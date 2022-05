Lorenzo Pellegrini è il Giocatore della Stagione di UEFA Europa Conference League

Gli osservatori tecnici UEFA hanno assegnato il premio di Giocatore della Stagione di UEFA Europa Conference League 2021/22 a Lorenzo Pellegrini.

Il talentuoso centrocampista della Roma, 25 anni, è stato la spina nel fianco di tutte le squadre affrontate in stagione. Ha segnato il primo dei suoi cinque gol in 12 partite nella prima gara contro il Trabzonspor agli spareggi (servendo anche un assist al ritorno), mentre l'ultimo è stato quello nella semifinale di andata in casa del Leicester City.

Dalla fase a gironi in poi ha effettuato 22 tiri in porta (solo Tammy Abraham ne ha totalizzati di più per i giallorossi) e due assist. Fondamentali per la squadra di José Mourinho anche i suoi calci piazzati. Pellegrini è stato uno dei due soli giocatori che hanno completato due cross in finale, ma nessun romanista ha eguagliato i 19 che ha totalizzato nell'intera stagione.