Record e statistiche dell'Europa League: club, giocatori, partite, gol e vittorie

Tutte le statistiche si riferiscono solo all'Europa League (dal 2009/10 in poi)

Record di Europa League: giocatori

Maggior numero di gol in Europa League

Radamel Falcao ha segnato ben 30 gol in sole 31 presenze in Europa League. Ventinove sono arrivati in due sole stagioni (2010/11 e 2011/12), quando il colombiano ha vinto il titolo con Porto e Atlético de Madrid. I 17 e 12 gol segnati rispettivamente rappresentano il maggior numero è il secondo maggior numero di gol in una singola edizione. Nello stesso periodo, l'attaccante ha anche segnato tre triplette, stabilendo un record. Pierre-Emerick Aubameyang ha superato il suo record di 30 gol nel 2023/24, arrivando a 34.

34 Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund, Arsenal, Barcelona, Marseille)

30 Radamel Falcao (Porto, Atlético)

27 Bruno Fernandes (Sporting CP, Man United)

27 Romelu Lukaku (Anderlecht, Everton, Inter, Roma)

26 Aritz Aduriz (Athletic Club)

26 Alexandre Lacazette (Lyon, Arsenal)

24 Munas Dabbur (Maccabi Tel-Aviv, Salzburg, Sevilla, Hoffenheim)

24 Edin Džeko (Wolfsburg, Man City, Roma, Fenerbahçe)

22 Kevin Gameiro (Sevilla, Atlético, Valencia)

20 Óscar Cardozo (Benfica, Olympiacos)

I migliori gol di Aubameyang in Europa League

Maggior numero di gol in un'edizione di Europa League

17 Radamel Falcao (Porto, 2010/11)

12 Radamel Falcao (Atlético, 2011/12)

11 Olivier Giroud (Chelsea, 2018/19)

11 Giuseppe Rossi (Villarreal, 2010/11)

10 Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia, 2023/24)

10 Luka Jović (Frankfurt, 2018/19)

10 Aritz Aduriz (Athletic Club, 2015/16)

10 Klaas Jan Huntelaar (Schalke, 2011/12)

Maggior numero di gol in una partita di Europa League

5 Aritz Aduriz (Athletic Club - Genk 5-3, 03/11/2016, GS)

4 Radamel Falcao (Porto - Villarreal 5-1, 28/04/2011, SF)

4 Edinson Cavani (Napoli - Dnipro 4-2, 08/11/2012, GS)

4 Willian José (Vardar - Real Sociedad 0-6, 19/11/2017, GS)

4 Patson Daka (Spartak Moskva - Leicester 3-4, 20/10/2021, GS)

Maggior numero di presenze in Europa League

Dries Mertens ha collezionato la sua 70esima presenza in Europa League alla sesta giornata dell'edizione 2024/25, superando il record di Rui Patrício nel torneo. Mertens, ha rappresentato anche Utrecht, PSV Eindhoven e Napoli in Europa League. Rui Patrício ha giocato nove edizioni con Sporting CP, Wolverhampton Wanderers e Roma.

Il portiere portoghese aveva superato il difensore austriaco Aleksandar Dragović nella fase a eliminazione diretta 2022/23. Entrambi erano scesi in campo alla primissima giornata di Europa League nel 2009: Dragović con l'Austria Wien a 18 anni, mente Rui Patrício giocava con lo Sporting.

Dries Mertens in Europa League nel 2024/25

73 Dries Mertens (Utrecht, PSV Eindhoven, Napoli, Galatasaray)

70 Bryan Cristante (Atalanta, Roma)

69 Rui Patrício (Sporting CP, Wolves, Roma)

69 Matheus (Braga, Crvena Zvezda)

67 Taison (Metalist Kharkiv, Shakhtar Donetsk, PAOK)

66 Aleksandar Dragović (Austria Wien, Basel, Dynamo Kyiv, Leverkusen, Crvena Zvezda)

66 James Tavernier (Newcastle, Rangers)

66 João Moutinho (Sporting CP, Monaco, Wolves, Braga)

64 Granit Xhaka (Basel, Borussia Mönchengladbach, Arsenal, Bayer Leverkusen)

63 Ricardo Horta (Braga)

62 Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund, Arsenal, Barcelona, Marseille)

62 Lorenzo Pellegrini (Sassuolo, Roma)

61 Daniel Carriço (Sporting CP, Sevilla)﻿

61 Andreas Ulmer (Salzburg)

Giocatori più anziani in Europa League

42 anni 306 giorni Brad Friedel (Benfica - Tottenham 2-2, 20/03/2014, R16)

42 anni 96 giorni Dante (Nice - Go Ahead Eagles 3-1, 22/01/2026, LP)

42 anni 33 giorni Sander Boschker (Hannover - Twente 0-0, 22/11/2012, GS)

41 anni 292 giorni Artur Boruc (Legia Warsaw - Spartak Moskva 0-1, 09/12/2021, GS)

41 anni 190 giorni Pepe Reina (Marsiglia - Villarreal 4-0), 07/03/2024 R16

Marcatori più anziani in Europa League

41 anni 56 giorni Joaquín (Real Betis - Ludogorets 3-2, 15/09/22, GS)

40 anni 98 giorni Daniel Hestad (Celtic - Molde 1-2, 05/11/2015, GS)

39 anni e 149 giorni Olivier Giroud (Crvena Zvezda - Lille 0-2, 26/02/2026, KOPO)

38 anni e 333 giorni Edin Džeko (Fenerbahçe - Anderlecht 3-0, 13/02/2025, Spareggi eliminazione diretta)

38 anni 323 giorni Jorge Molina (Granada - Molde 2-0, 11/03/2021 R16)

Ludogorets - Real Betis: guarda la splendida conclusione di Joaquín nel 2022

Marcatore più anziano nella fase ad eliminazione diretta di Europa League

39 anni e 149 giorni Olivier Giroud (Crvena Zvezda - Lille 0-2, 26/02/2026, KOPO)

Giocatori più giovani in Europa League

16 anni 88 giorni Roger Fernandes (Sheriff - Braga 2-0, 17/02/2022, KOPO)

16 anni 113 giorni Willem Geubbels (Atalanta - Lyon 1-0, 07/12/2017, GS)

16 anni 121 giorni Ebu Bekir Is (Roma - Eintracht Frankfurt 2-0, 30/01/2025, FC)

16 anni 127 giorni Romelu Lukaku (Dinamo Zagreb - Anderlecht 0-2, 17/09/2009, GS)

16 anni 141 giorni Siebe Schrijvers (Genk - Basel 0-0, 06/12/2012, GS)

Marcatori più giovani in Europa League

16 anni 218 giorni Romelu Lukaku (Ajax - Anderlecht 1-3, 17/12/2009, GS)

16 anni 272 giorni Iker Munain (Athletic Club - Austria Wien 3-0, 17/09/2009, GS)

16 anni 350 giorni Jorthy Mokio (Union SG - Ajax 0-2, 13/02/2025, Spareggi)

17 anni 125 giorni Désiré Doué (Rennes - Dynamo Kyiv 2-1, 06/10/2022, GS)

17 anni 144 giorni Vasilije Kostov (Porto - Crvena Zvezda, 02/10/2025, LP)

Marcatore più giovane nella fase a eliminazione diretta di Europa League

16 anni 350 giorni Jorthy Mokio (Union SG - Ajax 0-2, 13/02/2025, Spareggi)

Gol più veloce in Europa League (secondi)

10.69 Jan Sýkora (Qarabağ - Slovan Liberec 2-2, 15/09/2016, GS)

12.60 Eljif Elmas (Napoli - Spartak Moskva 2-3, 30/09/2021, GS)

13.21 Vitolo (Villarreal - Sevilla 1-3, 12/03/2015, R16)

15.19 Ismael Blanco (AEK Athens - BATE Borisov 2-2, 05/11/2009, GS)

16.88 Keita Baldé (Ludogorets - Lazio 3-3, 27/02/2014, R32)

Triplette più veloci in Europa League

9:34 Patson Daka (Spartak Moskva - Leicester 3-4, 20/10/2021, GS)

10:56 Claudiu Keşerü (FCSB - Aalborg 6-0, 18/09/2014, GS)

11:00 Diogo Jota (Wolves - Beşiktaş 4-0, 12/12/2019, GS)

12:27 Andrej Kramarić (HNK Rijeka - Feyenoord 3-1, 23/10/2014, GS)

13: 35 Steven Gerrard (Liverpool - Napoli 3-1, 04/11/2010, GS)

Le triplette più veloci in Europa League

Espulsione più veloce in Europa League

3:14 Nick Viergever (Udinese - AZ 2-1, 15/03/2012)

Record di Europa League: squadre

Vittorie più ampie in Europa League

Lyon - AZ 7-1 (23/02/2017, R32)

FCSB - Aalborg 6-0 (18/09/2014, GS)

Valencia - Rapid Wien 6-0 (18/02/2016, R32)

Vardar - Real Sociedad 0-6 (19/10/2017, GS)

Arsenal - BATE Borisov 6-0 (07/12/2017, GS)

Sevilla - Akhisar Belediyespor 6-0 (25/10/2018, GS)

AZ - Astana 6-0 (24/10/2019, GS)

Espanyol - Ludogorets 6-0 (7/11/2019, GS)

Feyenoord - Sturm 6-0 (15/09/2022, GS)

Slavia Praha - Sheriff 6-0 (05/10/2023, GS)

Maccabi Tel-Aviv - Lyon 0-6 (27/11/2025, LP)

Highlights: Feyenoord - Sturm 6-0

Maggior numero di gol in una partita di Europa League

9 Man United 5-4 Lyon (aet, 17/04/2025, QF) 8 Bremen - Valencia 4-4 (18/03/2010, R16)

8 Anderlecht - Lokomotiv Moskva 5-3 (14/12/2011, GS)

8 Young Boys - Liverpool 3-5 (20/09/2012, GS)

8 Athletic Club - Genk 5-3 (03/11/2016, GS)

8 Gent - Shakhtar 3-5 (03/11/2016, GS)

8 Lyon - AZ 7-1 (23/02/2017, R32)

8 Leverkusen - Nice 6-2 (22/10/2020, GS)

8 Villarreal - Sivasspor 5-3 (22/10/2020, GS)

8 Man United - Roma 6-2 (29/04/2021, SF)

8 Feyenoord - Shakhtar Donetsk 7-1 (16/03/23, R16)

Maggior numero di gol in una stagione di Europa League

37 Porto (2010/11)

36 Chelsea (2018/19)

35 Manchester United (2024/25)

33 Atlético (2011/12)

33 Arsenal (2020/21)

31 Roma (2020/21)

31 Leverkusen (2023/24)

31 Aston Villa (2025/26)

Strisce di vittorie più lunghe in Europa League

15 Atlético (dal 03/11/2011 al 25/10/2012)

8 Chelsea (dal 25/04/2013 al 29/11/2018)

8 Salzburg (dal 19/09/2013 al 27/02/2014)

8 Villarreal (dal 03/12/2020 al 29/04/2021)

Striscia di imbattibilità più lunghe in Europa League

18 Chelsea (dal 25/04/2013 al 29/05/2019)

15 Atlético (dal 03/11/2011 al 25/10/2012)

15 Man United (dal 24/11/2016 al 07/11/2019)

14 Frankfurt (dal 28/11/2013 al 14/03/2019)

14 Villarreal (dal 22/10/2020 al 26/05/2021)

14 Manchester United (dal 25/09/24 al 21/02/2025)

Record della fase a gironi/fase campionato

Vittorie più ampie in Europa League

FCSB - Aalborg 6-0 (18/09/2014)

Vardar - Real Sociedad 0-6 (19/10/2017)

Arsenal - BATE Borisov 6-0 (07/12/2017)

Sevilla - Akhisar Belediyespor 6-0 (25/10/2018)

AZ - Astana 6-0 (24/10/2019)

Espanyol - Ludogorets 6-0 (07/11/2019)

Feyenoord - Sturm Graz 6-0 (15/09/2022)

Slavia Praha - Sheriff 6-0 (05/10/2023)











Maccabi Tel-Aviv - Lyon 0-6 (27/11/2025)

Maggior numero di gol in Europa League

Anderlecht - Lokomotiv Moskva 5-3 (14/12/2011)

Young Boys - Liverpool 3-5 (20/09/2012)

Athletic Club - Genk 5-3 (03/11/2016)

Gent - Shakhtar Donetsk 3-5 (03/11/2016)

Villarreal - Sivasspor 5-3 (22/10/2020)

Leverkusen - Nice 6-2 (22/10/2020)

Highlights: Leverkusen - Nice 6-2

Fasi a gironi/fase campionato di Europa League a punteggio pieno

Anderlecht (2011/12)

Arsenal (2020/21)

Dinamo Moskva (2014/15)

Frankfurt (2018/19)

Leverkusen (2023/24)

Napoli (2015/16)

Salzburg (2009/10, 2013/14, 2018/19)

Shakhtar (2016/17)

Tottenham (2013/14)

Zenit (2010/11)

Margine più ampio di vittoria di un girone/fase campionato di Europa League

11 punti Napoli (2015/16)

11 punti Zenit (2010/11)

Minor numero di punti con qualificazione tra le prime due in un girone di Europa League

7 Anderlecht (2010/11)

7 Dnipro (2014/15)

7 Krasnodar (2016/17)

7 Maribor (2013/14)

7 Midtjylland (2015/16)

7 Napoli (2010/11)

Highlights: Braga - Malmö 2-1

Maggior numero di punti senza superare la fase a gironi/fase campionato di Europa League

10 AC Milan (2018/19)

10 Birmingham City (2011/12)

10 Braga (2022/23)

10 Elfsborg (2024/25)

10 LASK (2020/21)

10 Lokeren (2014/15)

10 Paris Saint-Germain (2011/12)

10 Sparta Praha (2014/15)

10 Standard Liège (2018/19)

10 Tottenham Hotspur (2011/12)

10 Young Boys (2012/13)

Maggior numero di gol in una fase a gironi/fase campionato di Europa League

22 Napoli (2015/16)

21 Salzburg (2014/15)

21 Leverkusen (2020/21)

21 Shakhtar (2016/17)

20 Arsenal (2020/21)

Minor numero di gol subiti in un girone/fase campionato di Europa League

1 Dinamo Zagreb (2020/21)

1 Salzburg (2017/18)

1 Standard Liège (2011/12)

Maggior numero di gol in una partita della fase a gironi/fase campionato di Europa League (giocatore)

5 Aritz Aduriz (Athletic Club - Genk 5-3, 03/11/2016)

Aritz Aduriz dopo il quinto gol dell'Athletic Club contro il Genk nel 2016 AFP via Getty Images

Record della fase a eliminazione diretta

Vittorie più ampie nella fase a eliminazione diretta di Europa League

Lyon - AZ Alkmaar 7-1 (23/02/17, R32)

Feyenoord - Shakhtar Donetsk 7-1 (16/03/23, R16)

Valencia - Rapid Wien 6-0 (18/02/16, R32)

Liverpool - Sparta Praga 6-1 (14/03/24, R16)

Inter - Shakhtar 5-0 (17/08/20, SF)

LASK - Man United 0-5 (12/03/20, R16)

Man United - Club Brugge 5-0 (27/02/20, R32)

Dynamo Kyiv - Chelsea 0-5 (14/03/19, R16)

Valencia - Basel 5-0 (10/04/14, QF)

Vittorie più ampie nella fase a eliminazione diretta di Europa League (risultato complessivo)

10-0 Valencia - Rapid Wien (6-0 c, 4-0 t – 2015/16, R32)

11-2 Lyon - AZ Alkmaar (4-1 t, 7-1 c – 2016/17, R32)

11-2 Liverpool - Sparta Praha (5-1 t, 6-1 c – 2023/24, R16)

8-0 Chelsea - Dynamo Kyiv (3-0 c, 5-0 t – 2018/19, R16)

10-3 Porto - Spartak Moskva (5-1 c, 5-2 t – 2010/11, QF)

8-1 Atlético - Lokomotiv Moskva (3-0 c, 5-1 t – 2017/18, R16)

8-1 Metalist Kharkiv - Salzburg (4-0 t, 4-1 c – 2011/12, R32)

8-1 Dynamo Kyiv - Beşiktaş (4-1 t, 4-0 c – 2010/11, R32)

8-1 Tottenham - Wolfsberg (4-1 t, 4-0 c – 2020/21, R32)

Maggior numero di gol in un doppio confronto di Europa League

14 Rangers - Antwerp 9-5 (2020/21, R32)

13 Porto - Spartak Moskva 10-3 (2010/11, QF)

13 Lyon - AZ Alkmaar 11-2 (2016/17, R32)

13 Man United - Roma 8-5 (2020/21, SF)

13 Liverpool - Sparta Praha 11-2 (2023/24, R16)

13 Man United 7-6 Lyon (2024/25, QF)

11 Slavia Praha - Sevilla 6-5 (2018/19, R16)

11 Salzburg - Lazio 6-5 (2017/18, QF)

11 Porto - Villarreal 7-4 (2010/11, SF)

11 Hamburg - Anderlecht 6-5 (2009/10, R16)

Highlights: Man. United - Roma 6-2

Maggior numero di gol in una gara della fase a eliminazione diretta di Europa League (giocatore)

4 Radamel Falcao (Porto - Villarreal, 28/04/11)

Maggior numero di gol in una doppio confronto di Europa League (giocatore)

5 Radamel Falcao (Porto - Villarreal, 2010/11, SF)

5 Romelu Lukaku (Everton - Young Boys, 2014/15, R32)

Sfide a eliminazione diretta di Europa League decise ai supplementari

Valencia -﻿ Club Brugge 0-1, 3-0 (3-1 tot. – 2009/10, R32)

Wolfsburg - ﻿Rubin Kazan 1-1, 2-1 (3-2 tot. – 2009/10, R32)

Atlético -﻿ Liverpool 1-0, 1-2 (2-2 tot., Atlético vince ai gol in trasferta; 2009/10, SF)

Atlético - Fulham 2-1 (2009/10, F)

Schalke -﻿ Plzeň 1-1, 3-1 (4-2 tot. – 2011/12, R32)

Tottenham -﻿ Inter 3-0, 1-4 (4-4 tot., Tottenham vince ai gol in trasferta – 2012/13, R16)

Rubin Kazan -﻿ Levante 0-0, 2-0 (2-0 tot. – 2012/13, R16)

Valencia -﻿ Basel 0-3, 5-0dts (5-3 tot. – 2013/14, QF)

Dnipro -﻿ Ajax 1-0, 1-2 (2-2 tot.; Dnipro vince ai gol in trasferta – 2014/15, R16)

Anderlecht -﻿ Olympiacos 1-0, 2-1 (3-1 tot. – 2015/16, R32)

Celta Vigo -﻿ Shakhtar 0-1, 2-0 (2-1 tot. – 2016/17, R32)

Man United -﻿ Anderlecht 1-1, 2-1 (3-2 tot. – 2016/17, QF)

Ajax -﻿ Schalke 2-0, 2-3 (4-3 tot. – 2016/17, QF)

Sporting CP -﻿ Plzeň 2-0, 1-2 (3-2 tot. – 2017/18, R16)

Marseille -﻿ Salzburg 2-0, 1-2 (3-2 tot. – 2017/18, SF)

Slavia Praha -﻿ Sevilla 2-2, 4-3 (6-5 tot. – 2018/19, R16)

Benfica -﻿ Dinamo Zagreb 0-1, 3-0 (3-1 tot. – 2018/19, R16)

Sporting CP -﻿ İstanbul Başakşehir 3-1, 1-4 (4-5 tot. – 2019/20, R32)

Olympiacos -﻿ Arsenal 0-1, 2-1 (2-2 tot.; Olympiacos vince ai gol in trasferta – 2019/20, R32)

Man United - Copenhagen 1-0 – (2019/20, QF)

Dinamo Zagreb -﻿ Tottenham 0-2, 3-0 (3-2 tot. – 2020/21, R16)

West Ham -﻿ Sevilla 0-1, 2-0 (2-1 tot. – 2021/22, R16)

Frankfurt -﻿ Real Betis 2-1, 1-1 (3-2 tot. – 2021/22, R16)

Rangers -﻿ Braga 0-1, 3-1 (3-2 tot. – 2021/22, QF)

Roma - Feyenoord 0-1, 4-1 (4-2 tot. – 2022/23, QF)

Siviglia - Juventus 1-1, 2-1 (3-2 tot. - 2022/23, SF)

Qarabağ - Braga 4-2, 2-3 (6-5 tot. – 2023/24, KOPO)

Freiburg - Lens 0-0, 3-2 (3-2 tot. – 2023/24, KOPO)

Bodø/Glimt -Twente 1-2, 5-2 (6-4 tot. – 2024/25, KOPO)

Ajax - Union SG 2-0, 1-2 (3-2 tot. – 2024/25, KOPO)

Man United 2-2, 5-4 Lyon (7-6t ot. – 2024/25, QF)

Lille 0-1, 2-0 Crvena Zvezda (2-1 tot. – 2025/26, KOPO)

Genk 3-1, 3-3 GNK Dinamo (6-4 tot. – 2025/26, KOPO)

Bologna 1-1, 4-3 Roma (5-4 tot. – 2025/26, OF)

Highlights finale Europa League 2022: Francoforte - Rangers 1-1 (5-4 dcr)

Sfide a eliminazione diretta di Europa League decise ai rigori

FCSB - Ajax 4-2 (2-2 tot. – 2012/13, R32)

Basel - Tottenham 4-1 (4-4 tot. – 2012/13, QF)

Sevilla - Real Betis 4-3 (2-2 tot. – 2013/14, R16)

Sevilla - Benfica 4-2 (0-0 dts – 2013/14, F)

Beşiktaş - Liverpool 5-4 (1-1 tot. – 2014/15, R32)

Sevilla - Athletic Club 5-4 (3-3 tot. – 2015/16, QF)

Lyon - Beşiktaş 7-6 (3-3 tot. – 2016/17, QF)

Chelsea - Frankfurt 4-3 (4-4 tot. – 2018/19, SF)

Villarreal - Man United 11-10 (1-1 dts – 2020/21, F)

Braga - Sheriff 3-2 (2-2 tot. – 2021/22, KOPO)

Frankfurt - Rangers 5-4 (1-1 dts – 2021/22, F)

Sevilla - Roma 4-1 (1-1 dts – 2022/23, F)

Roma - Feyenoord 4-2 (2-2 tot. - 2023/24 KOPO)

Marsiglia - Benfica 4-2 (2-2 tot. – 2023/24 QF)

Rangers - Fenerbahçe 3-2 (3-3 tot. – 2024/25 R16)

Bodø/Glimt 3-2 Lazio (3-3 tot. – 2024/25 QF)

Panathinaikos 4-3 Plzeň (3-3 tot. – 2025/26 KOPO)

Midtjylland 0-3 Nottingham Forest (2-2 tot. – 2025/26 OF)

*Record e statistiche dalla fase a gironi alla finale

Legenda

GS – fase a gironi

LP - fase campionato

KOPO – spareggi per la fase a eliminazione diretta

R16 – ottavi di finale

QF – quarti di finale

SF – semifinali

F – finale

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