Le partite della stagione di Europa Conference League: vota la tua preferita

La UEFA Europa Conference League 2021/22 ha compiuto pienamente la sua missione, ovvero permettere a più squadre di accedere al calcio di alto livello e attirare l'attenzione su alcuni talenti meno noti, primi fra tutti i norvegesi del Bodø/Glimt.

Mentre ci prepariamo alla finale del 25 maggio tra Roma e Feyenoord, UEFA.com sceglie le dieci partite più memorabili di questa edizione. Qual è la tua preferita?

28/04/2022, semifinale di andata

Highlights andata: Feyenoord - Marseille 3-2

"Quando giochiamo rischiamo molto, ma ci sono anche molte ricompense", commenta Cyriel Dessers dopo questa entusiasmante partita. L'attaccante permette ai padroni di casa di andare sul 2-0 e riporta in vantaggio la sua squadra dopo il momentaneo pareggio dell'OM.

Momento memorabile: l'astuto colpo di tacco di Luis Sinisterra per Dessers in occasione del primo gol.

14/04/2022, ritorno quarti di finale

Dopo lo 0-0 dell'andata, il PSV va in vantaggio al 27' con Eran Zahavi, ma i Foxes ribaltano la gara con due reti nel finale. Momento memorabile: il gol dell'1-1 di Maddison e l'esultanza della squadra dopo il gol della vittoria di Ricardo Pereira all'88'.

Feyenoord - Slavia Praha 3-3

07/04/2022, andata quarti di finale

Highlights: Feyenoord - Slavia Praha 3-3

Le squadre, che si sono già affrontate nella fase a gironi, sanno cosa aspettarsi e spingono in cerca di un risultato migliore, ma la gara di andata si conclude con un gol del pareggio di Ibrahim Traoré allo scadere.

Momento memorabile: in una gara ricca di emozioni spicca la punizione di Orkun Kökçü per il terzo gol del Feyenoord.

17/03/2022, ritorno ottavi di finale

Dopo aver vinto 1-0 all'andata ad Arnhem, il ritorno sembra una formalità per la Roma, almeno fino al gol di Maximilian Wittek poco dopo il quarto d'ora della ripresa. Ma c'è tempo per un altro colpo di scena, perché Tammy Abraham segna a fine gara e risparmia i tempi supplementari ai giallorossi. "Sappiamo come gestire la pressione", commenta José Mourinho al 90'. Momento memorabile: lo splendido gol al volo di Wittek dalla distanza per il Vitesse.

10/03/2022, andata ottavi di finale

Highlights: PSV - Copenhagen 4-4

Il Copenaghen arriva in Olanda privo di numerosi giocatori, ma si porta sull'1-0, 3-1 e 4-3 e subisce il pareggio di Zahavi solo nel finale.

Momento memorabile: il quarto gol del Copenaghen firmato da Pep Biel.

10/03/2022, andata ottavi di finale

Highlights: Partizan - Feyenoord 2-5

Bibras Natcho si infortuna mentre segna il primo gol del Partizan, aprendo le danze in un incontro rocambolesco a Belgrado.

Momento memorabile: Luis Sinisterra sfrutta al meglio un tentativo di rilancio e segna il quarto gol del Feyenoord dalla distanza.

17/02/2022, andata spareggio per la fase a eliminazione diretta

Se la Roma può attribuire la sconfitta contro Bodø/Glimt a un eccesso di turnover, il Celtic non ha scuse e crolla contro una squadra ancora in precampionato.

Momento memorabile: la fuga di Ola Solbakken sulla destra che precede il secondo gol del Bodø/Glimt.

25/11/2021, quinta giornata fase a gironi

Highlights: Qarabağ - Omonoia 2-2

In 10 uomini e a due minuti dalla fine dei tempi regolamentari, l'Omonoia è sotto per 2-1 in Azerbaigian, ma un tiro di Patrick Andrade viene deviato beffardamente e carambola in rete.

Momento memorabile: il silenzio dello stadio mentre Jordi Gómez sorprende il portiere del Qarabağ fuori dai pali con un tiro da metà campo.

04/11/2021, quarta giornata fase a gironi

Con cinque gol prima dell'intervallo e tre espulsioni nella ripresa, la partita è un susseguirsi di colpi di scena. Alla fine, gli Spurs si sentono sollevati a chiuderla sul 3-2 dopo essersi portati sul 3-0.

Momento memorabile: il secondo gol del Vitesse di Matúš Bero da posizione defilata.

21/10/2021, terza giornata fase a gironi

Highlights: Bodø/Glimt - Roma 6-1

"Almeno, la cosa positiva è che d'ora in poi nessuno mi chiederà perché uso sempre gli stessi giocatori", commenta Mourinho dopo una pesantissima sconfitta in Norvegia. Nessuna squadra allenata dal portoghese aveva mai subito sei gol a partita.

Momento memorabile: l'esultanza di Ola Solbakken dopo il sesto gol del Bodø/Glimt, con il giocatore che sembra dire: "Sta succedendo davvero?".