclusione viene neutralizzata dal portiere avversario. Il Celtic ottiene la sua prima vittoria in in Germania al 17° tentativo ma non basta a superare il turno.

Qualificate agli ottavi di finale Prime otto: Aston Villa (ENG), Braga (POR), Freiburg (GER), Lyon (FRA), Midtjylland (DEN), Porto (POR), Real Betis (ESP), Roma (ITA) Vincitrici spareggi: Bologna (ITA), Celta (ESP), Ferencváros (HUN), Genk (BEL), Lille (FRA), Nottingham Forest (ENG), Panathinaikos (GRE), Stuttgart (GER)

Genk - GNK Dinamo 3-3 (dts, tot.: 6-4)

La GNK Dinamo passa in vantaggio nei minuti di recupero del primo tempo con Mounsef Bakrar che intercetta il rinvio del portiere Tobias Lawal concludendo in rete. Al 51' Yira Sor pareggia, ma al 57' gli ospiti ripassano in vantaggio con il rigore di Luka Stojković e si portano sul 3-1 al 75' con la doppietta di Stojković mandando la sfida ai tempi supplementari. Tuttavia, un autogol di Perez Vinlöf, l'espulsione di Stojković e il gol di Daan Heymans qualificano la squadra belga agli ottavi di finale.

Bologna - Brann 1-0 (tot.: 2-0)

Il Bologna affronterà una tra Roma e Freiburg dopo aver ottenuto una seconda vittoria per 1-0 contro il club norvegese. Il Brann ha le migliori occasioni nel primo tempo, tra cui un tiro di Noah Holm respinto sulla linea, ma non riesce a pareggiare il punteggio complessivo. Con Jabob Sørensen espulso per gli ospiti prima dell'intervallo, il Bologna inizia a trovare il suo ritmo e chiude il discorso qualificazione poco prima dell'ora di gioco con la rete di João Mário (al primo gol col il club).

Ferencváros - Ludogorets 2-0 (tot.: 3-2)

I campioni ungheresi affronteranno i portoghesi del Porto o del Braga negli ottavi di finale dopo aver battuto il Ludogorets in casa per la terza volta in questa stagione. Gabi Kanichowsky va in gol dopo 15 minuti, annullando lo svantaggio di 2-1 dell'andata, prima che Kristoffer Zachariassen porti la squadra di Robbie Keane in vantaggio per la prima volta nella doppia sfida. Nonostante abbiano quasi eguagliato i padroni di casa in termini di tiri in porta, gli ospiti bulgari non riescono a concretizzare le loro occasioni salutando l'Europa a testa alta.

Celta - PAOK 1-0 (tot.: 3-1)

La squadra spagnola supera il turno grazie alla vittoria di misura contro il PAOK. In un primo tempo molto combattuto, la squadra greca inizia bene e crea un paio di occasioni, ma è il Celta a sbloccare il risultato con Williot Swedberg poco dopo l'ora di gioco.