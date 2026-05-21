L'Arsenal vuole entrare nel club delle vincitrici imbattute in Champions League

In questa edizione della UEFA Champions League l’Arsenal ha l’occasione di entrare nella storia, unendosi al ristretto gruppo di club capaci di conquistare il trofeo senza mai perdere una partita. Nell’era della Champions League, l’impresa è riuscita a nove squadre, mentre altre sette l’avevano centrata ai tempi della Coppa dei Campioni.

Un eventuale trionfo dei Gunners avrebbe però un valore ancora più significativo. Finora nessuna squadra vincitrice è mai andata oltre le 13 gare senza sconfitte, mentre con il nuovo format introdotto dal 2024/25, che prevede la fase campionato, per sollevare il trofeo al cielo servono almeno 15 partite. L’Arsenal potrebbe dunque diventare la prima squadra a completare un percorso senza sconfitte con il format attuale.

In attesa della finale di questa stagione, che il 30 maggio vedrà di fronte il Paris Saint-Germain e l’Arsenal a Budapest, scopri quali sono le squadre che hanno saputo vincere la competizione senza mai assaporare il gusto della sconfitta.

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Quali squadre hanno vinto la Champions League senza mai perdere?

Nove club hanno concluso una stagione di Champions League da imbattuti, con il Bayern München che nel 2019/20 è stato l'unico in grado di vincere tutte le partite disputate. Il Manchester United è l’unica squadra ad aver centrato l’impresa due volte nell’era della Champions League.

1992/93: Marseille – G11 V7 P4

1993/94: AC Milan – G12 V7 P5

1994/95: Ajax – G11 V7 D4

1998/99: Manchester United – G13 V6 P7

2005/06: Barcelona – G13 V9 D4

2007/08: Manchester United – G13 V9 P4

2019/20: Bayern München – G11 V11

2022/23: Manchester City – G13 V8 P5

2023/24: Real Madrid – G13 V9 P4

I 15 trionfi del Real Madrid

Quali squadre hanno vinto la Coppa dei Campioni da imbattute?

Sette club hanno concluso una stagione senza sconfitte nell’era della Coppa dei Campioni. Il Liverpool è stato l'unico a riuscirci in due occasioni.

1963/64: Inter – G9 V7 P2

1971/72: Ajax – G9 V7 P2

1978/79: Nottingham Forest – P9 W6 P3

1980/81: Liverpool – G9 V6 P3

1983/84: Liverpool – G9 V7 P2

1988/89: AC Milan – G9 V5 P4

1990/91: Crvena Zvezda – G9 V5 P4