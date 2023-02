Record e statistiche dell'Europa League: club, giocatori, partite, gol e vittorie

Tutte le statistiche si riferiscono solo all'Europa League (dal 2009/10 in poi)

Record di Europa League: giocatori

Maggior numero di gol in Europa League

Radamel Falcao ha segnato ben 30 gol in sole 31 presenze in Europa League. Ventinove sono arrivati in due sole stagioni (2010/11 e 2011/12), quando il colombiano ha vinto il titolo con Porto e Atlético de Madrid. I 17 e 12 gol segnati rispettivamente rappresentano il maggior numero è il secondo maggior numero di gol in una singola edizione. Nello stesso periodo, l'attaccante ha anche segnato tre triplette, stabilendo un record.

30 Radamel Falcao (Porto, Atlético)

26 Aritz Aduriz (Athletic Club)

24 Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund, Arsenal, Barcelona)

24 Munas Dabbur (Maccabi Tel-Aviv, Salzburg, Sevilla, Hoffenheim)

22 Kevin Gameiro (Sevilla, Atlético, Valencia)

22 Alexandre Lacazette (Lyon, Arsenal)

21 Edin Džeko (Wolfsburg, Man City, Roma)

20 Óscar Cardozo (Benfica, Olympiacos)

20 Romelu Lukaku (Anderlecht, Everton, Inter)

19 Carlos Bacca (Club Brugge, Sevilla, Villarreal)

19 Bruno Fernandes (Sporting CP, Man United)

Maggior numero di gol in un'edizione di Europa League

17 Radamel Falcao (Porto, 2010/11)

12 Radamel Falcao (Atlético, 2011/12)

11 Giuseppe Rossi (Villarreal, 2010/11)

11 Olivier Giroud (Chelsea, 2018/19)

10 Luka Jović (Frankfurt, 2018/19)

10 Aritz Aduriz (Athletic Club, 2015/16)

10 Klaas Jan Huntelaar (Schalke, 2011/12)

Maggior numero di gol in una partita di Europa League

5 Aritz Aduriz (Athletic Club - Genk 5-3, 03/11/2016, GS)

4 Radamel Falcao (Porto - Villarreal 5-1, 28/04/2011, SF)

4 Edinson Cavani (Napoli - Dnipro 4-2, 08/11/2012, GS)

4 Willian José (Vardar - Real Sociedad 0-6, 19/11/2017, GS)

4 Patson Daka (Spartak Moskva - Leicester 3-4, 20/10/2021, GS)

Maggior numero di presenze in Europa League

Il difensore austriaco Aleksandar Dragović detiene il record di presenze in Europa League, 66 in nove stagioni con Austria Wien, Basilea, Dynamo Kyiv, Leverkusen e Crvena zvezda, il suo attuale club. Il centrale è sceso in campo nella primissima giornata di Europa League nel 2009 con l'Austria Wien (la squadra della sua città) a 18 anni.

66 Aleksandar Dragović (Austria Wien, Basel, Dynamo Kyiv, Leverkusen, Crvena zvezda)

62 Rui Patricio (Sporting CP, Wolves, Roma)

61 Daniel Carriço (Sporting CP, Sevilla)

61 Dries Mertens (Utrecht, Eindhoven, Napoli)

61 Andreas Ulmer (Salzburg)

57 Mohamed Elneny (Basel, Beşiktaş, Arsenal)

57 Jeremain Lens (PSV Eindhoven, Dynamo Kyiv, Fenerbahçe, Beşiktaş)

57 Senad Lulić (Young Boys, Lazio)

57 Victor Ruiz (Napoli, Valencia, Villarreal, Beşiktaş, Real Betis)

55 Carlos Bacca (Club Brugge, Sevilla, Villarreal)

55 Henrikh Mkhitaryan (Dortmund, Man United, Arsenal, Roma)

Giocatori più anziani in Europa League

42 anni 173 giorni Brad Friedel (Tottenham - Sheriff 2-1, 07/11/2013, GS)

42 anni 33 giorni Sander Boschker (Hannover - Twente 0-0, 22/11/2012, GS)

41 anni 292 giorni Artur Boruc (Legia Warsaw - Spartak Moskva 0-1, 09/12/2021, GS)

41 anni 98 giorni Joaquín (Ludogorets - Real Betis 0-1, 27/10/2022, GS)

40 anni 334 giorni Marco Storari (HNK Rijeka - Milan 2-0, 07/12/2017, GS)

Giocatore più anziano nella fase a eliminazione diretta di Europa League

40 anni 311 giorni David Weir (Rangers - PSV 0-1, 17/03/2011, R16)

Marcatori più anziani in Europa League

41 anni 56 giorni Joaquín (Real Betis - Ludogorets 3-2, 15/09/22, GS)

40 anni 98 giorni Daniel Hestad (Celtic - Molde 1-2, 05/11/2015, GS)

38 anni 323 giorni Jorge Molina (Granada - Molde 2-0, 11/03/2021 R16)

38 anni 224 giorni David Catala (Larnaca - Leverkusen 1-5, 13/12/2018, GS)

37 anni 332 giorni Walter Samuel (St-Étienne - Basel 3-2, 18/02/2016, R32)

Giocatori più giovani in Europa League

16 anni 88 giorni Roger Fernandes (Sheriff - Braga 2-0, 17/02/2022, KOPO)

16 anni 113 giorni Willem Geubbels (Atalanta - Lyon 1-0, 07/12/2017, GS)

16 anni 127 giorni Romelu Lukaku (Dinamo Zagreb - Anderlecht 0-2, 17/09/2009, GS)

16 anni 141 giorni Siebe Schrijvers (Genk - Basel 0-0, 06/12/2012, GS)

16 anni 213 giorni Gabriele Zerbo (Lausanne - Palermo 0-1, 15/12/2010, GS)

Marcatori più giovani in Europa League

16 anni 218 giorni Romelu Lukaku (Ajax - Anderlecht 1-3, 17/12/2009, GS)

16 anni 272 giorni Iker Munain (Athletic Club - Austria Wien 3-0, 17/09/2009, GS)

17 anni 125 giorni Désiré Doué (Rennes - Dynamo Kyiv 2-1, 06/10/2022, GS)

17 anni 148 giorni Adam Maher (AZ - BATE Borison 3-0, 15/12/2010, GS)

17 anni 156 giorni Yusuf Demir (Rapid Wien - Dundalk 4-3, 05/11/2020, GS)

Marcatore più giovane nella fase a eliminazione diretta di Europa League

17 anni 316 giorni Louis Verstraete (Genk - Gent 1-1, 16/03/2017, R16)

Gol più veloce in Europa League (secondi)

10.69 Jan Sýkora (Qarabağ - Slovan Liberec 2-2, 15/09/2016, GS)

12.60 Eljif Elmas (Napoli - Spartak Moskva 2-3, 30/09/2021, GS)

13.21 Vitolo (Villarreal - Sevilla 1-3, 12/03/2015, R16)

15.19 Ismael Blanco (AEK Athens - BATE Borisov 2-2, 05/11/2009, GS)

16.88 Keita Baldé (Ludogorets - Lazio 3-3, 27/02/2014, R32)

Triplette più veloci in Europa League

9:34 Patson Daka (Spartak Moskva - Leicester 3-4, 20/10/2021, GS)

10:56 Claudiu Keşerü (FCSB - Aalborg 6-0, 18/09/2014, GS)

11:00 Diogo Jota (Wolves - Beşiktaş 4-0, 12/12/2019, GS)

12:27 Andrej Kramarić (HNK Rijeka - Feyenoord 3-1, 23/10/2014, GS)

13: 35 Steven Gerrard (Liverpool - Napoli 3-1, 04/11/2010, GS)

Espulsione più veloce in Europa League

3:14 Nick Viergever (Udinese - AZ 2-1, 15/03/2012)

Record di Europa League: squadre

Vittorie più ampie in Europa League

Lyon - AZ 7-1 (23/02/2017, R32)

FCSB - Aalborg 6-0 (18/09/2014, GS)

Valencia - Rapid Wien 6-0 (18/02/2016, R32)

Vardar - Real Sociedad 0-6 (19/10/2017, GS)

Arsenal - BATE Borisov 6-0 (07/12/2017, GS)

Sevilla - Akhisar Belediyespor 6-0 (25/10/2018, GS)

AZ - Astana 6-0 (24/10/2019, GS)

Espanyol - Ludogorets 6-0 (7/11/2019, GS)

Feyenoord - Sturm 6-0 (15/09/2022, GS)



Maggior numero di gol in una partita di Europa League

8 Bremen - Valencia 4-4 (18/03/2010, R16)

8 Anderlecht - Lokomotiv Moskva 5-3 (14/12/2011, GS)

8 Young Boys - Liverpool 3-5 (20/09/2012, GS)

8 Athletic Club - Genk 5-3 (03/11/2016, GS)

8 Gent - Shakhtar 3-5 (03/11/2016, GS)

8 Lyon - AZ 7-1 (23/02/2017, R32)

8 Leverkusen - Nice 6-2 (22/10/2020, GS)

8 Villarreal - Sivasspor 5-3 (22/10/2020, GS)

8 Man United - Roma 6-2 (29/04/2021, SF)

Maggior numero di gol in una stagione di Europa League

37 Porto (2010/11)

36 Chelsea (2018/19)

33 Atlético (2011/12)

33 Arsenal (2020/21)

31 Roma (2020/21)

Strisce di vittorie più lunghe in Europa League

15 Atlético (03/11/2011 to 25/10/2012)

8 Chelsea (25/04/2013 to 29/11/2018)

8 Salzburg (19/09/2013 to 27/02/2014)

8 Villarreal (03/12/2020 to 29/04/2021)

Striscia di imbattibilità più lunghe in Europa League

18 Chelsea (25/04/2013 to 29/05/2019)

15 Atlético (03/11/2011 to 25/10/2012)

15 Man United (24/11/2016 to 07/11/2019)

14 Frankfurt (28/11/2013 to 14/03/2019)

14 Villarreal (22/10/2020 to 26/05/2021)

Record della fase a gironi

Vittorie più ampie nella fase a gironi di Europa League

FCSB - Aalborg 6-0 (18/09/2014)

Vardar - Real Sociedad 0-6 (19/10/2017)

Arsenal - BATE Borisov 6-0 (07/12/2017)

Sevilla - Akhisar Belediyespor 6-0 (25/10/2018)

AZ - Astana 6-0 (24/10/2019)

Espanyol - Ludogorets 6-0 (07/11/2019)

Feyenoord - Sturm Graz 6-0 (15/09/2022)

Maggior numero di gol in una partita della fase a gironi di Europa League

Anderlecht - Lokomotiv Moskva 5-3 (14/12/2011)

Young Boys - Liverpool 3-5 (20/09/2012)

Athletic Club - Genk 5-3 (03/11/2016)

Gent - Shakhtar Donetsk 3-5 (03/11/2016)

Villarreal - Sivasspor 5-3 (22/10/2020)

Leverkusen - Nice 6-2 (22/10/2020)

Fasi a gironi di Europa League a punteggio pieno

Anderlecht (2011/12)

Arsenal (2020/21)

Dinamo Moskva (2014/15)

Frankfurt (2018/19)

Napoli (2015/16)

Salzburg (2009/10, 2013/14, 2018/19)

Shakhtar (2016/17)

Tottenham (2013/14)

Zenit (2010/11)

Margine più ampio di vittoria di un girone di Europa League

11 punti Napoli (2015/16)

11 punti Zenit (2010/11)

Minor numero di punti con qualificazione tra le prime due in un girone di Europa League

7 Anderlecht (2010/11)

7 Dnipro (2014/15)

7 Krasnodar (2016/17)

7 Maribor (2013/14)

7 Midtjylland (2015/16)

7 Napoli (2010/11)

Maggior numero di punti senza superare la fase a gironi di Europa League

10 AC Milan (2018/19)

10 Birmingham City (2011/12)

10 Braga (2022/23)

10 LASK (2020/21)

10 Lokeren (2014/15)

10 Paris Saint-Germain (2011/12)

10 Sparta Praha (2014/15)

10 Standard Liège (2018/19)

10 Tottenham Hotspur (2011/12)

10 Young Boys (2012/13)

Maggior numero di gol in una fase a gironi di Europa League

22 Napoli (2015/16)

21 Salzburg (2014/15)

21 Leverkusen (2020/21)

21 Shakhtar (2016/17)

20 Arsenal (2020/21)

Minor numero di gol subiti in un girone di Europa League

1 Dinamo Zagreb (2020/21)

1 Salzburg (2017/18)

1 Standard Liège (2011/12)

Maggior numero di gol in una partita della fase a gironi di Europa League (giocatore)

5 Aritz Aduriz (Athletic Club - Genk 5-3, 03/11/2016)

Record della fase a eliminazione diretta

Vittorie più ampie nella fase a eliminazione diretta di Europa League

Lyon - AZ Alkmaar 7-1 (23/02/17, R32)

Valencia - Rapid Wien 6-0 (18/02/16, R32)

Inter - Shakhtar 5-0 (17/08/20, SF)

LASK - Man United 0-5 (12/03/20, R16)

Man United - Club Brugge 5-0 (27/02/20, R32)

Dynamo Kyiv - Chelsea 0-5 (14/03/19, R16)

Valencia - Basel 5-0 (10/04/14, QF)

Vittorie più ampie nella fase a eliminazione diretta di Europa League (risultato complessivo)

10-0 Valencia - Rapid Wien (6-0 c, 4-0 t – 2015/16, R32)

11-2 Lyon - AZ Alkmaar (4-1 t, 7-1 c – 2016/17, R32)

8-0 Chelsea - Dynamo Kyiv (3-0 c, 5-0 t – 2018/19, R16)

10-3 Porto - Spartak Moskva (5-1 c, 5-2 t – 2010/11, QF)

8-1 Atlético - Lokomotiv Moskva (3-0 c, 5-1 t – 2017/18, R16)

8-1 Metalist Kharkiv - Salzburg (4-0 t, 4-1 c – 2011/12, R32)

8-1 Dynamo Kyiv - Beşiktaş (4-1 t, 4-0 c – 2010/11, R32)

8-1 Tottenham - Wolfsberg (4-1 t, 4-0 c – 2020/21, R32)

Maggior numero di gol in un doppio confronto di Europa League

14 Rangers - Antwerp 9-5 (2020/21, R32)

13 Porto - Spartak Moskva 10-3 (2010/11, QF)

13 Lyon - AZ Alkmaar 11-2 (2016/17, R32)

13 Man United - Roma 8-5 (2020/21, SF)

11 Slavia Praha - Sevilla 6-5 (2018/19, R16)

11 Salzburg - Lazio 6-5 (2017/18, QF)

11 Porto - Villarreal 7-4 (2010/11, SF)

11 Hamburg - Anderlecht 6-5 (2009/10, R16)

Maggior numero di gol in una gara della fase a eliminazione diretta di Europa League (giocatore)

4 Radamel Falcao (Porto - Villarreal, 28/04/11)

Maggior numero di gol in una doppio confronto di Europa League (giocatore)

5 Radamel Falcao (Porto - Villarreal, 2010/11, SF)

5 Romelu Lukaku (Everton - Young Boys, 2014/15, R32)

Sfide a eliminazione diretta di Europa League decise ai supplementari

Valencia - Club Brugge 0-1, 3-0 (3-1 tot. – 2009/10, R32)

Wolfsburg - Rubin Kazan 1-1, 2-1 (3-2 tot. – 2009/10, R32)

Atlético - Liverpool 1-0, 1-2 (2-2 tot., Atlético vince ai gol in trasferta; 2009/10, SF)

Atlético - Fulham 2-1 (2009/10, F)

Schalke - Plzeň 1-1, 3-1 (4-2 tot. – 2011/12, R32)

Tottenham - Inter 3-0, 1-4 (4-4 tot., Tottenham vince ai gol in trasferta – 2012/13, R16)

Rubin Kazan - Levante 0-0, 2-0 (2-0 tot. – 2012/13, R16)

Valencia - Basel 0-3, 5-0dts (5-3 tot. – 2013/14, QF)

Dnipro - Ajax 1-0, 1-2 (2-2 tot.; Dnipro vince ai gol in trasferta – 2014/15, R16)

Anderlecht - Olympiacos 1-0, 2-1 (3-1 tot. – 2015/16, R32)

Celta Vigo - Shakhtar 0-1, 2-0 (2-1 tot. – 2016/17, R32)

Man United - Anderlecht 1-1, 2-1 (3-2 tot. – 2016/17, QF)

Ajax - Schalke 2-0, 2-3 (4-3 tot. – 2016/17, QF)

Sporting CP - Plzeň 2-0, 1-2 (3-2 tot. – 2017/18, R16)

Marseille - Salzburg 2-0, 1-2 (3-2 tot. – 2017/18, SF)

Slavia Praha - Sevilla 2-2, 4-3 (6-5 tot. – 2018/19, R16)

Benfica - Dinamo Zagreb 0-1, 3-0 (3-1 tot. – 2018/19, R16)

Sporting CP - İstanbul Başakşehir 3-1, 1-4 (4-5 tot. – 2019/20, R32)

Olympiacos - Arsenal 0-1, 2-1 (2-2 tot.; Olympiacos vince ai gol in trasferta – 2019/20, R32)

Man United - Copenhagen 1-0 – (2019/20, QF)

Dinamo Zagreb - Tottenham 0-2, 3-0 (3-2 tot. – 2020/21, R16)

West Ham - Sevilla 0-1, 2-0 (2-1 tot. – 2021/22, R16)

Frankfurt - Real Betis 2-1, 1-1 (3-2 tot. – 2021/22, R16)

Rangers - Braga 0-1, 3-1 (3-2 tot. – 2021/22, QF)

Sfide a eliminazione diretta di Europa League decise ai rigori

FCSB - Ajax 4-2 (2-2 tot. – 2012/13, R32)

Basel - Tottenham 4-1 (4-4 tot. – 2012/13, QF)

Sevilla - Real Betis 4-3 (2-2 tot. – 2013/14, R16)

Sevilla - Benfica 4-2 (0-0 dts – 2013/14, F)

Beşiktaş - Liverpool 5-4 (1-1 tot. – 2014/15, R32)

Sevilla - Athletic Club 5-4 (3-3 tot. – 2015/16, QF)

Lyon - Beşiktaş 7-6 (3-3 tot. – 2016/17, QF)

Chelsea - Frankfurt 4-3 (4-4 tot. – 2018/19, SF)

Villarreal - Man United 11-10 (1-1 dts – 2020/21, F)

Braga - Sheriff 3-2 (2-2 tot. – 2021/22, KOPO)

Frankfurt - Rangers 5-4 (1-1 dts – 2021/22, F)

*Record e statistiche dalla fase a gironi alla finale

Legenda

GS – fase a gironi

KOPO – spareggi per la fase a eliminazione diretta

R16 – ottavi di finale

QF – quarti di finale

SF – semifinali

F – finale

