Gli allenatori più vincenti in Champions League: Carlo Ancelotti in testa, Luis Enrique potrebbe diventare il quinto vincere tre titoli

Luis Enrique è diventato il settimo allenatore a vincere la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League con due club diversi, dopo la storica vittoria per 5-0 del Paris Saint-Germain contro l'Inter nella finale del 2025 a Monaco.

Questo trionfo, il primo nella storia del club parigino, rappresenta il secondo titolo personale per Luis Enrique, che aveva già conquistato il trofeo nel 2015 alla guida del Barcelona, battendo la Juventus 3-1 a Berlino. Con questo successo, l'allenatore del Paris è entrato a far parte di un gruppo d'élite che comprende Ernst Happel, Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld, José Mourinho, Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, tutti capaci di portare almeno due club diversi alla conquista del trofeo.

Gli allenatori che hanno vinto la competizione con più di un club

In tutto, 21 allenatori hanno alzato il trofeo della Coppa dei Campioni/Champions League più di una volta, ma solo quattro lo hanno fatto più di due volte. Luis Enrique potrebbe entrare nel club degli allenatori che hanno vinto tre volte quando il suo Paris affronterà l'Arsenal nella finale del 2026.

Solamente Carlo Ancelotti è riuscito nell'impresa di vincerne cinque: allo stadio di Wembley, il 1° giugno 2024, con la vittoria del Real Madrid contro il Borussia Dortmund per 2-0, ha conquistato il quinto successo nella competizione.

Pep Guardiola, Bob Paisley e Zinédine Zidane i più vicini al record di Ancelotti, tutti tre volte vincitori. Ancelotti è anche tra i soli sei allenatori ad aver vinto il trofeo con più squadre, e uno dei soli sette che hanno vinto sia come giocatore che come allenatore.

Ecco quali sono i tecnici di maggior successo nella storia della Coppa dei campioni: i più vecchi, i più giovani e quelli che l'hanno vinta prima da giocatori.

Gli allenatori più vincenti in Coppa dei Campioni

Carlo Ancelotti (ITA) – AC Milan 2003, 2007; Real Madrid 2014, 2022, 2024

Due volte vincitore del trofeo da giocatore con il Milan, Ancelotti ha mietuto successi anche in panchina. Ha guidato i Rossoneri al successo nel 2003 (contro la Juventus) e nel 2007 (contro il Liverpool), uscendo sconfitto nel 2005 dalla storica finale di Istanbul. Un ulteriore successo nel 2014 (contro l'Atlético Madrid) lo ha portato a quota tre, mentre nel 2022 è diventato il primo allenatore a disputare cinque finali e a vincerne quattro. Due anni dopo ha esteso entrambi i record.

Finale Champions League 2024: Dortmund - Real Madrid 0-2 ﻿

Bob Paisley (ENG) – Liverpool 1977, 1978, 1981

Paisley è subentrato a Bill Shankly nel 1974, assicurando che avrebbe fatto ancora meglio dell'illustre predecessore. Nove anni più tardi, si è ritirato dopo aver regalato ai Reds sei titoli nazionali, una Coppa UEFA, tre Coppe di Lega e tre Coppe dei Campioni. Dopo i successi del 1977 (contro il Mönchengladbach) e del 1978 (contro il Club Brugge), l'1-0 contro il Real Madrid a Parigi nel 1981 gli ha permesso di centrare il terzo trionfo in cinque anni.

Zinédine Zidane (FRA) – Real Madrid 2016, 2017, 2018

Tra i giocatori più talentuosi della sua generazione, Zidane ha vinto la Champions League una sola volta in carriera, grazie soprattutto allo strepitoso gol messo a segno per il Real Madrid nella finale del 2002 contro il Bayer Leverkusen. Assistente di Ancelotti nel 2014, ne ha eclissato il trionfo conquistando tre volte il trofeo nelle sue prime tre stagioni da allenatore, diventando anche il primo tecnico a trionfare per tre volte consecutivamente.

Pep Guardiola (ESP) – Barcelona 2009, 2011; Manchester City 2023

Vincitore della Coppa dei Campioni da centrocampista del Barcellona nel 1992, Guardiola ha vinto due Champions League anche da allenatore dei blaugrana, prima di allenare il Bayern München e poi il Manchester City. Nel 2021 ha portato il club inglese in finale ma ha perso contro i connazionali del Chelsea. Nel 2023, però, la sua squadra ha battuto l'Inter a Istanbul e lo spagnolo ha conquistato la terza Champions League da allenatore.

Grandi gol in finale di Champions League

Finale di Champions League: record e statistiche

Allenatori due volte vincitori della Coppa dei Campioni/Champions League

José Villalonga (ESP) – ﻿Real Madrid 1956, 1957

Luis Carniglia (ARG) – ﻿Real Madrid 1958, 1959

Béla Guttmann (HUN) – ﻿Benfica 1961, 1962

Helenio Herrera (ARG) – ﻿Inter 1964, 1965

Miguel Muñoz (ESP) – ﻿Real Madrid 1960, 1966

Nereo Rocco (ITA) – ﻿AC Milan 1963, 1969

Ștefan Kovács (ROU) – ﻿Ajax 1972, 1973

Dettmar Cramer (GER) – Bayern 1975, 1976﻿

Brian Clough (ENG) – ﻿﻿Nottingham Forest 1979, 1980

Ernst Happel (AUT) – ﻿Feyenoord 1970, Amburgo 1983

Arrigo Sacchi (ITA) – ﻿AC Milan 1989, 1990

Ottmar Hitzfeld (GER) – ﻿Dortmund 1997, ﻿Bayern 2001

Vicente del Bosque (ESP) – ﻿Real Madrid 2000, 2002

Sir Alex Ferguson (SCO) – ﻿Manchester United 1999, 2008

José Mourinho (POR) – ﻿Porto 2004, ﻿Inter 2010

Jupp Heynckes (GER) – ﻿Real Madrid 1998, ﻿Bayern 2013

Luis Enrique (ESP) – ﻿Barcelona 2015, Paris 2025

Le vittorie di Luis Enrique in Champions League

Allenatori vincitori della Coppa dei Campioni/Champions League con squadre diverse

2 Carlo Ancelotti (AC Milan 2003, 2007, Real Madrid 2014, 2022, 2024)

2 Ernst Happel (Feyenoord 1970, Amburgo 1983)

2 Jupp Heynckes (Real Madrid 1998, Bayern 2013)

2 Ottmar Hitzfeld (Dortmund 1997, Bayern 2001)

2 José Mourinho (Porto 2004, Inter 2010)

2 Pep Guardiola (Barcelona 2009, 2011; Manchester City 2023)

2 Luis Enrique (﻿Barcelona 2015; Paris Saint-Germain 2025)

Vincitori della Coppa dei Campioni/Champions League da giocatori e da allenatori

Carlo Ancelotti (giocatore: AC Milan 1989, 1990; allenatore AC Milan 2003, 2007, Real Madrid 2014, 2022, 2024)

Johan Cruyff (giocatore: Ajax 1971, 1972, 1973; allenatore Barcellona 1992)

Pep Guardiola (giocatore: Barcellona 1992; allenatore Barcellona 2009, 2011; Manchester City 2023)

Miguel Muñoz (giocatore: Real Madrid 1956, 1957, 1958; allenatore Real Madrid 1960, 1966)

Frank Rijkaard (giocatore: Ajax 1995, AC Milan 1989, 1990; allenatore Barcellona 2006)

Giovanni Trapattoni (giocatore: AC Milan 1963, 1969; allenatore Juventus 1985)

Zinédine Zidane (giocatore: Real Madrid 2002; allenatore Real Madrid 2016, 2017, 2018)

Highlights finale 1972: Ajax - Inter 2-0

Allenatori vincitori della Coppa dei Campioni e della Champions League – il più anziano, il più giovane e altro

Maggior numero di successi consecutivi in finale

3 Zinédine Zidane (Real Madrid 2016, 2017, 2018)

Allenatore vincitore più anziano

71 Raymond Goethals (Marsiglia 1993)

Allenatore vincitore più giovane

36 José Villalonga (Real Madrid 1956)

Maggior numero di anni tra due successi

15 anni Jupp Heynckes (﻿Real Madrid 1998, ﻿Bayern 2013)

Allenatori vincitori per nazione

13 Italia (7 allenatori diversi)

12 Spagna (6)

10 Germania (7)

7 Inghilterra (4)

5 Olanda (5)

4 Argentina (2)

4 Scozia (3)

3 Francia (1)

3 Portogallo (2)

3 Romania (2)

2 Austria (1)

2 Ungheria (1)

1 Belgio (1)

1 Jugoslavia (1)

Maggior numero di sconfitte in finale

3 Marcello Lippi (1997, 1998, 2003)

3 Jürgen Klopp (2013, 2018, 2022)

Ogni allenatore vincitore di una Coppa dei Campioni e di una Champions League

1956 José Villalonga (Real Madrid)

1957 José Villalonga (Real Madrid)

1958 Luis Carniglia (Real Madrid)

1959 Luis Carniglia (Real Madrid)

1960 Miguel Muñoz (Real Madrid)

1961 Béla Guttmann (Benfica)

1962 Béla Guttmann (Benfica)

1963 Nereo Rocco (Milan)

1964 Helenio Herrera (Inter)

1965 Helenio Herrera (Inter)

1966 Miguel Muñoz (Real Madrid)

1967 Jock Stein (Celtic)

1968 Matt Busby (Manchester United)

1969 Nereo Rocco (Milan)

1970 Ernst Happel (Feyenoord)

1971 Rinus Michels (Ajax)

1972 Ștefan Kovács (Ajax)

1973 Ștefan Kovács (Ajax)

1974 Udo Lattek (Bayern München)

1975 Dettmar Cramer (Bayern München)

1976 Dettmar Cramer (Bayern München)

1977 Bob Paisley (Liverpool)

1978 Bob Paisley (Liverpool)

1979 Brian Clough (Nottingham Forest)

1980 Brian Clough (Nottingham Forest)

1981 Bob Paisley (Liverpool)

1982 Tony Barton (Aston Villa)

1983 Ernst Happel (Hamburg)

1984 Joe Fagan (Liverpool)

1985 Giovanni Trapattoni (Juventus)

1986 Emerich Jenei (Steaua București)

1987 Artur Jorge (Porto)

1988 Guus Hiddink (PSV Eindhoven)

1989 Arrigo Sacchi (Milan)

1990 Arrigo Sacchi (Milan)

1991 Ljupko Petrović (Crvena Zvezda)

1992 Johan Cruyff (Barcelona)

1993 Raymond Goethals (Marseille)

1994 Fabio Capello (Milan)

1995 Louis van Gaal (Ajax)

1996 Marcello Lippi (Juventus)

1997 Ottmar Hitzfeld (Borussia Dortmund)

1998 Jupp Heynckes (Real Madrid)

1999 Sir Alex Ferguson (Manchester United)

2000 Vicente del Bosque (Real Madrid)

2001 Ottmar Hitzfeld (Bayern München)

2002 Vicente del Bosque (Real Madrid)

2003 Carlo Ancelotti (Milan)

2004 José Mourinho (Porto)

2005 Rafa Benítez (Liverpool)

2006 Frank Rijkaard (Barcelona)

2007 Carlo Ancelotti (Milan)

2008 Sir Alex Ferguson (Manchester United)

2009 Pep Guardiola (Barcelona)

2010 José Mourinho (Inter)

2011 Pep Guardiola (Barcelona)

2012 Roberto Di Matteo (Chelsea)

2013 Jupp Heynckes (Bayern München)

2014 Carlo Ancelotti (Real Madrid)

2015 Luis Enrique (Barcelona)

2016 Zinédine Zidane (Real Madrid)

2017 Zinédine Zidane (Real Madrid)

2018 Zinédine Zidane (Real Madrid)

2019 Jürgen Klopp (Liverpool)

2020 Hansi Flick (Bayern München)

2021 Thomas Tuchel (Chelsea)

2022 Carlo Ancelotti (Real Madrid)

2023 Pep Guardiola (Manchester City)

2024 Carlo Ancelotti (Real Madrid)

2025 Luis Enrique (Paris Saint-Germain)