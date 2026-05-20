UEFA Europa League Ufficiale Risultati e statistiche live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Dove guardare la finale di UEFA Europa League: emittenti partner e live streaming

mercoledì 20 maggio 2026

Scopri dove guardare la UEFA Europa League 2025/26 tra Freiburg e Aston Villa in ogni nazione.

Dove guardare la finale di UEFA Europa League: emittenti partner e live streaming

Lo spettacolo della ﻿UEFA Europa League 2025/26 è visibile in Europa e nel mondo grazie ai partner televisivi ufficiali di UC3.

Scopri dove guardare l'Europa League consultando il seguente elenco.

Segui il prepartita

Dove guardare la finale: emittenti partner

Europa

Albania: Digit-Alb, RTSH
Armenia: Fast Media
Austria: Canal+Sky Austria*, Servus TV*
Azerbaigian: İçtimai TV, TVNet
Bielorussia: Okko, CTV
Belgio: RTBF, Telenet, Be TV*
Bosnia ed Erzegovina: Arena Sport
Bulgaria: bTV, A1
Croazia: Arena Sport
Cipro: CyBCCYTA*
Cechia: TV Nova, Sport 1*
Danimarca: Disney+
Estonia: TV3
Finlandia: Viaplay
France: Canal+
Georgia: Setanta, Silknet
Germania: RTL 
Gibilterra: Gibtelecom
Grecia: Antenna TV, Cosmote TV
Ungheria: M4 Sport, RTL* 
Islanda: Syn, Viaplay*
Israele: Charlton
Italia: Sky
Kazakistan: Qaz Sport
Kosovo: RTK, Artmotion*
Lettonia: TV3
Liechtenstein: blue, RTL, Sky Austria*
Lituania: TV3
Lussemburgo: RTL, Be TV*
Malta: PBS, Melita
Moldavia: Setanta, Jurnal TV﻿
Montenegro: Arena Sport
Paesi Bassi: Ziggo Sport
Macedonia del Nord: Arena Sport
Norvegia: Viaplay
Polonia: Polsat
Portogallo: Sport TV, DAZN*
Repubblica d'Irlanda: Premier Sports
Romania: DIGI, Clever Media
Russia: Okko
Serbia: Arena Sport
Slovacchia: JOJ, Sport1*
Slovenia: Šport TV, Sportklub*
Spagna: Telefonica
Svezia: Disney+
Svizzera: blue, SRG
Turchia: TRT
Ucraina: Megogo, Football TV UA*
Regno Unito: HBO Max

Il cammino del Freiburg verso la finale di Europa League

Africa e Medio Oriente

Camerun: CRTV, SuperSport, New World TV 
Mauritius: MBC, SuperSport, New World TV
MENA: beIN
Nigeria: SuperSport
Sudafrica: SuperSport
Africa subsahariana: SuperSport, New World TV

Americhe

Brasile: CazéTV
Canada: DAZN
Caraibi: CPSL (Flow Sports & Rush Sports)
America Centrale: Claro
Costa Rica: 8 Clanes, Claro
Repubblica Dominicana: Televideo, Claro, CPSL
Haiti: Canal+, CPSL
Honduras: 8 Clanes, Claro
Messico: Claro, ESPN
Panama: 8 Clanes, Claro
Sud America (escluso Brasile): ESPN
Suriname: ATV, ESPN, CPSL
Stati Uniti d'America: Paramount+, DAZN, TUDN

Il cammino dell'Aston Villa verso la finale di Europa League

Asia e Oceania

Australia: Stan Sport
Brunei: beIN
Cambogia: beIN
Cina: iQIYI
Hong Kong: beIN
Subcontinente indiano: Sony
Indonesia: beIN, SCTV
Giappone: WOWOW, U-NEXT*
Kirghizistan: Quest Media
Laos: beIN
Macao: TDM
Malesia: beIN
Mongolia: Premier Sports Network
Myanmar: Canal+
Nuova Zelanda: DAZN
Isole del Pacifico: Digicel
Pakistan: Sony, TAPMAD
Filippine: beIN
Repubblica di Corea: SPO TV
Singapore: beIN
Taiwan/Taipei cinese: Elta
Tagikistan: Quest Media
Thailandia: beIN
Timor Est: beIN
Turkmenistan: Quest Media
Uzbekistan: Z'Or TV, MTRK
Vietnam: VTVCab, Viettel

In volo e in nave: Sport24

*Solo highlights

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: mercoledì 20 maggio 2026

Scelti per te

Anteprima finale: dove guardarla, formazioni ufficiali e interviste
Live 18/05/2026

Anteprima finale: dove guardarla, formazioni ufficiali e interviste

Quando si gioca? Dove guardarla? Quali sono le formazioni ufficiali? Tutto quello che c'è da sapere sulla finale di UEFA Europa League.
Finale: tutto ciò che c'è da sapere
Live 20/05/2026

Finale: tutto ciò che c'è da sapere

Istanbul ospiterà la finale di Europa League 2025/26.