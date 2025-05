Finale UEFA Europa League 2025: tutto quello che c'è da sapere

La UEFA Europa League 2024/25 si concluderà allo stadio San Mamés di Bilbao, in Spagna, mercoledì 21 maggio 2025. Il calcio d'inizio è previsto per le 21:00 CET.

Verso la finale

Chi si sfiderà nella finale di Europa League del 2025?

Il Tottenham Hotspur sfiderà la rivale inglese del Manchester United nella finale del 2025. Entrambe hanno sollevato al cielo il trofeo in precedenza: gli Spurs hanno vinto la Coppa UEFA nel 1972 e 1984, mentre lo United nel 2017.

Dove si svolge la finale di Europa League 2025?

La finale di Europa League del 2025 si svolgerà allo stadio San Mamés di Bilbao, in Spagna. Con una capienza di oltre 50.000 posti, lo stadio dell'Athletic Club ha ospitato la finale di UEFA Women's Champions League del 2024, terminata con il successo del Barcelona per 2-0 contro il Lyon.

Lo stadio San Mamés è stato inaugurato nel settembre 2013, sostituendo il vecchio impianto omonimo. La precedente struttura ha fatto da cornice a eventi memorabili, tra cui la gara di ritorno della finale di Coppa UEFA del 1977, in cui l'Athletic Club sconfisse la Juventus per 2-1, ma perse il trofeo a causa della regola dei gol in trasferta. Inoltre, ha ospitato tre incontri della Coppa del Mondo FIFA del 1982.

Dove guardare la finale di Europa League

Ci sono i tempi supplementari e i calci di rigore nella finale di Europa League?

La finale di Europa League prevede lo stesso format della finale di UEFA Champions League. Se le due squadre sono in parità alla fine dei tempi regolamentari, verranno giocati due tempi supplementari da 15 minuti.

Se una squadra segna più gol dell'altra durante i tempi supplementari, viene dichiarata vincitrice. Se il punteggio resta in parità al termine dei supplementari, la sfida si decide ai calci di rigore.

Chi è l'arbitro della finale di Europa League?

Il tedesco Felix Zwayer, 43 anni, arbitrerà la finale di Europa League del 2025 tra Tottenham e Manchester United.

Dove si terranno le altre finali del 2025?

Finale Champions League 2025: Munich Football Arena, Monaco, Germania

Finale Conference League 2025: Stadion Wrocław, Breslavia, Polonia

Finale Women's Champions League 2025: Estádio José Alvalade, Lisbona, Portogallo

Cosa ricevono i vincitori?

ll trofeo della UEFA Europa League, con i suoi 15 kg, è il più pesante tra quelli assegnati dalla UEFA. A renderlo ancora più unico è l'assenza di manici.

Chi vince l'Europa League va in Champions League?

Sì, i vincitori dell'edizione 2024/25 otterranno anche un posto nella fase campionato della UEFA Champions League 2025/26, a meno che non si siano già qualificati attraverso il proprio campionato nazionale. Inoltre guadagneranno il diritto di giocare la Supercoppa UEFA 2025 contro i vincitori della Champions League 2024/25.

