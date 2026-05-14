Finale di Champions League: i precedenti tra Paris e Arsenal

Una tra Paris e Arsenal solleverà il trofeo della ﻿UEFA Champions League 2025/26 il 30 maggio a Budapest.

In vista della finale, ripercorriamo i precedenti in competizioni UEFA tra le due squadre.

Verso la finale

Vittorie Paris: 2

Vittorie Arsenal: 2

Pareggi: 3

Gol Paris: 7

Gol Arsenal: 8

Champions League 2024/25

Paris - Arsenal 2-1, ritorno semifinale

Arsenal - Paris 0-1, andata semifinale

Arsenal - Paris 2-0, seconda giornata

I gol segnati nel primo tempo da Kai Havertz e Bukayo Saka regalano all'Arsenal una vittoria agevole nella inaugurale fase campionato, ma il Paris è una squadra completamente trasformata quando le due formazioni si ritrovano nuovamente in semifinale. Ousmane Dembélé ci mette meno di quattro minuti a dimostrarlo a Londra con l'unico gol dell'andata. Al ritorno la squadra di Luis Enrique si porta sul 2-0 grazie al gol di Fabián Ruiz a metà del primo tempo e al tiro a giro di Achraf Hakimi, poco dopo che il rigore di Vitinha era stato parato da David Raya. Sul finale i Gunners trovano il gol della bandiera con Saka, ma non basta.

Highlights: Paris - Arsenal 2-1 ﻿

Champions League 2016/17

Arsenal - Paris 2-2, quinta giornata

Paris - Arsenal 1-1, prima giornata

Il primo scontro diretto tra le due squadre in questa competizione inizia con il botto, quando Edinson Cavani devia in rete un cross di Serge Aurier dopo soli 44 secondi. Tuttavia, nel secondo tempo, un gol di Alexis Sánchez basta all'Arsenal per strappare un punto, con Olivier Giroud e Marco Verratti espulsi nei minuti di recupero. Anche nella partita di ritorno domina l'equilibrio. I parigini passano in vantaggio col solito Cavani, prima del pareggio su rigore di Olivier Giroud. I Gunners passano in vantaggio con uno sfortunato autogol di Verratti, ma a 13 minuti dalla fine anche gli inglesi segnano nella propria porta con Alex Iwobi, fissando il risultato sul 2-2. Entrambe le squadre passano agevolmente alla fase a eliminazione diretta.

Quinta giornata: Arsenal - Paris 2-2﻿

Coppa delle Coppe UEFA 1993/94

Arsenal - Paris 1-0, ritorno semifinale

Paris - Arsenal 1-1, andata semifinale

La partita di andata di questa semifinale viene decisa da due colpi di testa: quello di Ian Wright dell'Arsenal su un calcio di punizione al 35° minuto, e quello di David Ginola su calcio d'angolo cinque minuti dopo l'inizio del secondo tempo. Nel ritorno a Londra, Kevin Campbell devia di testa un cross di Lee Dixon al settimo minuto, mandando i Gunners in finale, dove poi avrebbero battuto il Parma per 1-0, aggiudicandosi il loro unico trofeo nelle competizioni UEFA.

Conosciamo meglio le finaliste