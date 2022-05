Luis Sinisterra eletto Miglior Giovane della Stagione di UEFA Europa Conference League

Il Panel degli Osservatori Tecnici UEFA ha nominato Luis Sinisterra del Feyenoord come Miglior Giovane della Stagione 2021/22 di UEFA Europa Conference League.

Il 22enne attaccante ha vissuto una stagione da favola in Europa e ha mosso i suoi primi passi verso Tirana con cinque gol nelle qualificazioni, inclusa la sua prima tripletta in carriera nella vittoria per 5-0 contro l'Elfsborg al quarto turno di qualificazione ad agosto.

Il nazionale colombiano è stato altrettanto efficace dalla fase a gironi in poi. Solo il capocannoniere della competizione Cyriel Dessers ha segnato più dei sei gol di Sinisterra per il Feyenoord - quattro dei quali nella fase a eliminazione diretta - mentre è pari a quattro il maggior numero di assist tra i giocatori della squadra olandese.