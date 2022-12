Le più grandi sfide a eliminazione diretta di Europa League

Da una sfida con 10 gol nell'edizione inaugurale alla straordinaria vittoria dell'Eintracht Frankfurt a Barcellona nel 2022, la UEFA Europa League ha offerto scontri a eliminazione diretta davvero indimenticabili nel corso degli anni: UEFA.com ne seleziona 10.

Valencia - Werder Bremen 1-1

Werder Bremen - Valencia 4-4 (tot. 5-5, Valencia vince ai gol in trasferta)

Ottavi di finale 2009/10

L'1-1 dell'andata al Mestalla non dà indicazioni sufficienti su quanto accadrà al ritorno. L'eroe della seconda gara è David Villa, che sblocca le marcature al 3' e finisce per realizzare una tripletta, ma il Werder non molla. Ogni volta che la formazione spagnola sembra avviarsi al successo, quella tedesca torna in gara come il peggiore degli incubi.

"È stata la partita più folle che abbia mai giocato - commenta Villa -. Ci sono state tantissime occasioni e il risultato poteva essere addirittura superiore. Sembrava una di quelle partite che si giocano a scuola da ragazzini".

Le migliori sfide a eliminazione diretta di Europa League

Juventus - Fulham 3-1

Fulham - Juventus 4-1 (tot. 5-4)

Ottavi di finale 2009/10

Dopo aver perso 3-1 a Torino, il Fulham sembra gettare la spugna quando David Trezeguet porta in vantaggio i bianconeri a Craven Cottage dopo appena 2'. La squadra di Roy Hodgson, però, accorcia con Bobby Zamora, mentre Fabio Cannavaro viene espulso prima del 30' di gioco.

Quando Zoltán Gera segna prima dell'intervallo e a inizio ripresa, la Juve inizia a serrare le fila. Per vincere, i padroni di casa devono inventarsi qualcosa di straordinario, ovvero uno splendido pallonetto di Clint Dempsey a 8' dal termine. "Quando mi è arrivata la palla, non sapevo se tirare o cercare il secondo palo, e ho scelto il pallonetto - commenta Dempsey -. Ci ho provato e basta, ma se ci riprovassi andrebbe fuori nove volte su 10".

Highlights finale 2001: alla fine vince il Liverpool

Porto - Villarreal 5-1

Villarreal - Porto 3-2 (tot. 4-7)

Semifinali 2010/11

Ancora con il morale alle stelle dopo il 10-3 complessivo contro lo Spartak Moskva ai quarti di finale, il Porto si avvicina alla finale di Dublino vincendo 5-1 all'andata in casa contro il Villarreal. Anche se il Sottomarino Giallo è in vantaggio alla fine del primo tempo in Portogallo, Radamel Falcao segna quattro gol per i padroni di casa nel secondo tempo.

"Il mio lavoro è segnare e togliere stress alla squadra", commenta Falcao dopo la semifinale di ritorno al Madrigal, dove i gol nel finale di Joan Capdevila e Giuseppe Rossi restituiscono un po' di rispettabilità al punteggio. "Devo solo continuare così". Ed è proprio quello che fa Falcao, autore dell'unico gol della finale.

I più grandi gol del Sevilla

Sevilla - Valencia 2-0

Valencia - Sevilla 3-1 (tot. 3-3, Sevilla vince ai gol in trasferta)

Semifinali 2013/14

Il Siviglia conquista il trofeo per la terza volta nel 2014, ma in semifinale arriva a un passo dall'eliminazione. Al 4' della sfida di ritorno, è il Valencia la squadra qualificata per la finale di Torino contro l'SL Benfica dopo un'incredibile rimonta, ma Stéphane Mbia ha altre idee, come dimostra il gol di testa che permette agli ospiti di superare il turno. "Non ci sono parole per descrivere questa partita", commenta a fine gara Ivan Rakitić.

Le forti emozioni del resto, erano nel DNA di entrambe le squadre. Il Siviglia era dovuto ricorrere ai rigori per eliminare i concittadini del Real Betis Balompié agli ottavi, mentre il Valencia aveva ribaltato la sconfitta 3-0 subita all'andata contro l'FC Basel 1893 ai quarti. Il successo 2-0 ottenuto all'andata dal Siviglia in casa, pertanto, non offre garanzie e dopo 26' di gioco il risultato è nuovamente in perfetto equilibrio. Il gol segnato nella ripresa da Jéremy Mathieu sembra orientare la sfida a favore del Valencia, prima del guizzo di Mbia.

Il Liverpool elimina il Dortmund

Dortmund - Liverpool 1-1

Liverpool - Dortmund 4-3 (tot. 5-4)

Quarti di finale 2015/16

Se il pareggio per 1-1 in casa del suo ex club era sembrato un grande risultato a Jürgen Klopp, la sua squadra va sotto per 2-0 dopo 10 minuti ad Anfield e subisce un altro gol dopo quello di Divock Origi. La salvezza, però, è a portata di mano: Philippe Coutinho e Mamadou Sakho portano il risultato della serata sul 3-3, mentre Dejan Lovren segna di testa il gol decisivo nei minuti di recupero.

"Il mister ci ha detto che dovevamo giocare una partita da raccontare ai nostri nipoti", commenta Origi ricordando il discorso di Klopp in spogliatoio nell'intervallo. "Nel calcio, come nella vita, quello è il momento in cui devi dimostrare carattere", aggiunge Klopp. "Questo è quello che hanno fatto i ragazzi e guardarli è stato bello".

Highlights: il trionfo dell'Ajax contro lo Schalke

Ajax - Schalke 2-0

Schalke - Ajax 3-2 dts (tot. 3-4)

Quarti di finale 2016/17

I Royal Blues sanno che probabilmente avranno bisogno di almeno tre gol in casa dopo la doppietta di Davy Klaassen ad Amsterdam. Al ritorno, le reti di Leon Goretzka e Guido Burgstaller portano il risultato complessivo in parità, mentre Joël Veltman viene espulso a 10' dalla fine e lascia l'Ajax con le spalle al muro.

Daniel Caligiuri fa impazzire l'Arena AufSchalke con il terzo gol dei padroni di casa ai supplementari, ma Nick Viergever porta gli olandesi in vantaggio per i gol in trasferta e Amin Younes sferra il colpo di grazia all'ultimo dei 30 minuti supplementari. "Non posso prendermela con i ragazzi – non c'è molto altro da dire dopo una partita come questa", commenta Markus Weinzierl demoralizzato a fine gara.

Highlights: Salzburg - Lazio 4-1 (tot. 6-5)

Lazio - Salzburg 4-2

Salzburg - Lazio 4-1 (tot. 6-5)

Quarti di finale 2017/18

I gol nel finale di Felipe Anderson e Ciro Immobile regalano alla Lazio un vantaggio di due gol al termine di un'avvincente gara di andata allo Stadio Olimpico, ma la sfida è tutt'altro che finita. Immobile segna ancora al 10' al ritorno, ma il tiro deviato di Munas Dabbur ridà speranza al Salisburgo.

In soli 4' dopo l'intervallo, le reti di Amadou Haidara e Hee-Chan Hwang portano la squadra austriaca in vantaggio per i gol in trasferta, poi Stefan Lainer suggella la vittoria finale. I tre gol arrivano in soli 247 secondi e sono tuttora i tre in sequenza più veloci nella storia della competizione.

Highlights: Antwerp - Rangers 3-4

Antwerp - Rangers 3-4

Rangers - Antwerp 5-2 (tot. 9-5)

Sedicesimi di finale 2020/21

Si tratta del doppio confronto con il punteggio più alto nella competizione dopo l'8-6 per l'Helsingborg contro l'Heerenveen al primo turno di Coppa UEFA 2007/08. I gol nel finale di Ryan Kent e Borna Barišić all'andata aiutano i futuri campioni di Scozia a rimontare in Belgio, ma l'Anversa si rifiuta di arrendersi. La squadra di Steven Gerrard ha bisogno di altri due gol nel finale a Glasgow per mettere fine alle speranze della formazione belga una volta per tutte.

Highlights: Man. United - Roma 6-2

Man United - Roma 6-2

Roma - Man United 3-2 (tot. 5-8)

Semifinali 2020/21

Un rigore di Lorenzo Pellegrini e un gol dalla corta distanza di Edin Džeko ribaltano la rete del vantaggio di Bruno Fernandes all'Old Trafford, ma un secondo tempo scintillante della squadra di Ole Gunnar Solskjær lascia appese a un filo le speranze dei giallorossi di andare in finale.

I due gol di Edinson Cavani si rivelano decisivi in casa della Roma, che nonostante le reti di Džeko, Bryan Cristante e un autogol di Alex Telles, oltre a 12 tiri nello specchio, non passa il turno. Solskjær elogia David de Gea dicendo ai giornalisti: "Poteva finire facilmente 8-6 per loro, ma per fortuna abbiamo uno dei migliori portieri del mondo".

Highlights: Barcelona - Frankfurt 2-3

Frankfurt - Barcelona 1-1

Barcelona - Frankfurt 2-3 (tot. 4-3)

Quarti di finale 2021/22

Il pareggio di Ferran Torres nella ripresa in un chiassoso Frankfurt Stadion lascia i blaugrana in buona posizione, ma la squadra di Oliver Glasner non la pensa così. In un sensazionale primo tempo al Camp Nou, il gol dal dischetto di Filip Kostić porta in vantaggio i tedeschi, mentre una bordata di Rafael Borré manda in visibilio i tifosi dell'Eintracht in trasferta.

Dopo il secondo gol di Kostić, le reti nei minuti di recupero di Sergio Busquets e Memphis Depay non bastano. È troppo tardi per la squadra di Xavi Hernández, la cui striscia di imbattibilità di 15 partite viene bruscamente interrotta. "Non siamo stati abbastanza bravi e non abbiamo gareggiato", ammette l'ex centrocampista del Barça.

Menzioni d'onore

Amburgo - Anderlecht 6-5 (3-1, 3-4; ottavi di finale 2009/10)

Manchester United - Athletic Club 3-5 (2-1, 2-2; ottavi di finale 2011/12)

Siviglia - Zenit 4-3 (2-2, 3-4; quarti di finale 2014/15)

Fiorentina - Mönchengladbach 3-4 (1-0, 2-4; sedicesimi di finale 2016/17)

Siviglia - Slavia Praha 5-6 (2-2, 3-4; ottavi di finale 2018/19)

Tottenham - Dinamo Zagreb 2-3 (2-0; 0-3; ottavi di finale 2020/21)

Dortmund - Rangers 4-6 (2-4, 2-2; spareggi fase a eliminazione diretta 2021/22)