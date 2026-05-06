Le finaliste di Champions League

La UEFA Champions League 2025/26 si conclude con la finale tra Paris Saint-Germain e Arsenal alla Puskás Aréna di Budapest.

UEFA.com traccia il profilo delle due finaliste, raccontando il loro cammino verso la sfida decisiva e il loro assetto tattico.

Finale di Champions League Paris Saint-Germain - Arsenal

Sabato 30 maggio, 18:00 CET



Fase campionato: V8 P0 S0 GF23 GS4 (1° posto)

Ottavi di finale: 3-1 tot. contro Leverkusen

Quarti di finale: 1-0 tot. contro Sporting CP

Semifinale: 2-1 tot. contro Atlético Madrid

Miglior giocatore Fantasy Football: Gabriel Martinelli (75)

Ranking UEFA: 7°

Scorsa stagione: semifinale (S1-3 tot. contro Paris)

Miglior traguardo Coppa dei Campioni: vicecampione (2005/06)

Il cammino dell'Arsenal verso la finale di Champions League: tutti i gol

Perché può vincere

Nelle ultime tre stagioni, sia in campionato che in Champions League, l’Arsenal ha registrato un miglioramento costante e ora sembra poter puntare alla vittoria della competizione grazie all'esperienza maturata. Due anni fa i Gunners sono arrivati ai quarti di finale, l'anno scorso sono stati eliminati in semifinale: ora sono in finale e hanno la tenacia e la potenza di fuoco necessarie per alzare la coppa.

Come gioca

Impenetrabile in difesa, letale sui calci piazzati e capace di segnare da ogni angolazione, la squadra di Arteta è in grado di vincere in mille modi diversi, grazie a una difesa che subisce in media un gol ogni due partite. Ma il fatto che siano andati a segno ben 12 giocatori di movimento diversi dimostra che è ben più di una semplice squadra solida in difesa. In attacco, Viktor Gyökeres è il giocatore che mette a frutto tutta la velocità e l’abilità tecnica dei compagni che lo circondano.

Allenatore: Mikel Arteta

Assistente di Pep Guardiola al Manchester City dal 2016 al 2019, Arteta ha guidato l'Arsenal alla conquista della sua 14esima FA Cup nella sua prima stagione in panchina. Dopo l'ottavo e il quinto posto in Premier League nel 2021 e nel 2022, la sua squadra è arrivata seconda nelle ultime tre stagioni.

Giocatore chiave: Bukayo Saka

Saka è cresciuto nelle giovanili prima di esplodere con l'Arsenal nella stagione 2019/20. Dotato di velocità e grande capacità realizzativa, l'esterno ha solo 24 anni ma ha recentemente superato le 150 partecipazioni al gol con la maglia dei Gunners (80 gol e 70 assist). Vincitore della FA Cup nel 2020, è il primo inglese ad aver segnato nelle semifinali di Champions League per due stagioni consecutive.

Lo sapevi?

L'Arsenal rimane l'unica squadra imbattuta nella competizione in questa stagione, con 11 vittorie e tre pareggi in 14 partite. Finora, sono 16 le squadre vincitrici della Coppa dei Campioni che hanno concluso il torneo senza sconfitte.

Fase campionato: V4 P2 S2 GF21 GS11 (11° posto)

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 5-4 tot. contro Monaco

Ottavi di finale: 8-2 tot. contro Chelsea

Quarti di finale: 4-0 contro Liverpool

Semifinale: 6-5 tot. contro Bayern

Miglior giocatore Fantasy Football: Khvicha Kvaratskhelia (117)

Ranking UEFA: 4°

Scorsa stagione: campione (V5-0 - Inter)

Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (2024/25)

Perché può vincere la competizione

I dubbi sulla capacità del Paris di vincere la Champions League sono stati spazzati via in modo categorico lo scorso maggio, e la fiducia derivante dal trionfo della scorsa stagione li ha portati a un'altra finale. Sebbene la squadra abbia disputato una fase campionato altalenante, le vittorie complessive per 8-2 sul Chelsea agli ottavi e 4-0 sul Liverpool ai quarti sono servite a ricordare al momento giusto la sua potenza offensiva. Quando riesce a fondere insieme i principi della sua filosofia di gioco – genialità individuale, movimento perpetuo e instancabile impegno – il Paris rimane in grado di travolgere le migliori squadre d'Europa, anche se la doppia semifinale contro il Bayern Monaco è stata tutta un'altra storia!

Come gioca

Luis Enrique ha trasformato il Paris in una delle big dell'era moderna. Marquinhos e Willian Pacho costituiscono le fondamenta difensive, consentendo ai loro terzini titolari, Nuno Mendes e Achraf Hakimi, di agire come ali e centrocampisti ausiliari. Vitinha e João Neves sono i metronomi a centrocampo, mentre Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia sono presenze letali in tutta la linea d'attacco.

Highlights fase campionato: Paris - Tottenham 5-3

Allenatore: Luis EnriqueL'ex giocatore di Barcellona e Real Madrid ha vinto nove trofei durante il suo triennio di successo in blaugrana, per poi portare la Spagna alle semifinali di EURO 2020 e alla finale di Nations League 2021. Nella sua prima stagione a Parigi ha conquistato due titoli nazionali, mentre nel 2024/25 ha guidato il PSG alla sua prima Champions League in un'annata che ha compreso anche la Ligue 1 e la Coppa di Francia.

Giocatore chiave: Ousmane Dembélé

Anche se gli infortuni gli hanno impedito di raggiungere le vette della scorsa stagione, l'ex Dortmund e Barcellona ha contribuito con quasi una rete a partita nelle ultime fasi del torneo. Il Pallone d'Oro è fondamentale per il Paris Saint-Germain, essendo un punto di riferimento in attacco che sa sempre tirare fuori il meglio dai compagni e ha l'abitudine di segnare nei momenti decisivi: ne sa qualcosa il Bayern.

Lo sapevi?

Il Paris Saint-Germain vuole diventare il secondo club nell'era della Champions League a difendere il titolo dopo il Real Madrid, che ne ha conquistati tre di fila tra il 2016 e il 2018.

Coefficienti UEFA aggiornati alle ore 23:00 CET del 5 maggio