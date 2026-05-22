Finale di Champions League – Paris - Arsenal: statistiche e guida alla partita

Il Paris Saint-Germain punta a prolungare la sua serie positiva nella fase a eliminazione diretta contro le squadre inglesi e a battere il record di gol segnati in una singola stagione di UEFA Champions League, mentre l'Arsenal ha nel mirino il traguardo dell'imbattibilità e quello dei clean sheet.

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Finale: sabato 30 maggio, 18:00 CET (Puskás Aréna, Budapest)

Statistiche negli scontri diretti

Paris e Arsenal si sono affrontati sette volte nelle competizioni UEFA, con due vittorie a testa e tre pareggi.

Gli ultimi scontri diretti risalgono alle semifinali di Champions League della scorsa stagione, quando il Paris vinse 3-1 tra andata e ritorno. In quell'occasione, Ousmane Dembélé siglò l'unica rete della vittoria in trasferta, prima del successo per 2-1 in casa grazie ai gol di Fabián Ruiz e Achraf Hakimi prima della rete di Bukayo Saka.

L'unico altro incontro nella fase a eliminazione diretta tra le due squadre, risale alle semifinali della Coppa delle Coppe 1993/94, che l'Arsenal vinse dopo un pareggio per 1-1 a Parigi e una vittoria in casa per 1-0.

Paris - Arsenal: i precedenti

Statistiche Paris

Il Paris Saint-Germain, è il primo club francese ad aver raggiunto tre finali di Coppa dei Campioni/Champions League, nonché la prima ad aver disputato due finali consecutive. La scorsa stagione è diventata la seconda squadra francese a vincere la competizione, dopo il Marseille nella stagione 1992/93.

Il Paris è la prima squadra detentrice del titolo a raggiungere la finale di Champions League dopo il Real Madrid nelle stagioni 2016/17 e 2017/18 – entrambe le stagioni in cui ha poi conquistato il titolo.

I campioni della Ligue 1 hanno vinto una delle due finali di Champions League disputate finora e ne hanno persa un'altra. Nel 2019/20 sono stati sconfitti per 1-0 dal Bayern, mentre la scorsa stagione hanno battuto l'Inter per 5-0 (vittoria col margine più ampio di sempre in una finale di Coppa dei Campioni/Champions League).

Il Paris Saint-Germain ha vinto cinque doppie sfide consecutive a eliminazione diretta di Champions League contro squadre inglesi. La scorsa stagione ha eliminato il Liverpool, l'Aston Villa e l'Arsenal rispettivamente negli ottavi di finale, nei quarti di finale e nelle semifinali, mentre in questa stagione ha battuto il Chelsea e il Liverpool negli ottavi di finale e nei quarti di finale.

I campioni di Francia hanno perso solo una delle ultime 12 partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre inglesi (9 vittorie e 2 pareggi).

Il Paris ha perso solo due delle ultime 17 partite disputate nella fase a eliminazione diretta della Champions League (13 vittorie e 2 pareggi)

Il Paris ha il miglior attacco della competizione in questa stagione con 44 gol, a un solo gol dal record stagionale dalla fase a gironi/campionato fino alla finale: i 45 gol segnati dal Barcellona nella stagione 1999/00.

La squadra della capitale francese non ha mai pareggiato 0-0 nella fase a eliminazione diretta della Champions League: una serie lunga 64 partite.

Luis Enrique si è qualificato per la sua terza finale di Champions League come allenatore, dopo aver portato il Barcelona alla vittoria nel 2015 e il Paris Saint-Germain la scorsa stagione. Solo quattro allenatori hanno vinto più di due titoli: Carlo Ancelotti è in testa con cinque, seguito da Bob Paisley, Zinédine Zidane e Pep Guardiola con tre ciascuno.

Luis Enrique potrebbe diventare il primo allenatore spagnolo a vincere due titoli consecutivi di Coppa dei Campioni/Champions League dopo José Villalonga con il Real Madrid nelle stagioni 1955/56 e 1956/57.

Khvicha Kvaratskhelia ha eguagliato il record di Zlatan Ibrahimović come miglior marcatore del Paris Saint-Germain in una singola edizione di Champions League, con dieci reti in questa stagione.

L'attaccante georgiano ha contribuito a più reti di qualsiasi altro giocatore nella fase a eliminazione diretta della competizione di quest'anno: dieci (sette gol e tre assist)

Willian Pacho, Vitinha, Warren Zaïre-Emery e Nuno Mendes hanno disputato tutte le 16 partite giocate dal Paris in questa edizione.

João Neves (21 anni e 245 giorni) potrebbe diventare il terzo giocatore più giovane a raggiungere le 40 presenze nella fase a gironi della Champions League, dopo Warren Zaïre-Emery (20 anni e 31 giorni) e Jude Bellingham (21 anni e 164 giorni).

Il cammino del Paris verso la finale di Champions League: tutti i gol

Statistiche Arsenal

L'Arsenal ha raggiunto la finale di Champions League per la seconda volta, dopo esserci riuscito 20 anni fa nella stagione 2005/06. In quell'occasione, fu sconfitto per 2-1 dal Barcelona a Parigi.

I Gunners sono la quinta squadra inglese a raggiungere la finale di Champions League nelle ultime otto stagioni: le altre sono il Liverpool (due volte), il Tottenham Hotspur, il Manchester City (due volte) e il Chelsea.

La squadra di Mikel Arteta punta a diventare la settima squadra inglese a vincere la Coppa dei Campioni/Champions League dopo Aston Villa, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Nottingham Forest. Nessun altro Paese ha mai avuto più di tre vincitori diversi.

I campioni della Premier League potrebbero diventare la venticinquesima squadra diversa a vincere la Coppa dei Campioni/Champions League, una stagione dopo che il Paris Saint-Germain è diventato la ventiquattresima. Gli ultimi nuovi vincitori del torneo sono stati il Barcelona e il Marseille nelle stagioni 1991/92 e 1992/93.

L'Arsenal potrebbe diventare la quarta squadra inglese a conquistare la doppietta Coppa dei Campioni/Champions League e campionato nazionale, dopo il Liverpool (1976/77 e 1983/84), il Manchester United (1998/99 e 2007/08) e il Manchester City (2022/23).

I Gunners restano l'unica squadra imbattuta nella competizione di questa stagione (11 vittorie e 3 pareggi) e questa è la loro serie di imbattibilità più lunga nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League.

La squadra del nord di Londra è la prima a rimanere imbattuta nelle prime 14 partite di una singola edizione della Champions League.

Con nove clean sheet in questa edizione, all'Arsenal manca solo un clean sheet per eguagliare il record per una singola edizione (nell'era della Champions League, dalla fase a gironi/campionato sino alla finale), stabilito dagli stessi Gunners nella stagione 2005/06 e dal Real Madrid nella stagione 2015/16.

Mikel Arteta è il quarto allenatore spagnolo a raggiungere una finale di Champions League con una squadra non spagnola, dopo Rafa Benítez (Liverpool), Pep Guardiola (Manchester City) e Luis Enrique (Parigi).

L'Arsenal ha schierato 29 giocatori diversi in Champions League in questa stagione; David Raya e Gabriel Martinelli sono quelli che hanno collezionato il maggior numero di presenze, avendo giocato entrambi 13 partite.

Myles Lewis-Skelly (19 anni e 246 giorni) potrebbe diventare il secondo calciatore inglese a raggiungere le 20 presenze in Champions League sotto i 20 anni, dopo Jude Bellingham (19 anni e 104 giorni).

Il cammino dell'Arsenal in Champions League: tutti i gol

Statistiche della competizione