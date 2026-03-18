Le più grandi rimonte nelle gare di ritorno di UEFA Europa League

Le più grandi rimonte di Europa League (dalla fase a gironi alla finale)

Tre gol di svantaggio

Basel - Valencia 3-0

Valencia - Basel 5-0 dts

Quarti di finale 2013/14

La più grande rimonta nella storia dell'Europa League avviene nei quarti di finale 2013/14, quando il Valencia rimonta dalla sconfitta per 3-0 a Basilea, vincendo il ritorno ai tempi supplementari.

La doppietta di Paco Alcácer e il gol di Eduardo Vargas portano la sfida ai tempi supplementari, dove il Basilea crolla a causa anche delle espulsioni di Marcelo Díaz e Gastón Sauro poco prima e poco dopo il 90'. In nove uomini, il Basilea tenta di resistere strenuamente, ma subisce prima la terza rete personale di Alcácer, e poi il quinto gol della serata da Juan Bernat, mandando il Mestalla in delirio.

Guarda la grande rimonta del Valencia

Il Valencia arriva a un passo da un'altra sensazionale rimonta in semifinale, annullando in soli 26 minuti la sconfitta per 2-0 subita all'andata contro il Sevilla. Jérémy Mathieu completa la rimonta e il Valencia a quel punto sembra ormai qualificato, finché il gol di Stéphane Mbia al 94° minuto non regala la finale al Sevilla (che poi si aggiudica la competizione) grazie alla regola dei gol in trasferta.

Due gol di svantaggio

Nel corso delle 17 stagioni di Europa League, in dieci occasioni una squadra è riuscita a recuperare uno svantaggio di due gol al ritorno; il Braga è stato protagonista delle rimonte più recenti: contro il Ferencváros nel 2025/26 e contro lo Sheriff nel 2021/22.

Solo una squadra è riuscita a superare un turno di Europa League dopo aver perso in casa la partita di andata con due o più gol di scarto. Dopo aver perso 2-0 in casa per mano dei rivali cittadini del Betis negli ottavi di finale della stagione 2013/14, al ritorno il Sevilla ha pareggiato con lo stesso punteggio in trasferta, qualificandosi poi ai rigori.

Braga S2-0 V4-0 contro Ferencváros

Ottavi di finale 2025/26

Braga S2-0 V2-0 (dts, 2-0 dcr) contro Sheriff﻿

Spareggi fase a eliminazione diretta 2021/22

Dinamo Zagreb S2-0 V3-0 (dts) contro Tottenham

Ottavi di finale 2020/21

İstanbul Başakşehir S3-1 V4-1 contro Sporting CP

Sedicesimi di finale 2019/20

Eintracht Frankfurt S﻿4-2 V2-0 contro Benfica (vittoria per i gol in trasferta)

Quarti di finale 2018/19

Arsenal S3-1 V3-0 contro Rennes

Ottavi di finale 2018/19

Salzburg S4-2 V4-1 contro Lazio

Quarti di finale 2017/18

Sevilla S0-2 V0-2 (dts, 4-3 dcr) contro Betis

Ottavi di finale 2013/14

FCSB S2-0 V2-0 (dts, 4-2 dcr) contro Ajax

Sedicesimi di finale 2012/13

Fulham S3-1 V4-1 contro Juventus

Ottavi di finale 2009/10

Flashback: Fulham - Juventus 5-4 ﻿

Le più grandi rimonte di Europa League (qualificazioni)

Dinamo Minsk - Zenit 4-0

Zenit - Dinamo Minsk 8-1 dts

Terzo turno di qualificazione UEFA Europa League 2018/19

La prima partita europea dell’ex centrocampista dello Zenit, Sergei Semak, come allenatore del club si rivela un vero e proprio disastro, con la sua squadra che subisce una pesante sconfitta in Bielorussia, ma il ritorno è un trionfo insperato. I padroni di casa portano la partita ai tempi supplementari – nonostante l’espulsione di un giocatore quando erano in vantaggio per 2-0 – e reagiscono al gol in trasferta segnato dalla Dinamo realizzando altri quattro gol. "Ci siamo messi in quella situazione, ma ne siamo usciti da soli", ha detto Semak. "Questo ha reso la vittoria ancora più dolce".

Artem Dzyuba dello Zenit festeggia il gol al Minsk NurPhoto via AFP

Le più grandi rimonte in Coppa UEFA

Mönchengladbach - Real Madrid 5-1

Real Madrid - Mönchengladbach 4-0

Terzo turno 1985/86

Il Real subisce una pesante batosta dalla squadra di Jupp Heynckes, ma al ritorno Jorge Valdano segna due gol nei primi 17 minuti e ridà speranza alla squadra di Luis Molowny. Santillana firma altre due gol negli ultimi minuti e porta a termine una rimonta straordinaria. In finale, le merengues batteranno un'altra tedesca, il Köln. Il compianto Juanito ha dichiarato: "Sono stato nazionale, ho giocato due Coppe del Mondo e ho vinto titoli con il Real Madrid, ma questa rimonta le batte tutte. È il giorno più bello della mia vita".

Il Real Madrid ha poi vinto la Coppa UEFA 1985/86 ©Getty Images

Queens Park Rangers - Partizan 6-2

Partizan - Queens Park Rangers 4-0

Secondo turno 1984/85

Travolto dall'QPR all'Highbury, dove il QPR disputava le partite europee in quella stagione, il Partizan sembrava ormai spacciato in vista della partita di ritorno contro la squadra di Alan Mullery, ma i gol di Dragan Mance, Dragan Kaličanin, Miodrag Ješić e Zvonko Živković ribaltano il risultato. "Quella sera siamo stati massacrati", ha ricordato il centrocampista del QPR Gary Waddock. "Ci eravamo preparati bene, ma il risultato dimostra cosa può succedere se si parte male nella partita di ritorno nel calcio europeo".

Simon Stainrod in azione con il QPR contro il Partizan ©Getty Images

Le altre più grandi rimonte nelle competizioni maschili UEFA per club

Paris - Barcelona 4-0

Barcelona - Paris 6-1

Ottavi di finale UEFA Champions League 2016/17

Il Barcelona è diventata - ed è tutt'ora l'unica - squadra a capovolgere uno svantaggio di quattro reti in UEFA Champions League. Il 4-0 del Paris sugli uomini di Luis Enrique fu uno shock, mentre la rimonta fu un vero e proprio miracolo, con la rete nel recupero di Sergi Roberto per il 6-1 finale nella gara del ritorno al Camp Nou. "Gli dissi: 'Vai in area, segnerai'", ricorda Neymar, mentre Sergi Robero non poteva credere all'esultanze nel finale: "Sembrava di essere in un sogno".

2017 highlights: Barcelona 6-1 Paris

FC La Chaux-de-Fonds - Leixões SC 6-2

Leixões SC - FC La Chaux-de-Fonds 5-0

Coppa delle Coppe UEFA 1961/62, primo turno

Il Leixões è ricordato soprattutto per il 2-0 in finale di Coppa del Portogallo contro l'FC Porto che gli ha regalato un posto in Coppa delle Coppe. All'esordio in Europa nella stagione successiva, la squadra di Filipo Nuñez viene travolta 6-2 dal La Chaux-de-Fonds, che però si arrende nella gara di ritorno all'Estádio do Mar. Osvaldo Silva porta la sua squadra sul 2-0 prima dell'intervallo, mentre Oliveirinha (autore dei due gol all'andata) firma una doppietta inframmezzata da una rete di Vandinho.

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