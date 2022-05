Gol della stagione di UEFA Europa Conference League 2021/22: Dimitri Payet

Sono stati annunciati i 10 gol più belli della UEFA Europa Conference League 2021/22.

Secondo gli osservatori tecnici UEFA, il Gol della Stagione è lo spettacolare tiro al volo di Dimitri Payet contro il PAOK ai quarti di finale. Secondo posto per la volée di sinistro di Maximilian Wittek del Vitesse contro la Roma, terzo per il controllo di petto e tiro al volo di Luis Sinisterra del Feyenoord nel 5-2 in casa del Partizan.

Di' la tua selezionando il tuo gol preferito dalla top ten degli osservatori! Vota subito!

Gol della Stagione di UEFA Europa Conference League 2021/22

1 Dimitri Payet (Marseille - PAOK 2-1) – Andata quarti di finale, 07/04/2022

2 Maximilian Wittek (Roma - Vitesse 1-1) – Ritorno ottavi di finale, 17/03/2022

3 Luis Sinisterra (Partizan - Feyenoord 2-5) – Andata ottavi di finale, 10/03/2022

4 Matan Hozez (Maccabi Tel-Aviv - HJK Helsinki 3-0) – Fase a gironi, 04/11/2021

5 Jordi Gómez (Qarabağ - Omonoia 2-2) – Fase a gironi, 25/11/2021

6 Edon Zhegrova (Kairat - Basel 2-3) – Fase a gironi, 25/11/2021

7 Nicolò Zaniolo (Roma - Bodø/Glimt 4-0) – Ritorno quarti di finale, 14/04/2022

8 Lorenzo Pellegrini (Roma - CSKA-Sofia 5-1) – Fase a gironi, 16/09/2021

9 Lazaros Christodoulopoulos (Anorthosis - Gent 1-0) – Fase a gironi, 25/11/2021

10 Yehor Nazaryna (Zorya Luhansk - Bodø/Glimt 1-1) – Fase a gironi, 09/12/2021